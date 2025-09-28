釜山PASS一票暢玩各大景點！免費體驗絕美海岸列車、道地汗蒸幕

首圖／ReadyGo

想要第一次來釜山就玩得超值？那一定不能錯過釜山通行證 VISIT BUSAN PASS！只要一張卡，就能免費體驗人氣交通工具、景點門票與特色活動，省錢又省心。從超夯的海岸列車到松島纜車、甘川洞文化村、汗蒸幕，甚至連小朋友最愛的斜坡滑車都包含在內，根本就是釜山旅遊神卡。

釜山通行證使用範圍

海岸列車 Haeundae Beach Train

釜山必玩的海岸列車，全程沿著海邊行駛，能一次收進大海與藍天的絕景。搭上列車後，迎著海風，感受滿滿度假氛圍，不論白天或夕陽時分都特別迷人。持 Busan Pass 出示即可免費搭乘，讓你輕鬆省下一筆車票錢。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

搭乘地點：釜山海雲台青沙浦至尾浦區間

松島水晶纜車 & 龍宮雲橋

纜車搭配海上天空步道，絕對是釜山代表性的玩法。松島水晶纜車擁有透明車廂，腳下就是一望無際的大海，膽大的人一定要挑戰。纜車抵達後，順道走一趟龍宮雲橋，感受漫步海上的震撼。持卡即可免費搭乘，海景盡收眼底。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

地址：釜山廣域市西區松島海岸路

甘川洞文化村

色彩繽紛的山城小村，宛如童話世界，是必拍必訪的打卡景點。巷弄間不僅有壁畫、藝術裝置，還能找到人氣「拍手翻書」體驗，留下獨特的旅遊回憶。憑卡就能免費入場拍照，走到哪裡都充滿驚喜。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

地址：釜山廣域市沙下區甘川洞

韓國汗蒸幕

到韓國必體驗的傳統文化之一就是「汗蒸幕」。泡在熱呼呼的暖房裡，再來一杯甜米釀、烤雞蛋，簡直就是道地的韓式放鬆方式。Busan Pass 提供免費體驗，行程跑了一整天，這裡就是最療癒的休息站。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

體驗地點：依合作汗蒸幕館別為主

斜坡滑車 Skyline Luge

不只大人，小孩也會玩到停不下來的斜坡滑車！從山坡蜿蜒而下的軌道，一邊感受速度快感，一邊欣賞風景。這個超夯的遊樂體驗，平常要另外付費，但持 Busan Pass 直接免費暢玩，超級划算。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

地址：釜山廣域市機張郡

釜山通行證購買方式與方案選擇

Busan Pass 提供 24 小時 / 48 小時方案，適合喜歡快節奏、行程滿滿的旅客；若是想慢慢走，也能依需求彈性規劃。不論哪種方案，都能一次省下多個門票費用。

釜山通行證常見問題



海岸列車在哪裡搭？票價是多少？

海岸列車行駛於釜山海雲台青沙浦至尾浦一帶，全程沿著海岸線行駛，能看到絕美的海景。一般需購票，但持釜山通行證可免費搭乘，非常划算。

松島水晶纜車有什麼特色？

松島水晶纜車的透明車廂能直接看到腳下大海，是釜山必玩體驗。纜車抵達後可以順道走龍宮雲橋，感受漫步海上的驚險與美景。持 釜山通行證出示即可免費搭乘。

甘川洞文化村需要門票嗎？

甘川洞文化村以彩色山城聞名，是釜山最受歡迎的拍照打卡點。持釜山通行證就能免費入場，還能體驗「拍手翻書」等特色活動。

韓國汗蒸幕包含在通行證裡嗎？

是的，釜山通行證提供指定館別的免費汗蒸幕體驗。你可以在行程中安排放鬆時段，體驗韓國人最道地的休閒方式。

斜坡滑車 Skyline Luge 適合小朋友嗎？

斜坡滑車是釜山熱門親子活動，大人小孩都能玩。軌道蜿蜒而下，速度快感十足。持釜山通行證可免費體驗一次。

釜山 Pass 有哪些方案？

釜山 Pass 提供 24 小時、48 小時限時方案，適合跑行程滿滿的旅客；也有 A+B 組合方案，適合喜歡慢遊的人。依照行程安排選擇最合適的版本，就能最大化省錢。

哪裡可以購買釜山通行證？

可在 KKday 或 Klook 上購買，使用方式可選擇手機 QR code 或領取實體卡，操作簡單方便。

