中山區40年三角老屋改建　寧靜閣樓喝咖啡暢聊超愜意

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

隱身中山區林森北路巷內這家「After5 步驟六」，是由40年建築改建的老屋咖啡店，三角屋造型相當特別，內部的閣樓設計也很有質感；距離捷運中山站、雙連站都是走路可到的路程，菜單推薦必點超好吃蛋糕，評價和人氣高到很多人會整模預訂、直接買6吋回家吃呢！

交通位置

距離捷運雙連站1號出口約550公尺，步行時間8分鐘左右可抵達；若是從捷運中山站那頭走過來也不遠，均是走路10分鐘內可到的範圍；除了這家本店外，在桃園龜山、基隆各有一間分店，屬於北台灣咖啡界的後起之秀，分店越開越多、後續潛力看漲。

40年老房子

外觀是一棟三角屋造型的房子，這棟建築已有超過40年歷史，透過老闆巧手改造後，搖身一變成為很有質感的台北中山區老屋咖啡店，店內的裝潢設計也很美。

▲挑高的閣樓式設計，坐在二樓的體驗蠻好的。

▲若是客滿的話，有兩個小時的用餐時間限制，如果沒有客滿則不會限制內用時間，想要聊天久坐多久都可以。

菜單

內用每人低消一杯飲料，飲料有創意咖啡特調、義式咖啡、手沖咖啡、茶拿鐵、蕨餅飲品、咖啡調酒、精釀啤酒等，搭配可頌、貝果、肉桂捲、厚片吐司、磅蛋糕、可麗露等輕食甜點。無論是飲料或是食物的選擇都很多，很難想像這樣一間小店，可以端出這麼多品項，而且普遍的評價都還不錯。

濃縮咖啡－110元（double）

▲熱愛濃縮的朋友點的，他表示風味還不錯。

美式咖啡－120元

▲我點的冰美式咖啡，風味乾淨順口，不帶什麼雜亂躁感，配甜點吃很讚。

超好吃蛋糕－150元

「Norway Verdens Beste」在挪威，真的就叫做世界上最好吃的蛋糕。主要是由海綿蛋糕、蛋白酥、奶油內餡、杏仁片所組成，台灣有在賣的咖啡店並不多，外酥、內綿的口感相當多層次，甜度雖然微高，但整體食材搭配起來是和諧的，確實有著讓人驚艷的美味。

用餐心得

喜歡老屋咖啡店的人，推薦你收藏這間中山區老房子改建的「After5 步驟六」，外觀設計、店內裝潢都很有質感，位在台北市中心交通方便，從捷運中山站、雙連站走過來都很近，無論是咖啡或手作甜點皆有著不錯水準，菜單飲料餐食選擇多也是一大優勢啦！

After5 步驟六

地址：台北市中山區林森北路310巷34號

電話：02－25677586

營業時間：周一至周五 08：00－19：00、周六 08：00－20：00、周日 10：00－18：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

