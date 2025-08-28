松菸「會動的浮世繪」展到10月！沉浸式光影置身繽紛日式美學

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

2025「會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華」再度登場！這回於台北松山文創園區展出，透過光影科技，讓浮世繪「動」起來！我們也重溫五年前的感動，走進喜多川歌麿、葛飾北齋的經典畫作世界，感受沉浸式藝術的魅力，親子同遊也很適合！馬上就來看看詳細介紹吧！

在哪裡？怎麼去？

►公車捷運：有。

搭乘 212、212夜、212直、232、232副、232快、240、240直、263、270、299、忠孝新幹線，到「聯合報站」站牌下車，再步行600公尺，約8分鐘即可抵達「會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站」。

搭乘捷運板南線「國父紀念館站」5號出口，往松山文創園區步行前往。

有停車場嗎？

松山文創園區設有停車場：臺北文創大樓地下收費停車場，可由菸廠路（市民大道、光復南路口）駛入。汽車平日每半小時20元、假日每半小時30元。機車每次20元。

門票價格

►一般票 450元：一般民眾。

►愛心票 225元：3歲（含）以上至未滿6歲以下之兒童。65歲（含）以上長者，需出示證件正本。身心障礙陪同者，需出示身心障礙手冊證件正本，限購1張。持有身心障礙手冊之民眾本人，購票需出示正本證件。

►免票0元：未滿3歲兒童，需出示相關有效證件正本，由至少一位成人持票陪同入場。

參觀介紹

浮世繪在五年前也曾在台北辦過大型展覽，我們都很喜歡浮世繪的畫風，帶給人一種很舒服的感覺，色彩大膽鮮明，輪廓筆觸強勁，而且題材多是日本江戶時期的民生百態。浮世繪最特別之處就是大多是木版畫，因此整體創作過程必須要繪師、雕師、刷師三者的緊密合作。這種分工合作的模式，使得技術與藝術得以完美融合，最終呈現出精美絕倫的作品。也造就其世界唯一的獨特之處！

浮世繪呈現的女性魅力

浮世繪是一種描寫江戶時期日常生活的藝術形式，畫作中充滿了當時人們的生活習慣、風俗民情等。當中最廣為人知的題材是「美人繪」，作品反映出當時的流行時尚。「大首繪」創始者喜多川歌麿，用平坦單純的套色手法，烘托美人的表情及姿態。不論是風華絕代的吉原花魁或是市集美女，女性魅力在他畫筆下都一覽無遺。

役者繪

另一主要題材是對歌舞伎演員的描繪，稱之為「役者繪」。代表繪師為東洲齋寫樂，善於掌握歌舞伎演員的個性，將演員在戲劇的演技及生動表情，誇張地展現在他的畫作裡面。

名所繪

江戶後期隨著交通發達及經濟提升，以風景名勝為題材的「名所繪」也隨之誕生。代表作家為葛飾北齋，從《富嶽三十六景》系列畫作中動與靜、晴與雨、海浪與富士山等對立關係。其中富士山與海浪的系列作品，至今也成為大多數人對於浮世繪的深刻代表印象。

會動的浮世繪

在這次的展覽中，運用了大量的投影技術，將原本是靜態的浮世繪作品，變成了會動的浮世繪！同樣喜愛浮世繪的粉絲們將有機會透過動態呈現，近距離欣賞喜多川歌麿筆下的美人風采，感受東洲齋寫樂對歌舞伎演員神韻的捕捉，以及葛飾北齋《富嶽三十六景》系列中波瀾壯闊的動態美學。在觀展同時也令人驚嘆科技的進步，但也因此能夠受惠於此，更加深刻地感受到浮世繪的魅力。

親子同樂好所在

除了精彩的浮世繪光影展出外，現場還有設計多項有趣的互動裝置小遊戲，也非常適合闔家前來，家長帶著小朋友一起來玩！

周邊商品介紹

▲展覽也設置了紀念幣機、拍貼機等，喜愛浮世繪的粉絲們千萬別錯過囉！

豐富的周邊商品

說到展覽活動，不能少的當然還是精彩的周邊商品區啦！浮世繪相關的周邊商品也是相當的豐富，不論是實用的提袋、雨傘，或是極具紀念價值的紀念商品，都非常推薦喜愛浮世繪的粉絲們可以來現場觀展並且逛逛周邊商品區喔！

會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站

展覽期間：2025／07／05－2025／10／06

展覽地點：松山文創園區－1號倉庫

開放時間：10：00－18：00

