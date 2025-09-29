公館必吃手工古早味！水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

台大公館、水源市場美食，一定要推薦這家30年老攤「賢夫美食」，這裡的菜單販售產品多元，可以買到港式點心、滷味、潮州粽、湖州粽，評價一直都很好，而人氣最高的就是紫米芋頭糕，很多人都專程來買一整盒慢慢吃，不會太過甜膩，真的是很好吃很優秀。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲從捷運公館站1號出口出來，約步行150公尺、2分鐘左右即可抵達，曾到公館走跳的人肯定對水源市場不陌生。

介紹

賢夫美食是水源市場開業超過30年的老店，在台北饕客心中存在著一定分量；這幾年又再次爆紅，就是因為有部落客、IG客推薦它的紫米芋頭糕，人氣高到常常要排隊才能買到。

菜單

除了人氣最高的紫米芋頭糕外，還有販售很多產品，主要是各式港式點心、非基改滷味、潮州粽、湖州粽，商品類型和一些南門市場老店蠻像的。

紫米芋頭糕

多數年輕人都是為了紫米芋頭糕而來，因為實在太多人買了，所以店家裝盒的手一直沒停過。紫米芋頭糕有分大盒小盒，全部都是秤重計價，價格會隨時做變動，我們這天來是一斤240元，老實說價格實在是不算平價，但因為味道真的很棒，每個人都還是好幾盒好幾盒的在買。

保存方式

紫米芋頭的保存方式如下，都是使用天然原料、沒加防腐劑，所以沒有辦法擺太久，當天現吃味道一定是最棒的；冷藏的話則可以擺至多3天、冷凍10天，要吃的時候再微波加熱、或是隔水蒸，大家請再自行參考下圖說明。

▲我們買了一盒159元分量大概2～4人分都可以，拿在手上沉甸甸的重量，完全可以感受到真材實料，當甜點吃超有飽足感。

口感

紫米與芋頭的比例控制得相當完美，一口咬下不會有誰搶過誰的問題，紫米蒸煮至軟綿不黏牙，也不會對胃造成太大負擔。芋頭則呈現微甜風味、芋香十足，雖然價格真的不算便宜，但味道蠻棒的，我之後想吃紫米芋頭糕，還是願意專程來水源市場買。

心得

喜歡吃紫米芋頭糕的人，強力推薦一定要收藏這家水源市場30年老店「賢夫美食」，紫米芋頭糕真的很好吃，相信其他港式點心、滷味、潮州粽、湖州粽的表現也會不錯，之後有機會再試試。雖然營業時間是到每日6點，但會建議大家不要太晚來，不然有可能因為提前賣完而買不到。

賢夫美食

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號

電話：02－23679223

營業時間：10：00～18：00、周日10：30～14：00（周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►中山區40年三角老屋改建 寧靜閣樓喝咖啡暢聊超愜意

►神戶絕美「教堂咖啡」Tabelog高達3.7分 三宮車站步行10分就到

►40元爽嗑一整盒生乳卷！三重「NG蛋糕」每天只賣4小時