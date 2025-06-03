百年銀行金庫藏了冰滴咖啡！高雄鼓山復古時光小旅行

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

高雄鼓山的「新濱·駅前」是一座融合歷史與現代的特色咖啡廳，位於輕軌哈瑪星站與捷運西子灣站附近，交通便利，吸引眾多咖啡愛好者前來朝聖。百年建築前身為舊三和銀行，經過改造保留原始銀行金庫與大正浪漫風格裝潢，讓訪客彷彿穿越時空。店內招牌餐點「金庫冰滴咖啡」與「昭和金布丁」更是美食愛好者的心頭好。無論是想感受古蹟活化的魅力，或是尋找高雄鼓山區最具特色的咖啡廳，新濱·駅前都是不容錯過的選擇！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式、停車資訊

在哪裡？怎麼去？

位於高雄市鼓山區的臨海三路上，距離輕軌哈瑪星站跟捷運西子灣站，步行約2分鐘，交通非常的便利。

有停車場嗎？

沒有提供停車場，可以停至「南鼓山站停車場」，步行約1分鐘。

環境介紹

新濱·駅前的前身是舊三和銀行高雄支店，是一座擁有百年歷史的建築物。經過重新整修後，由新濱·駅前接手，讓百年古蹟搖身變成高雄年輕人最愛來的咖啡廳。看到古蹟活化，新舊交替，真的是滿滿的感動啊！

▲新濱取名日治時期的新濱町，駅前為舊打狗駅前的意思，因此取名為「新濱·駅前」。

▲店內保留了當年的銀行櫃檯與金庫，成為新濱·駅前主要特色。

▲店內的裝潢是以大正浪漫為主，非常的懷舊復古。

▲牆上有許多骨董燈具。

▲內用用餐空間很寬敞舒適，有兩層樓。我們來訪時只開放一樓。

▲店內最吸引的莫過於銀行裡的金庫！金庫之所以特別是因為金庫裡的冰滴咖啡機，在金庫裡冰滴咖啡實在是太酷了！

菜單MENU

▲有早午餐、排餐、輕食、沙拉、法式甜點等。飲品百年金庫咖啡、義式咖啡、歐蕾、英式茶、冰沙等。

餐點推薦

▲我們點了，金庫冰滴咖啡 210元、蜜桃伯爵紅茶 160元、昭和金布丁 120元。

金庫冰滴咖啡 210元

金庫咖啡是他們家的招牌，一定要喝喝看啊！金庫冰滴咖啡是用玻璃瓶裝的，乍看之下還以為是酒瓶！不得不說包裝大加分不少，非常的有儀式感。

▲冰滴咖啡很濃郁香醇，不會酸喝起來很順口。但就是份量太少了，根本喝不過癮啊！

金磚費南雪

▲冰滴咖啡附的金磚費南雪，吃起來口感扎實濕潤，甜度適中，搭配咖啡剛剛好。

蜜桃伯爵紅茶 160元

▲喝起來有蜜桃跟伯爵的香氣，不會苦澀。

昭和金布丁 120元

▲昭和金布丁也是他們家的招牌，布丁吃起來Q彈，蛋香味濃郁。焦糖香甜不膩口，搭配鮮奶油一同入口，很好吃！

餐後心得

初訪新濱·駅前，我們都很喜歡。很少來高雄的我，真的是被高雄的好天氣給嚇到，白天走在外面，真的是很可怕啊！咖啡廳真的是夏天的好朋友，喝杯咖啡消消暑。新濱·駅前店內的裝潢深得我心，非常的復古懷舊，充滿歷史的痕跡，新舊交替，滿滿的感動。這次點的，金庫冰滴咖啡跟昭和金布丁，我都很喜歡。咖啡香醇濃郁，昭和金布丁Q彈蛋香味濃郁。美中不足的就是餐點價格稍嫌貴了些，推薦給大家囉！

新濱·駅前

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號

電話：07－5315770

營業時間：10：00－19：00

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►與世隔絕享受池畔下午茶 南投寵物友善咖啡還能品嚐窯烤披薩

►宜蘭人推薦「炸醬麵＋現包餛飩湯」早餐 小碗只賣45元麵量巨多

►享受一場心靈SPA！南投日式木屋遠離城市喧囂 泡茶、聽蟲鳴鳥叫