搜集全台5間夢幻主題房！療癒三麗鷗、呆萌町布滿房內

無論是療癒的卡通角色、可愛插畫，還是經典 IP 再進化，這幾年越來越多飯店跳脫傳統風格，搖身一變成為超吸睛的「主題住宿」！不但好拍又好住，還會讓人拍照拍到捨不得退房。這篇就幫大家整理全台5間人氣超高、話題不斷的主題飯店，從高雄、台中、桃園到台北、台東，不論你是三麗鷗鐵粉、插畫控，還是懷舊巴布豆的粉絲，都能找到心目中的夢幻房型。快收藏起來，安排下一趟充滿童趣與回憶的療癒旅行吧！

高雄漢來大飯店 × 三麗鷗八大明星聯名主題房

來高雄玩怎麼能錯過三麗鷗控的天堂！漢來大飯店聯手 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大眼蛙、蛋黃哥等8大角色打造出10間風格各異的主題房，包含「雙人房、亞灣家庭房、家庭套房」。從電梯門口到浴室、枕頭套都滿滿角色，還有專屬迎賓下午茶、限定備品與 Hello Kitty 蘋果汁！

圖／高雄漢來大飯店

住客限定三麗鷗接駁車

漢來大飯店還特別針對「三麗鷗主題房」的住客，提供「主題房大使」服務，包含由高鐵左營站「三麗鷗接駁車」定點定時免費接駁、迎賓下午茶組、房間冰箱飲料也免費，包含兩瓶Hello Kitty蘋果汁，還享有海港自助式早餐。

其中小編最喜歡的「港景家庭套房」，粉嫩櫻花風或海洋藍的水手風都太可愛了，而大眼蛙房整間綠意盎然，還有荷葉造型燈飾與騎腳踏車的大眼蛙壁畫，真的會拍到手機沒電！

圖／高雄漢來大飯店

圖／高雄漢來大飯店

高雄漢來大飯店

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07－2161766

台東知本老爺酒店 × DINOTAENG呆萌町主題房

這間是小編今年看過最療癒的飯店！台東知本老爺與韓國文創 IP「DINOTAENG」聯名，打造出 QUOKKA 矮袋鼠與 BOBO主題房型。從門牌到床頭、浴室都有角色身影，還有刨冰、主題貼紙、明信片與刺繡抱枕毯等限定贈品。

整體風格是暖色系＋森林系的療癒感，再搭配戶外泡湯池和親子友善空間，是非常放鬆又好拍的選擇，房價還包含早餐晚餐與台東車站接駁！

圖／台東知本老爺酒店

圖／台東知本老爺酒店

台東知本老爺酒店

地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號

電話：08－9510666

桃園名人堂花園大飯店 × 史努比主題房

想帶小孩一起住在史努比的世界嗎？桃園名人堂與 Peanuts 合作推出多間史努比主題房，房間裡處處都有史努比與查理布朗的可愛身影，搭配棒球主題公園與史努比商店街，是超受親子喜愛的住宿選擇。房內提供主題床組、角色周邊與可帶回家的紀念品，園區裡還有棒球博物館與互動遊戲空間，小朋友保證玩瘋！

圖／桃園名人堂花園大飯店

圖／桃園名人堂花園大飯店

桃園名人堂花園大飯店

地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

電話：03－4339090

台中長榮桂冠酒店 × 巴布豆主題房

80、90年代台灣人童年回憶巴布豆也有主題房啦！長榮桂冠酒店將可愛的巴布豆形象融入客房設計中，不只牆面與抱枕滿滿角色，連備品也都是聯名限定。最適合全家大小一起住，不但懷舊又可愛！台中的交通位置方便，飯店還有親子設施、閱讀區、遊戲空間，適合親子週末小旅行。

圖／台中長榮桂冠酒店

圖／台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店

地址：台中市西區臺灣大道二段666號

電話：04－23139988

台北南港老爺行旅 × 文博會 × 插畫家主題房

老爺行旅南港與文博會合作，邀請台灣插畫家「臺灣印事」與「腋毛人Yemao」打造聯名主題房，成為房內主角。風格多變又具有台灣在地創意，是文化迷與插畫控的最愛。入住還能獲得限定明信片、角色小物，是非常特別的文化住宿體驗！

圖／台灣文博會

圖／台灣文博會

台北南港老爺行旅

地址：台北市南港區經貿二路196號

電話：02－77500588

全台主題飯店常見問題 FAQ



主題房價位大概落在哪？

依據飯店地區與主題不同，價格約落在每晚4,000至9,000元之間，旺季或假日價格可能略高，部分專案還含餐點或主題贈禮。

有提供角色限定贈品嗎？

有的！多數主題房會提供如角色抱枕、明信片、紙膠帶、專屬盥洗備品等，部分主題更有房客限定的周邊商品可帶回。

這些主題房會常態開放還是期間限定？

部分主題如三麗鷗、DINOTAENG、史努比為期間限定合作，建議確認飯店官網或訂房平台的專案頁面。

可以從哪裡訂到這些主題房？

建議從各飯店官網訂購「主題專案」，通常會包含最完整的周邊與住房禮；也可透過知名訂房平台（如 Agoda、Klook、Trip.com）搜尋對應專案關鍵字。

