松菸《湯姆貓與傑利鼠》85週年快閃店登場！免費入場只到8月底

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

慶祝經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》迎來85週年紀念，特別舉辦超可愛的主題快閃店，於2025年夏天在台北松山文創園區盛大登場。現場以生日派對為主題打造了一系列歡樂場景，巨型蛋糕塔、經典角色區、拍照打卡點，還有各式各樣的周邊商品與互動設施，全部免費入場參觀，是暑假必逛的親子、情侶打卡聖地！

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交通方式＆停車資訊

搭乘公車到「聯合報站」站牌下車，再步行600公尺，約8分鐘即可抵達；或搭乘捷運板南線到國父紀念館站5號出口，往松山文創園區步行前往。松山文創園區設有台北文創大樓地下收費停車場，可由菸廠路（市民大道、光復南路口）駛入。

展覽資訊

►展覽日期： 2025年07月05日－2025年08月31日

►展覽時間：11：00－19：00

►展覽地點：松山文創園區 南向製菸工廠

►門票資訊：免預約、免費入場參觀

巨型蛋糕塔與歡樂場景重現

湯姆貓與傑利鼠85週年快閃店以慶生為主題，將會場打造成歡樂無限的生日派對，這對歡喜冤家即使在生日派對上，依然還是鬧得雞飛狗跳，不過這就是他們獨特的相處模式！

Gokko 系列限定布景與 BFF 鏡牆

除了湯姆貓與傑利鼠專區之外，這次快閃店還打造了湯姆貓與傑利鼠 Gokko 系列布景專區，以及一系列的周邊商品。在會場中有佈置了一面橢圓形的鏡子，一旁還有寫著Best Friends Forever，不論你是和好友、另一半、家人同來，都很推薦來這裡拍下合照留念。

豐富周邊＆互動設施

周邊商品相當豐富，整體的價格都算蠻便宜的，都是好入手的價位，推薦喜愛湯姆貓與傑利鼠的粉絲們可以進來逛逛，或許就能找到你喜歡的周邊商品帶回家。

必玩互動設施

快閃店還有姓名貼機、卡片貼機、紀念幣機、拍貼機等，粉絲們可千萬別錯過，在出口前還有一台巨型歡樂抽獎機，每抽300元，就有機會將大獎抱回家！

湯姆貓與傑利鼠85週年快閃店

地址：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區）

展覽時間：11：00－19：00

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