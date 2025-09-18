ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
40元爽嗑一整盒生乳卷！三重「NG蛋糕」每天只賣4小時

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

隱身三重忠孝路三段巷內的「NG蛋糕」，是一天只賣四小時的隱藏版三重美食，雖然名為NG蛋糕，但NG的只是外觀或切邊而已，完全不影響美味度，價格還會比較便宜，這裡品項很多，像是生乳卷、鹽可頌、布朗尼、冰淇淋三明治等，最便宜只要35元就買得到。

位置
地點很隱密開在「5號髮廊」隔壁，騎車沒有仔細找的話，一不小心就會錯過；距離捷運菜寮站出口約1.2公里，出站後仍需步行20分鐘左右才可抵達，建議還是騎車來買交通最為方便。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲營業時間沒有固定，出發前建議一定要先上社團及粉絲團查詢是否營業。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

介紹
NG蛋糕又稱惜福蛋糕，主要是蛋糕的切邊或成品不美觀的甜點，但一點都不影響味道。這裡每天販售的品項、口味都不太一樣，同樣會把有貨的產品公告於社團及粉絲團上，大家可以先看看有沒有喜歡的，再決定這天要不要來買。營業時間一天只賣四個小時，建議大家不要太晚來買，才會有比較豐富的選擇。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲價格幾乎都是100元以內的銅板價，很容易讓人失心瘋亂買一通。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲主打產品為多種口味的生乳卷、生乳卷切邊，其他還有台式馬卡龍、泡芙、鹹蛋糕、布朗尼、蛋塔、提拉米蘇、慕斯蛋糕等。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲賣最好的就是各種口味的生乳卷，一盒四大片60元的價錢很可以了。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲想撿便宜就買生乳卷切邊，口味和味道都是一樣的，一盒只要40元。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

生乳卷切邊
我這天買了盒生乳卷嚐鮮，這樣一盒40元的售價真的是蠻便宜的，雖然不是驚為天人的美味甜點，但絕對是對得起這個價位。至少甜度不會太高，鮮奶油的風味也不會太過油膩，當成下午茶來吃，確實是很平價的好選擇，難怪這麼多上班族會揪團來團購預訂了。

▲▼三重美食點心「NG蛋糕」超平價生乳卷冰淇淋三明治只要35元起！營業時間一天只賣4小時。（圖／部落客周花花提供）

心得
喜歡吃蛋糕甜點的螞蟻人，想要省錢品嚐美食的話，一定要收藏三重這家「NG蛋糕」，再次提醒大家，出發來買以前，記得先上社團及粉絲團確認是否有營業，和這天有供應的口味，才能確保能買到自己想吃的甜點。

NG蛋糕

地址：新北市三重區忠孝路三段50巷45號
電話：0936－128583
營業時間：15：00～19：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

關鍵字： NG蛋糕 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

