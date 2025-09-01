桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

「山慕藝旅」位於日月潭水社碼頭附近，交通非常方便，民宿以清水模極簡風格，加上超美的天井大廳與充滿療癒感的綠植，不僅提供寬敞舒適的房間，還有管家親送的儀式感早餐。如果你正在尋找一間能徹底放鬆、享受慢活步調的日月潭質感民宿，那麼山慕藝旅絕對會是你的最佳選擇！

交通＆停車

位於日月潭水社碼頭附近的山慕藝旅，交通非常便利，無論是開車或搭乘大眾運輸都能輕鬆抵達，距離日月潭水社綜合商場和水社碼頭僅需步行數分鐘。以台北為例，可搭乘國光客運直達日月潭，在「日月潭水社遊客中心」下車後，步行約3分鐘即可輕鬆抵達。也有提供免費停車位，停車位就位於民宿的對面，不過停車位數量有限，建議預訂時務必先告知管家，以便他們安排。

環境介紹

藏身在日月潭周邊的民宅巷弄中，外觀低調簡約，若不仔細留意，真的很容易錯過。當我們走近民宿門口，目光馬上被那精心擺設的綠色植栽所吸引，一股非常舒服放鬆的香氣撲鼻而來，馬上就讓人身心都舒緩下來，從外觀的綠意到室內的香氣，每個細節都讓人感受到主人的用心。

大廳櫃檯設計非常特別

結合了粗獷的石頭與溫潤的木頭，兩種異材質碰撞出獨特的風格，充分展現了民宿的自我特色。而最讓我們驚喜的是，管家們下班後並不是空蕩蕩的大廳，而是會在櫃檯上擺放兩隻可愛的泰迪熊警察！

大廳最引人注目的，莫過於這個被綠植環繞的閱讀休憩區了。辦理入住時，正好看到兩位小朋友靜靜地坐在這裡看書，那溫馨又可愛的畫面，讓人心頭一暖。這個角落不僅適合享受片刻的寧靜時光，也很適合三五好友相聚。

若要說山慕藝旅大廳的靈魂所在，那絕對非這個天井莫屬了，這也是當初吸引我前來入住的最主要原因！每當天氣晴朗，陽光穿過天井灑落而下，在空間裡形成迷人的光影，整個大廳瞬間被點亮，那畫面真的是美到讓人驚嘆。

▲響應環保，不提供一次性的旅宿用品。民宿也有提供購買服務，而這筆費用將全數捐贈給公益團體，讓旅程的愛心也能延續。

晚上七點，大廳會將主燈熄滅，改用柔和的電子蠟燭來營造氣氛。這種獨特的氛圍，是民宿在夜晚為旅人準備的一份驚喜，建議有來入住的旅人，千萬別錯過這個美麗的時段，找個舒適的角落坐下，享受這份寧靜而浪漫的夜晚吧！

緩慢空間 兩人房

山慕藝旅有四種房型，我們這次入住的是緩慢空間兩人房。對於喜歡房間有足夠活動空間的旅人來說，這裡絕對不會讓你失望，完全沒有任何擁擠或壓迫感。房間設計以簡約的清水模風格為主調，搭配溫潤的木質元素，整體氛圍既時髦又帶有溫馨感。這樣的設計，讓人在旅途中也能感到放鬆舒適，是個能好好休息、充電的空間。

▲房間內設有一個獨立的小陽台，讓整體採光非常充足，不過提醒大家睡前記得要把窗簾拉起來，不然隔天早上真的會被陽光亮醒！



房間內的床鋪非常寬敞

床墊的軟硬度也恰到好處，躺上去特別舒服。此外，在床頭櫃兩側都提供了插座，這點讓我們感到非常方便，無論是習慣睡左邊或右邊，都能隨時幫手機、平板充電，完全不用搶插座，是非常貼心且實用的小細節。

▲除了寬敞的空間與舒適的床鋪，還有一張寬大又柔軟的沙發。

桌面的空間足夠大，無論是需要打開筆電辦公，或是作為化妝台使用，都綽綽有餘。另外，民宿也貫徹了環保理念，房間內不提供瓶裝水，但每個房間都備有保溫壺，旅人可以隨時拿到一樓大廳的飲水機取水飲用。

▲房間內也設置了小冰箱，可以將食物暫存冷藏。

一進門的另一側則是設計為開放式掛衣區，也貼心備有電蚊香，有需要的旅人便可自行使用。最令我們驚豔的是這一盞復古煤油燈造型的氣氛夜燈，同時也是藍牙音響，開啟夜燈並可播放令人放鬆的輕音樂或白噪音，讓一天的疲憊瞬間鬆懈，一覺好眠。

▲房間的衛浴空間是採半開放式設計，但在需要隱私的時候，只要將一旁的拉門拉起來，就能瞬間擁有一個完整的個人空間。

▲衛浴採乾溼分離的設計，同時也設有免治馬桶。

▲淋浴的空間很寬敞，蓮蓬頭的水壓也很大。

▲有提供大瓶的洗髮精、潤髮乳、沐浴乳，備品是用英國香氛品牌Jo Loves，味道非常好聞。

▲提供的是大功率吹風機，風力很強，頭髮吹乾的速度很快。

早餐介紹

民宿提供免費早餐，管家會直接將早餐送到房間，讓我們能賴在房間內悠閒地享用。早餐時段約在8點半到9點之間，時間安排得剛剛好，不會太早也不會太晚，能讓人睡飽後從容地開啟新的一天。內容很有誠意，包括了熱壓吐司、優格杯，以及紅茶或咖啡。

▲鮮花優格杯上面的鮮花都是可以吃的。

▲熱壓吐司吃起來也好吃，內餡很豐富。

心得

山慕藝旅坐落在生活機能優異的日月潭水社碼頭附近，周遭有便利商店和各式餐廳，非常方便。整體來說，無論是寬敞的房間大小、乾淨的整潔度，還是管家親切的服務態度，我們都感到非常滿意。最讓人印象深刻的，莫過於民宿的許多貼心細節，從大廳到房間內那股舒服放鬆的香氣、方便大行李與長輩的電梯設施，以及可以在房間內享用早餐的服務，都讓旅程變得更加輕鬆自在。總體而言，山慕藝旅是一間讓我願意再訪、也真心推薦給大家的優質旅宿。

日月潭山慕藝旅 Sun Moon Inn

地址：南投縣魚池鄉日月潭中山路216號

電話：0921－010335（官網）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

