7層樓高空中走廊橫跨翠綠樹冠層！溪頭自然教育園區一日遊攻略

首圖／@RG編輯 yun、@交通部觀光署官網

文／ReadyGo

想逃離城市喧囂，不如來到空氣清爽，環境幽靜的溪頭自然教育園區吧！一年四季都能走訪，是那種不需要特別做功課也能隨時出發的地方。從入口開始就是濃密的杉林，空氣清爽，有種一踏進來就會忍不住深呼吸的感覺。

整體動線平穩好走，不管是想認真走景點或只是放空散步都很適合。園區大多設施與步道都有維護，標示清楚，對第一次來的旅人也算友善。很推薦當作短暫逃離日常的森林行程，一天慢慢走完剛剛好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

溪頭森林遊樂區介紹＆門票資訊

溪頭是台灣少數全年都適合走訪的森林景點。春天螢火蟲飛舞、夏天避暑、秋天銀杏轉黃、冬天霧氣繚繞。每天早上七點開園，傍晚五點閉園，建議最晚四點前入園。來到溪頭可以選擇單純走走、拍拍照，也可以用一天時間把所有經典景點收集起來。票價上有分為全票、半票、優待票、特惠票與免票，以下也整理成表格讓大家可以查看。

圖／溪頭自然教育園區官網

溪頭森林遊樂區交通

到溪頭的交通有多種方式，雖然自駕相對方便，但大眾運輸也是不錯的選擇。自駕的話可從國道 3 號接 151 縣道。非自駕的旅人可以從台中高鐵站搭乘台灣好行溪頭線（6883），能直接抵達園區門口。南投地區如草屯、竹山、名間、斗六等地，也都有聯營公車能通往溪頭。如果人多的話也可以考慮包車或共乘，現在也有不少共乘或接駁方案能配合高鐵、火車抵達時間，是一種省力又彈性的交通方式。

圖／RG編輯 yun

大學池

從入口進來不久就會抵達的水池景點，走路大概十五分鐘左右。池水本身不大，但四周被樹林包圍，加上一座木橋跨在水面上，是不少人第一個拍照打卡的地方。天氣好時可以拍到樹影倒映，天氣涼一點的早晨則會起霧，有一種走進水墨畫的感覺。這裡旁邊也有座平台能稍微坐著休息，是很適合當作起點的景點。想輕鬆感受溪頭氛圍，大學池是不錯的開始。

圖／交通部觀光署官網

溪頭自然教育園區

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號

電話：04－92612210

營業時間：07：00－17：00

妖怪村

除了溪頭森林遊樂區本身外，來到這裡也千萬不能錯過入口旁這座充滿神祕氣息的妖怪村。這是由明山森林會館打造的園區，以日本昭和時期木造老街為靈感，結合妖怪主題與森林氛圍，像是走進動畫電影的世界。一路從松林町的大門走進去，鳥居、紅燈籠、木造二樓小屋與天狗雕像映入眼簾，讓人忍不住每走幾步就拍照紀錄。這裡不只是拍照景點，還藏有各式造型小吃、主題店鋪與互動設施。

圖／交通部觀光署官網

妖怪村

地址：南投縣鹿谷鄉興產路2－3號

營業時間：10：00－20：00

空中走廊

一條橫跨在樹冠層上的鋼構步道，全長約220公尺。走在七層樓高的地方看森林，有種完全不同的感覺，整個人像是被樹包圍在半空中。步道本身不會太搖晃，沿途也有設立解說牌，介紹不同樹種與林相。從教育中心方向進入最順，走完後可以接其他路線繼續散步。算是溪頭比較特別的設施，很適合安排在上午或午後氣溫比較舒服的時段來走一圈。

圖／RG編輯 yun

空中走廊

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號

電話：04－92612210

營業時間：08：00－17：00

溪頭螢火蟲季

每年四月到五月是溪頭的賞螢季，園區會開放夜間導覽行程，由專人帶隊進入指定區域觀察螢火蟲。這裡的水源與生態環境穩定，是不少原生種螢火蟲的棲息地。參加導覽需要事先線上報名，活動時間大約在晚上八點左右開始。主辦單位會提供紅光手電筒濾片，避免影響螢火蟲與夜間生物。螢光在森林間一閃一閃，非常夢幻，是值得安排的限定體驗。

圖／溪頭自然教育園區官網

溪頭森林遊樂區常見問題

溪頭森林遊樂區有接駁車嗎？

有，園區內設有電動接駁車，主要行駛於大學樓與大學池之間，單趟每人60元，兩歲以下嬰兒免費，身心障礙者憑證本人半價。接駁時間為08：20至16：00，需注意班次與營運時間。

溪頭森林遊樂區可以推嬰兒車嗎？

可以，園區部分步道為柏油路，適合推嬰兒車，但部分森林步道較為原始，建議規劃路線時以柏油路為主，帶小朋友與嬰兒同行較為方便。

溪頭森林遊樂區有提供住宿選擇嗎？

有，園區附近有溪頭福華渡假飯店、妖怪村主題飯店、溪頭米堤大飯店、溪頭青年活動中心、溪頭夏緹飯店等多種住宿選擇，適合不同預算與需求。

溪頭森林遊樂區有餐廳或販賣部嗎？

園區內設有多處餐廳與販賣部，提供便當、炒飯、炒麵、烤地瓜等簡餐及飲品，方便遊客補充體力，不必擔心餓肚子。

南投景點｜九大特色觀光工廠！探訪繽紛糖果世界、台版霍格華茲、全球最大10層樓生命樹

【你可能也想看】

►嘉義火雞肉飯全時段攻略！盤點5間在地排隊店 早餐到宵夜全都有

►解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！森林系牧場零異味、動物溫順好互動

►台中牛肉麵老饕清單！米其林必比登推薦、每日老湯延續熬煮特濃郁