ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

7層樓高空中走廊橫跨翠綠樹冠層！溪頭自然教育園區一日遊攻略

▲▼溪頭森林遊樂區全攻略。（圖／ReadyGo提供）

首圖／@RG編輯 yun、@交通部觀光署官網

文／ReadyGo

想逃離城市喧囂，不如來到空氣清爽，環境幽靜的溪頭自然教育園區吧！一年四季都能走訪，是那種不需要特別做功課也能隨時出發的地方。從入口開始就是濃密的杉林，空氣清爽，有種一踏進來就會忍不住深呼吸的感覺。

整體動線平穩好走，不管是想認真走景點或只是放空散步都很適合。園區大多設施與步道都有維護，標示清楚，對第一次來的旅人也算友善。很推薦當作短暫逃離日常的森林行程，一天慢慢走完剛剛好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

溪頭森林遊樂區介紹＆門票資訊
溪頭是台灣少數全年都適合走訪的森林景點。春天螢火蟲飛舞、夏天避暑、秋天銀杏轉黃、冬天霧氣繚繞。每天早上七點開園，傍晚五點閉園，建議最晚四點前入園。來到溪頭可以選擇單純走走、拍拍照，也可以用一天時間把所有經典景點收集起來。票價上有分為全票、半票、優待票、特惠票與免票，以下也整理成表格讓大家可以查看。

▲▼溪頭森林遊樂區全攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／溪頭自然教育園區官網

溪頭森林遊樂區交通
到溪頭的交通有多種方式，雖然自駕相對方便，但大眾運輸也是不錯的選擇。自駕的話可從國道 3 號接 151 縣道。非自駕的旅人可以從台中高鐵站搭乘台灣好行溪頭線（6883），能直接抵達園區門口。南投地區如草屯、竹山、名間、斗六等地，也都有聯營公車能通往溪頭。如果人多的話也可以考慮包車或共乘，現在也有不少共乘或接駁方案能配合高鐵、火車抵達時間，是一種省力又彈性的交通方式。

▲▼溪頭森林遊樂區全攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／RG編輯 yun

大學池
從入口進來不久就會抵達的水池景點，走路大概十五分鐘左右。池水本身不大，但四周被樹林包圍，加上一座木橋跨在水面上，是不少人第一個拍照打卡的地方。天氣好時可以拍到樹影倒映，天氣涼一點的早晨則會起霧，有一種走進水墨畫的感覺。這裡旁邊也有座平台能稍微坐著休息，是很適合當作起點的景點。想輕鬆感受溪頭氛圍，大學池是不錯的開始。

▲▼溪頭森林遊樂區全攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／交通部觀光署官網

溪頭自然教育園區

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號
電話：04－92612210
營業時間：07：00－17：00

妖怪村
除了溪頭森林遊樂區本身外，來到這裡也千萬不能錯過入口旁這座充滿神祕氣息的妖怪村。這是由明山森林會館打造的園區，以日本昭和時期木造老街為靈感，結合妖怪主題與森林氛圍，像是走進動畫電影的世界。一路從松林町的大門走進去，鳥居、紅燈籠、木造二樓小屋與天狗雕像映入眼簾，讓人忍不住每走幾步就拍照紀錄。這裡不只是拍照景點，還藏有各式造型小吃、主題店鋪與互動設施。

▲▼溪頭森林遊樂區全攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／交通部觀光署官網

妖怪村

地址：南投縣鹿谷鄉興產路2－3號
營業時間：10：00－20：00

空中走廊
一條橫跨在樹冠層上的鋼構步道，全長約220公尺。走在七層樓高的地方看森林，有種完全不同的感覺，整個人像是被樹包圍在半空中。步道本身不會太搖晃，沿途也有設立解說牌，介紹不同樹種與林相。從教育中心方向進入最順，走完後可以接其他路線繼續散步。算是溪頭比較特別的設施，很適合安排在上午或午後氣溫比較舒服的時段來走一圈。

▲▼溪頭森林遊樂區全攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／RG編輯 yun

空中走廊

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號
電話：04－92612210
營業時間：08：00－17：00

溪頭螢火蟲季
每年四月到五月是溪頭的賞螢季，園區會開放夜間導覽行程，由專人帶隊進入指定區域觀察螢火蟲。這裡的水源與生態環境穩定，是不少原生種螢火蟲的棲息地。參加導覽需要事先線上報名，活動時間大約在晚上八點左右開始。主辦單位會提供紅光手電筒濾片，避免影響螢火蟲與夜間生物。螢光在森林間一閃一閃，非常夢幻，是值得安排的限定體驗。

▲▼溪頭森林遊樂區全攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／溪頭自然教育園區官網

溪頭森林遊樂區常見問題
溪頭森林遊樂區有接駁車嗎？
有，園區內設有電動接駁車，主要行駛於大學樓與大學池之間，單趟每人60元，兩歲以下嬰兒免費，身心障礙者憑證本人半價。接駁時間為08：20至16：00，需注意班次與營運時間。

溪頭森林遊樂區可以推嬰兒車嗎？
 可以，園區部分步道為柏油路，適合推嬰兒車，但部分森林步道較為原始，建議規劃路線時以柏油路為主，帶小朋友與嬰兒同行較為方便。

溪頭森林遊樂區有提供住宿選擇嗎？
 有，園區附近有溪頭福華渡假飯店、妖怪村主題飯店、溪頭米堤大飯店、溪頭青年活動中心、溪頭夏緹飯店等多種住宿選擇，適合不同預算與需求。

溪頭森林遊樂區有餐廳或販賣部嗎？
 園區內設有多處餐廳與販賣部，提供便當、炒飯、炒麵、烤地瓜等簡餐及飲品，方便遊客補充體力，不必擔心餓肚子。

南投景點｜九大特色觀光工廠！探訪繽紛糖果世界、台版霍格華茲、全球最大10層樓生命樹

【你可能也想看】

►嘉義火雞肉飯全時段攻略！盤點5間在地排隊店　早餐到宵夜全都有
►解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！森林系牧場零異味、動物溫順好互動
►台中牛肉麵老饕清單！米其林必比登推薦、每日老湯延續熬煮特濃郁

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 溪頭旅遊 南投景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

推薦閱讀

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

盤點雙北7家窯烤披薩！入選「亞太區50大」、橡皮艇披薩超熱門

盤點雙北7家窯烤披薩！入選「亞太區50大」、橡皮艇披薩超熱門

頭城一日遊路線推薦！烏石港沙灘衝浪　海景玻璃屋遠眺龜山島

頭城一日遊路線推薦！烏石港沙灘衝浪　海景玻璃屋遠眺龜山島

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

台中人氣早午餐「於光」熄燈

全台最後一家「跳舞香水」已熄燈

7家飯店港點吃到飽懶人包

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤

高雄然一酒店開箱　享鼎泰豐早午餐

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中50元豆花「配料不限量自加」

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

15元滷肉飯隱身萬華老市場

熱門行程

最新新聞更多

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366