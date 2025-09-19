ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
神戶絕美「教堂咖啡」Tabelog高達3.7分　三宮車站步行10分就到

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

神戶三宮美食一定要推薦這家，位在北野異人館附近的超美教堂咖啡廳「Cafe FREUNDLIEB」，是由神戶百年糕餅品牌「FREUNDLIEB」創立的咖啡店，IG很紅的神戶教堂咖啡館指的就是這家，菜單有三明治、早午餐、甜點咖啡，吃完別忘了買招牌蝴蝶酥當神戶伴手禮喔！

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

交通位置
位在神戶三宮，無論搭乘哪種交通工具，從三宮車站走過來均是10分鐘左右路程。附近神戶景點有北野異人館、北野天滿神社、神戶布引香草園，可以將行程安排在一起做神戶半日遊，晚上再去神戶港、摩耶山看夜景，就是很完整的神戶一日遊行程了！

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

教堂中的咖啡廳
是由百年歷史的神戶糕餅老店「FREUNDLIEB」，在教堂裡所創立的咖啡店。一樓是賣店、二樓是咖啡廳，網路上所稱的「FREUNDLIEB 本店」、「FREUNDLIEB 生田店」，指的是同一個地方。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

平日依舊人潮滿滿
神戶教堂咖啡廳在網路上擁有極高人氣，同時受到日本人、外國觀光客的喜愛，更是多次入選日本咖啡百名店，Tabelog分數高達3.73分。建議大家一抵達就先來抽號碼牌，如果客滿要候位的話，再去一樓賣店逛逛、買買伴手禮，像我這天平日下午來，前面居然還有6組候位呢！

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

提供椅子坐著等候
在教堂裡的咖啡廳環境非常高雅，大家都有默契的降低音量，維持著舒適的用餐品質；如果客滿要等比較久的話，樓梯間有貼心提供椅子，讓大家可以坐著慢慢等，好在客人大多吃完就離開，所以等待時間不會太久。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

充滿異國風情
因為還有其他客人在用餐，我僅快速拍一張環境照，挑高的空間設計，搭配水晶吊燈、玻璃窗花；雖然不像歐洲教堂那樣氣勢磅礴，反而更符合日本人內斂的性格。神戶會有這麼多外國建築，跟它的歷史背景有關，以前這一帶就是外國人居住的地方，所以異國風格才會如此強烈。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
最新版可點此至官網瀏覽。鹹食餐點有早餐、早午餐、三明治、吐司、沙拉、咖啡飲料，14：00過後則有甜點套餐，很多人說這裡的三明治很好吃，但我這天已經吃完午餐，所以是下午茶時段來吃甜點的。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

甜點套餐－1,122日圓（約新台幣230元）
每日供應的甜點蛋糕品項都不太一樣，服務人員會問你要哪一種。我這天不知道為什麼只有水果塔一種選擇，但也省去了選擇障礙的疑慮，就吃水果塔吧！我沒有很喜歡水果上面刷糖漿的做法，單純是個人喜好，覺得這樣會蓋過水果原味，但多數老派咖啡店還是會這樣做，除了可以維持水果的新鮮度外，帶點光澤的賣相還是比較吃香。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

塔皮香濃美味
水果的甜度不錯，但最讓我驚喜的是塔皮非常好吃，不愧是做糕餅的專家，內層還有刷上薄薄一層巧克力，吃起來味道更香濃了。建議如果有點水果塔的話，一定要先把塔皮敲碎，用塔皮搭配水果一起吃，這樣的美味度才會是最完整的。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

▲黑咖啡順順的不會澀口，不加糖、不加奶也好喝。

點咖啡會附贈小餅乾
還會額外附上兩片小餅乾，應該是有點咖啡飲料的話都會附贈，這個就是樓下「FREUNDLIEB」在賣的糕餅了，香酥不甜膩真的有夠好吃。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

招牌蝴蝶酥必買
在吃完下午茶後，下樓逛逛FREUNDLIEB買買神戶伴手禮，我覺得FREUNDLIEB餅乾系列都蠻強的，之前有朋友買過分我吃幾片，當時就留下深刻印象。如果真的拿不定主意的話，就買招牌蝴蝶酥吧，人氣高到台灣還有人在代購，可說是品牌最具代表性的產品。

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Cafe FREUNDLIEB。（圖／部落客周花花授權提供）

總結
可能有些人吃過FREUNDLIEB的餅乾、蝴蝶酥，但不知道有本店二樓還有一家教堂咖啡廳，距離神戶三宮車站走路10分鐘會到，附近還有北野異人館、北野天滿神社、神戶布引香草園等神戶景點，很推薦大家可以來「Cafe FREUNDLIEB」吃三明治、下午茶，很容易客滿記得要多預留候位時間啊！

Cafe FREUNDLIEB

地址： 4 Chome-6-15 Ikutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo 651-0092日本
電話：078－231－6051
營業時間：10：00－18：00（周三公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

