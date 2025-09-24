台北微型咖啡吧一杯美式只要60元！咖啡因急救包超吸睛

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

隱身捷運台電大樓站出口旁邊這間「威旺豆行」，是我很喜歡的台北微型咖啡店，彷彿來到城市綠洲一樣，可以讓你不用過多思考，用便宜的價格快速補充一杯好咖啡，咖啡價格只要60元起，還能選擇要哪種焙度的豆子，捷運台電大樓站走路30秒就到！

交通位置

地址位在台北市中正區羅斯福路三段142巷2號，從捷運台電大樓站1號出口出來，轉個彎步行60公尺、30秒的時間即可抵達店門口。

價格便宜的同時品質也不馬虎

這裡是我很喜歡的台北微型咖啡店，以外帶吧為主共有10席座位，沒有提供訂位服務、無廁所、無線網路WiFi，來這裡就只有一個目的，用便宜的價格喝一杯好咖啡。

咖啡因急救包

除了現煮咖啡外，這裡也有提供濃縮液，取名為「咖啡因急救包」相當可愛。如果是每天都需要來杯咖啡的人，買濃縮瓶回去不失為一個不錯選擇，想喝的時候加水、加牛奶都行。

菜單

內用低消每人一杯飲料。義式咖啡為主、手沖單品為輔，60元起的價格以台北市物價來說相當平價，不喝咖啡的人，也有鮮奶茶、紅茶兩種選擇。

濃縮咖啡、美式咖啡－60元

價格雖然便宜，但味道可是一點都不馬虎，我們選擇的都是中淺焙的豆子，沒有雜亂的焦苦感，風味呈現算是乾淨，有著絕對對得起價格的表現。

總結

如果來到古亭師大、台大附近，想要快速喝杯咖啡的話，很推薦可以來「威旺豆行」簡約的空間設計其實蠻可愛的，有著台北市難尋的悠閒，離峰時段還能和老闆閒聊上幾句！

威旺豆行

地址：台北市中正區羅斯福路三段142巷2號1樓

電話：02－23653033

營業時間：09：00－17：00（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

