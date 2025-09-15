ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
228元起點主餐含沙拉麵包無限供應！行天宮25年義大利麵老店

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

行天宮義大利麵餐廳推薦這家！隱身松江路巷內、開業超過20年的老店「威尼斯義大利餐廳」，平價義大利麵只要228元起，就能同時享用自助吧生菜沙拉、濃湯飲品吃到飽，CP值相當高又好吃，菜單菜色選擇豐富，無論想吃義大利麵、燉飯、排餐、披薩等，全部都能滿足你！

交通位置
地址位在台北市中山區松江路235巷19號，較靠近民生東路那側；從捷運行天宮站2號出口出來，約步行110公尺、2分鐘左右即可抵達，附近公車也有好幾班可搭，交通可說超級方便。

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

開業已25年
2001年開業的「威尼斯義大利餐廳」，是已經有25年歷史的美食老店，之前已經收藏在行天宮美食清單中許久，這天剛好和家人來到附近，想要找個能容納十人的餐廳，便決定訂位來這裡吃午餐。店內座位數蠻多的，但平日午餐時段生意很好，很多看起來就像是中山區的上班族來聚餐，建議大家還是提前預約訂位好再出發最為保險。

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲牆上塗滿水都威尼斯的彩繪，有著可愛童趣，同時也是家親子友善餐廳。

菜單
上面價格需加收一成服務費，不少網友推薦點雙人分享餐，份量十足光看就覺得吃完會很飽，其他餐點還有威尼斯薄皮披薩、焗烤、燉飯、義大利麵、兒童餐、開胃菜、甜點。而我們這天會選擇到這裡吃飯的其中一個原因，是因為菜單上有很多蔬食餐點，方便素食者也能安心品嚐。

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

點主餐及想自助吧吃到飽
菜單上的餐點價格，皆包含每人自助吧吃到飽的費用，如果沒有點主餐的話，付208元也能享用沙拉吧吃到飽，但還是有點主餐會比較划算啦！

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲自助吧主要以生菜沙拉為主，品質都還蠻新鮮的，如果有空的食材也會馬上補齊，能吃到大量蔬菜就是一大加分。

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲湯品有玉米濃湯、洋蔥濃湯兩種，看你想喝幾碗都可以。

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲飲料類的品項雖不到非常豐富，但想喝茶、喝咖啡、喝果醋已經全都有啦！

現烤麵包
現烤麵包同樣是吃到飽的，一般來說是提供大蒜麵包，但因為我們這天吃素，所以上頭並未塗抹上大蒜醬，吃完想續直接跟服務生說即可。

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲自助吧的品質以這個價位來說還不錯，能吃到很多生菜已經讓我很感恩，家人們也說麵包蠻好吃的。

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

和風什錦菇義大利麵－338元
義大利麵份量十足，食量小的人可能連一盤都吃不完。吃得出來是使用等級還不錯的義大利麵條，有著討喜的嚼勁與口感，不會一夾就斷，搭配的奶油醬汁濃郁但不會膩口，調味上稍微平淡了些，撒點乾辣椒會變得更香更好吃！

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

青醬蔬菜義大利麵－338元

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

田園蔬菜義大利麵－338元

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲調味較淡，要裹著底層醬汁吃，不然沒什麼味道。

奶油蔬菜焗烤筆管麵－368元

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

什錦菇蔬菜披薩－398元

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

冰淇淋布朗尼－110元

▲▼威尼斯義大利餐廳。（圖／部落客周花花授權提供）

▲剛好有家人是壽星，只要生日前後三天來用餐，就會招待甜點一份。

用餐心得
這天因為全家人都吃素的關係，僅品嚐「威尼斯義大利餐廳」的素食料理，雖然沒有肉但味道做得都還可以，家人們普遍都覺得滿意，對應台北市中心的物價已沒什麼好挑剔，之後如果再訪這裡，有吃到其他義大利料理的話，再來更新這篇文章喔！

威尼斯義大利餐廳

地址：台北市中山區松江路235巷19號
電話：02－25024093
營業時間：11：30－15：00、17：30－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

關鍵字： 威尼斯義大利餐廳 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

