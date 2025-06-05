台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！龍貓吐司每桌必點　隨機拉花藏驚喜

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

位於台中市西區巷弄中的「MITAKA 3e Cafe 台中店」是一間充滿吉卜力元素的特色咖啡廳。不管是龍貓公車站、大龍貓造景，還是龍貓拉花飲品、龍貓造型吐司，都是拍照打卡的亮點！店內不僅擁有懷舊老屋氛圍，還提供多樣早午餐、甜點與特調飲品，是情侶約會、朋友聚餐的絕佳選擇。無論你是龍貓迷還是咖啡愛好者，這裡都值得一訪！

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交通方式、停車資訊

在哪裡？怎麼去？

位於台中市西區的五權路，鄰近國家漫畫博物館、動漫彩繪巷，很適合安排在一起。

有停車場嗎？

沒有提供停車場，可以停至附近的「藍興停車場」，步行到MITAKA 3e Cafe 台中店只要4分鐘。

環境介紹

庭院環境

有兩間分店，一間是位於台中沙鹿主打看夜景，下午4點才開始營業。MITAKA 3e Cafe 台中店是位於台中西區，早上10點就開始營業，是一間早午餐咖啡廳。

滿滿吉卜力元素

不管是店內還是店外都結合不少吉卜力動畫的元素，非常的吸睛。尤其是庭院的龍貓公車站，大龍貓拿著傘等公車，經典場景，實在是太可愛了啦！還沒進到店裡，就在門口拍個不停啊！

用餐環境

▲用餐空間有兩層樓。我們是周六來訪，不管是一樓還是二樓，幾乎是客滿的狀態。

▲一樓的靠窗座位，我個人非常的喜歡。

▲二樓用餐區的座位比較多，不管是情侶約會還是三五好友，都滿適合來這邊用餐。

▲二樓大玻璃窗前的座位，也是相當的搶手。

▲店內有許多龍貓的足跡與擺飾，還有一些老物件。老屋改建的餐廳，就是有它的魅力所在啊！

菜單MENU

有早午餐、鬆餅、土司、沙拉、甜點。飲品的選擇有咖啡、特調、果汁、茶等。低消是每人一杯飲品或是一份早午餐，沒有收服務費。

餐點推薦

迷迭香無骨雞腿排 320元

早午餐盤也是他們家的招牌，無骨雞腿排、生菜、溏心蛋、泡菜、飯糰、吐司、水果。看起來非常的澎湃，擺盤擺的很好，讓人食慾大開。

▲吐司是焗烤吐司，吐司吃起來滿Q彈的，搭配起司烤得微酥，滿好吃的。

▲飯糰就是白飯糰，飯糰沒有包料，米飯非常的黏，我們不喜歡吃黏黏的米飯。

▲無骨雞腿排吃起來非常的鮮嫩多汁，調味適中，不會太重鹹。

龍貓吐司 190元

▲大家都是為了龍貓吐司而來的啦！幾乎每桌都會點龍貓吐司，實在太吸睛啦！龍貓萌萌的，讓人捨不得吃掉。

▲吐司搭配的果醬，我們選的是焦糖核桃跟伯爵奶茶。這兩個果醬甜度都滿高的，個人不是很推。

▲龍貓吐司吃起來口感也是偏Ｑ彈，比較乾一些。

卡布奇諾 140元

MITAKA 3e Cafe 台中店還有一大特色，特定飲品是有拉花的。但拉花是隨機，無法指定。卡布奇諾的拉花是麵包超人，超級可愛，卡布奇諾喝起來咖啡滿濃郁的。

日本靜岡抹茶拿鐵 150元

日本靜岡抹茶拿鐵的拉花是龍貓！超怕拿不到龍貓拉花，還好有一杯是，不然就哭死了啦！抹茶拿鐵，抹茶味偏淡，奶味偏重，稍嫌失望些。

餐後心得

初訪MITAKA 3e Cafe 台中店，沒有被驚艷到。但不論店內還是店外環境，都很不錯。餐點的部分，早午餐份量偏少，有吐司又有飯糰的搭配，個人是覺得有點衝突，有點中西式大合併。龍貓吐司非常的吸睛好拍照，單吃吐司稍嫌無聊些，選的果醬焦糖核桃跟伯爵奶茶，都偏甜，個人不推。

飲品拉花的部分，麵包超人跟龍貓，我很喜歡。卡布奇諾咖啡滿濃郁的，抹茶拿鐵就比較可惜，抹茶偏淡牛奶味偏重。整體來說餐點可愛勝過於好吃，拍起照來很吸睛，推薦給大家囉！

MITAKA 3e Cafe 台中店

地址：台中市西區五權路2－201巷8號

電話：04－23761931

營業時間：10：00－17：30（周一、二公休）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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