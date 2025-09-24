全台8家免門票觀光工廠！參觀養樂多製造生產線、DIY蛋糕棒棒糖

首圖／IG@ariel312 、IG@yui.kobao

文／ReadyGo



喜歡邊玩邊長知識，又想省荷包，那免費觀光工廠絕對是旅行清單上的首選！以下整理了全台 8 家免費觀光工廠，從北到南、從甜點到飲品、從海味到文創，全部免門票還能試吃試喝，有的還提供 DIY 體驗，親子、情侶或朋友一起來都超適合。快跟著我，一站一站逛起來。

香帥蛋糕觀光工廠

芋頭控必訪！甜點試吃、DIY 體驗一次滿足，藏身在汐止小巷內的香帥蛋糕觀光工廠，外觀看似低調，但一走進館內，芋香立刻撲鼻而來。除了能試吃香帥經典芋頭蛋糕，館內還有免費茶水、芋頭知識小展區，以及適合小朋友的互動遊戲。想更深入體驗，還能報名付費 DIY，親手做蛋糕棒棒糖。停車場空間充足，消費滿額還能免費停車，非常貼心。

圖／觀光自在遊

圖／觀光自在遊

香帥蛋糕觀光工廠

地址：新北市汐止區汐萬路一段211巷26號

電話：02－26486558

營業時間：周二至周日 09：30－17：30（周一公休）

養樂多觀光工廠

平日限定導覽，走進可愛小瓶的誕生過程，養樂多觀光工廠是桃園中壢的隱藏版知識景點，採全預約制且僅限平日參觀。導覽從播放品牌故事影片開始，還有有獎徵答、小禮物與一人一瓶免費養樂多。接著參觀超乾淨的製造生產線（禁止拍照），最後在販賣部補貨養樂多周邊飲品。整個流程約一小時，冷氣開放、停車方便，非常適合帶孩子邊玩邊學。

圖／養樂多觀光工廠臉書

圖／養樂多觀光工廠臉書

養樂多觀光工廠

地址：桃園市中壢區自強一路4號

電話：03－4529994（#609）

營業時間：平日 08：00－17：00（假日不開放）

關西仙草博物館

仙草冰、仙草飯煲、仙草DIY，清涼又美味，關西是仙草的故鄉，來到這座博物館可以一次吃到各種創意仙草料理——仙草飯煲、仙草肉條麵、仙草膠質丁冰，甜的鹹的都有！現場還能報名 DIY 煮仙草，等冷卻後直接帶回家。假日人多時可能需要等位，但停車場就在旁邊，整體非常適合親子同遊。

圖／IG＠chickencake2021



圖／IG＠chickencake2021

關西仙草博物館

地址：新竹縣關西鎮中豐路二段326號

電話：03－5870058

營業時間：09：30－17：30（周三公休）

台灣優格餅乾學院

魔法學院風格，試吃＋咖啡免費供應，一踏進台灣優格餅乾學院，就像走進魔法世界！1樓是販賣區與咖啡休憩區，免費黑咖啡香氣十足，還有多款餅乾試吃。2樓介紹餅乾文化與製作流程，3樓則是工廠產區與巨型餅模展示。還有付費 DIY 課程可參加，適合親子或團體活動。

圖／IG@ling_850918

圖／IG@ling_850918

台灣優格餅乾學院

地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

電話：04－7582448

營業時間：08：30－17：30

白人牙膏觀光工廠

免費冰棒、飲品、文物展一次打包，白人牙膏觀光工廠可說是佛心景點代表！入場就送免費棒棒冰，館內還有咖啡、飲料免費暢飲，將軍府展區展示大量古文物與歷史故事，冷氣開放、座位充足。對小朋友來說，兒童遊樂區也是放電好去處。停車免費，非常適合全家大小來走走。

圖／IG@yui.kobao

圖／IG@yui.kobao

白人牙膏觀光工廠

地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號

電話：0988－803303

營業時間：09：00－17：00

鱈魚香絲觀光工廠

海味零食製程公開，試吃超大方，位於林邊的鱈魚香絲觀光工廠，由鮮饌道品牌經營，介紹鱈魚香絲的歷史與製作演變，還有漁具展示和台語教學互動。現場試吃份量大方，還能參加手作鱈魚香絲課程。雖然園區不大，但停車方便、不收門票，親子或朋友都能輕鬆安排一站。

圖／IG@bakingpower17



圖／IG@bakingpower17

鱈魚香絲觀光工廠

地址：屏東縣林邊鄉成功路122號

電話：08－8752229

營業時間：08：00－12：00、13：00－17：00

奇麗灣珍奶文化館

全球首座珍奶主題館，還能自己動手做，喜歡珍珠奶茶的人一定要來！奇麗灣珍奶文化館展示珍珠與手搖飲的發展歷史，並提供珍奶 DIY 體驗，自己煮珍珠、調奶茶超有成就感。館外還有生態池與綠色建築設計，既環保又好拍。

圖／IG@ariel312



圖／IG@ariel312

奇麗灣珍奶文化館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

電話：03－9909966

營業時間：平日 10：00－17：00、假日 09：30－17：30

地耕味-玩味蕃樂園

花蓮懷舊場景＋伴手禮採購中心，這裡結合台灣復古場景與大型伴手禮賣場，2樓懷舊展區重現60年代的生活樣貌，超適合拍照回味過往。1樓販賣各式花蓮特產與點心，幾乎每樣都能試吃。館內冷氣開放、服務親切，是北返或南下途中休息的好選擇。

圖／IG@jerry.lin218

圖／地耕味-玩味蕃樂園臉書

地耕味-玩味蕃樂園

地址：花蓮縣新城鄉17－2號

電話：03－8260707

營業時間：08：00－17：00

全台免費觀光工廠常見問題



參觀觀光工廠需要預約嗎？

部分工廠如養樂多觀光工廠採全預約制且平日限定，建議出發前先查詢官網資訊。

觀光工廠現場有 DIY 活動嗎？

多數都有，例如香帥蛋糕、奇麗灣珍奶文化館、鱈魚香絲觀光工廠等，通常需額外付費並提前報名。

觀光工廠有停車位嗎？

多數觀光工廠提供免費或低收費停車場，像香帥蛋糕滿額可免費停車，白人牙膏則是免費停車。

觀光工廠會有餐廳或餐飲服務嗎？

部分有提供餐飲區（如關西仙草博物館、奇麗灣珍奶文化館），可以直接用餐，但座位有限，假日可能需等位。

