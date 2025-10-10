桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

顛覆以往對於展覽的想像！來到新北市美術館，走進2025新美委製「楊嘉輝：展亭」，這是一場橫跨半世紀的對話，透過生成式 AI 重新組合的影像與資料庫素材，加上現場環繞的多聲道音場，重新描繪人類對於科技發展與未來省思的無限想像。現在就跟著「新北市藝遊」，一同走進新美館，感受超乎想像的「展亭」觀展體驗。

藝文場館介紹

新北市美術館是新北市首座公立美術館，位於鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地。以「全民美術館」為願景，聚焦現、當代藝術與視覺文化，提供多元全齡美感教育體驗。

美術館外觀設計

美術館建築外觀相當吸睛，是由建築大師姚仁喜所設計。以長短高低各不相同的垂直管狀結構所構成，象徵的是遍地蘆葦隨風搖曳的優雅之美。

▲美術館的空間感也相當的開闊明亮，結合了戶外、半開放式、室內的多種展示空間。

新美委製

新美委製（NTCAM COMMISSION），是新北市美術館（簡稱新美館，NTCAM）以「以展覽創造空間」為核心理念，每兩年邀請一位／組具國際影響力的藝術家，進駐館內最具挑戰性的展覽空間進行全新創作。2025年為新美館正式開館元年，也是首屆的「新美委製」啟動，邀請活躍於國際舞台的跨域藝術家楊嘉輝（Samson Young）發表全新創作「展亭」（Pavilion）。透過藝術家在不同媒材、形式與知識領域間展開實驗性對話，重構美術館的展示邏輯與空間範式。更藉由藝術家創新構想，帶給民眾嶄新的藝術觀展體驗。

楊嘉輝：展亭

一踏進展場，就像走進一個會呼吸的多媒體世界。四周環繞著多螢幕影像、聲音與光影，感覺科技不只是工具，而是把我們整個人包進去的一種感官體驗。

靈感來源

此次展覽靈感來自1964年紐約世界博覽會IBM展館的「THINK」多螢幕電影。那時候電腦還是未來科技的象徵，現在我們站在「展亭」中，看著同樣多螢幕的影像，不免有點時空錯位，好像跟半世紀前的樂觀與好奇心對話。

沉浸式感官體驗

畫面不只是播放影片而已，還有生成式 AI 重新組合的影像與資料庫素材，加上現場環繞的多聲道音場，耳邊傳來拉縴人男聲合唱團演唱的原創曲，聲音在空間裡流動，讓人忍不住停下腳步去聽。

現代版的珍奇櫃

整個展場有點像一個現代版的「珍奇櫃」。觀眾可以在跨樓層的空間自由走動，抬頭仰望或乾脆坐下來、甚至是躺平在展場的中心，放空全身心來感受四面八方的聲音與影像。這些聲光資訊就像碎片一樣在身邊漂浮，每個人都可以拼湊出屬於自己的詮釋與全新的故事。

科技無處不在

走完一圈後，會不自覺開始想：科技不只是冰冷的工具，它其實早就滲進我們的感官、生活與想像裡。在「展亭」中，或許沒有標準答案，而是讓每一位觀展者，在一連串聲光與影像之間，自己去重新發現感知世界的方法。

楊嘉輝：展亭

地點：新北市美術館，3A、3B、4B展覽室

展期：2025／09／09－2026／01／04



