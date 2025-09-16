金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線、私房海灘親手挖晚餐

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

你以為金門只是一個充滿戰地風光和歷史古蹟的地方嗎？其實，這座小島藏著許多不為人知的秘密角落，讓人驚喜連連。這次我走訪了兩個超乎想像的深度玩法，從神秘的地底迷宮，到見證歲月痕跡的塔山陣地，再到后湖沙灘上的野地挖花蛤體驗，每一站都讓我眼睛為之一亮。

金門不只是傳說中的戰地重鎮，更是一座充滿驚喜的寶藏島嶼。這些秘境不在地圖上，只有親自踏訪，才能感受到它的獨特魅力與在地生活的真實風味。跟著RG小編一起深入這片土地，揭開金門鮮為人知的另一面！

雙乳山坑道

金門隱藏版軍事秘境，探索地下迷宮的震撼體驗，你知道金門有座山，遠看像極了一對「雙乳」嗎？這不是玩笑，而是真實存在的「雙乳山」！作為金門戰地風情的重要據點，雙乳山不只是因為造型特別而出名，更因其背後藏著深刻的軍事歷史與文化。

雙乳山位於金寧鄉，海拔雖不高，卻地形險要，曾是軍事重地；現在的雙乳山步道早已解除軍管，成為一條適合全齡健行的秘境路線。走進步道，不只是踏青賞景，更像翻開一本沉睡的歷史書。

圖／ReadyGo

步道沿途保留多處戰地遺址，包括戰備壕溝、隧道碉堡，甚至還有完整的軍事觀測站，最特別的是「雙乳山坑道」，這條人工開鑿的坑道曾是軍方的秘密防線，入口處低矮隱密，深入其中彷彿穿越時空回到那個緊張肅殺的年代。如果你對軍事歷史或廢墟風景感興趣，這裡絕對值得探訪，配合導覽或解說，還能了解當年戰地生活的種種細節。

圖／ReadyGo

到步道高處，可以遠眺金門北岸海域，甚至隱約看到廈門市區的天際線，站在這個觀景平台上，不禁讓人思考金門特殊的地理與歷史位置，也感受到如今和平生活的珍貴，整段雙乳山步道大約1小時可來回完成。

坡度平緩、指標清楚，非常適合親子家庭或喜歡輕健行的旅人，尤其推薦安排在下午時段，順道接續后湖沙灘的挖花蛤體驗，形成一段兼具歷史與在地生活感的金門旅程。

體驗戰地秘境引路行程

店家：忽悠旅行社

電話：0988－607689

后湖沙灘

金門在地人的私房海味基地，來到金門，如果你以為玩水只能在觀光景點踩踩沙、拍拍網美照，那就大錯特錯了！真正懂玩的人，都會悄悄前往這片在地人從小玩到大的私房海灘——后湖沙灘。這裡不僅是金門人夏天避暑、戲水的天堂，更是一處能親手「挖晚餐」的野生活秘境！

圖／ReadyGo

每到退潮時分，后湖沙灘的沙灘上會出現成群的花蛤，你不需要任何專業工具或技巧，只要準備一把鏟子和一個水桶，彎下腰、翻翻沙子，就可能挖出一桶活跳跳的花蛤！看著自己一鏟鏟翻出的海味寶藏，那份療癒與成就感，真的會讓人上癮。

結束一場熱血的「挖海鮮Buffet」行程，別忘了把這些新鮮戰利品帶回家，來一鍋熱騰騰的花蛤湯，或簡單快炒，滿口鮮甜、海味十足，這才是真正的產地直送，無人能比。這種從抓捕到上桌的過程，不只是美食，更是一種與土地、自然深刻連結的生活體驗。

圖／金門觀光旅遊網

與其在熱門景點人擠人，不如走進這樣接地氣的地方，后湖沒有過多商業開發，保留著最純粹的金門風情。你會看到當地小孩在海裡追逐嬉戲、大人悠閒挖蛤，整片沙灘都是金門人生活的一部分，這裡不是「打卡景點」，但絕對是會讓你留下深刻記憶的地方！

后湖沙灘

地址：金門縣金寧鄉后湖海濱公園

金門景點常見問題



雙乳山坑道在哪裡？怎麼去？

雙乳山坑道位於金門西北部，建議租用機車或自駕前往，方便靈活安排行程。坑道入口不大，請留意指標。

金門旅遊交通工具建議？

租機車或自駕是最佳選擇，交通方便且時間彈性高，尤其是前往較隱密的軍事遺跡和沙灘。

后湖沙灘可以玩什麼？有什麼特別活動？

后湖沙灘適合玩水和沙灘休閒，更特別的是當地人會在退潮時親手挖花蛤，旅客也可體驗這種親近大自然的海鮮採集活動。

金門景點需要購票或預約嗎？

雙乳山坑道與歐厝金湯壘大多為免費開放的戶外景點，不需購票。若有特殊活動或導覽，建議提前查詢或預約。

