瑞芳黃金瀑布旁的老屋咖啡！直面山林療癒窗景、必吃焗烤蕃茄麵包

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

新北瑞芳的「風流珈琲」位於黃金瀑布、水湳洞陰陽海附近，不僅交通便利，還能享受窗邊療癒景觀與手作輕食，本篇整理風流珈琲的交通方式、停車資訊、菜單推薦與用餐心得，帶你輕鬆規劃瑞芳一日遊！

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交通方式、停車資訊

「風流珈琲」位於新北市瑞芳區的明里路上，鄰近黃金瀑布和濂洞國小，山下則是很夯的拍照景點水湳洞陰陽海，全部安排在一起來趟有吃有喝的一日遊非常合適。不方便開車前往也可以搭乘788延駛水湳洞、826、856、F805，到「茹川橋（酒堡站）」站牌下車，步行約1分鐘即可以抵達，交通便利。這裡沒有提供停車場，可以附近找白線停車或是停至「黃金瀑布停車場」，步行約9分鐘。

環境介紹

這裡是東北角寬哥開的新店，之前造訪過一旁的寬哥的關於咖啡跟金山貪心咖啡館，不管是餐點還是用餐環境，都很喜歡，這次來訪風流珈琲是今年2月才新開幕的，趁還沒有很多人知道趕快先來幫大家吃吃看。

▲秉持一貫風格，同樣是一間利用老屋改建的餐廳，保留了老宅舊屋元素再加上新潮裝潢結合，碰撞出新舊交融的新火花。

▲用餐空間並不大，有多人長桌跟三人、兩人桌，最搶手的座位就是前方有著大面落地窗前面的這排座位，落地窗前的座位只有兩桌，真的是先來先贏，不然就要靠運氣了。

▲我們是平日開店沒有多久就來訪了，店內已經有一組客人，很幸運有坐到想要坐的座位，實在是太開心了。

▲看著窗外的山景與瀑布潺潺的流水聲，心情莫名的很平靜，這就是大自然的魅力，待上整個下午也沒問題。

菜單

菜單如下，販賣的品項不多，主要是以咖啡飲品為主跟輕食點心，想要吃鹹食的話，也可以到隔壁的「About Pizza水湳洞店」點餐來這裡享用，About Pizza水湳洞店也是寬哥的店，吃來吃去都是同個老闆！另外，櫃台的黑板有手寫菜單，每日供應稍微有些不同，低消每人一項飲品。

淡咖啡 140元

喝起來很香濃，一開始還以為淡咖啡喝起來味道會偏淡，結果一點也不淡，咖啡很濃郁，喝起來很清爽。

柳橙汁＋濃縮 180元

就是柳橙汁加咖啡，柳橙汁三分之二，咖啡三分之一，比例滿剛好的，有柳橙的酸甜加上咖啡的苦，沒想到這麼的搭，我個人是滿喜歡的，但予先生怕酸，他就覺得還好。

焗烤番茄麵包 100元

焗烤番茄麵包是這裡的招牌，很多人推薦，吃過的人都說好吃！一份有兩片麵包，上面鋪上了新鮮的番茄跟起司，麵包烤得很酥脆，上面舖滿了滿滿的配料，大口咬下很滿足，吃起來很清爽又開胃，我個人是滿喜歡的，但就是價格偏高些。

餐後心得

初訪「風流珈琲」，我跟予先生都滿喜歡的，用餐環境很舒適，可以看到窗外的山景與瀑布，真的是很療癒身心，餐點的部分淡咖啡、柳橙汁＋濃縮、焗烤番茄麵包，都還不錯，尤其是焗烤番茄麵包真的很好吃，只可惜價格偏高些。

稍嫌可惜的部分就是，我們來訪時店家冷氣是沒有全部都開，所以門是沒有關緊的，店裡有點悶熱，再來就是老闆一直在門口抽菸，煙味會一直飄進店內，這點感受度很不好，還好後來店內冷氣全開後，門關緊，就不會聞到煙味，店裡也涼爽多了，推薦給大家。

風流珈琲

地址：新北市瑞芳區明里路85號

電話：0963－249012

營業時間：11：00～18：00（周五公休）

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