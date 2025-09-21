關島必玩景點＆夢幻海景飯店攻略懶人包！直飛免簽證3.5小時就到

首圖／IG@kris__haha、IG@mimilaumakeup

有多少人和小編一樣，第一次聽到關島是因為看了「惡作劇之吻」後才知道的呢？那時候大概才國小，對這個海島景點卻有了很深的印象，而因應美國聯合航空近期啟航台灣直飛關島航線，讓我們到關島的選擇又多了一種，而且不用轉機就能到美國度假，算是距離台灣最近的美國了，這次介紹6個到關島必逛必打卡的景點，一起到熱情洋溢的海島度假勝地感受不同的人文風情！

美國關島介紹

位於西太平洋的關島，為美國第32大島嶼，關島曾經為西班牙的殖民地，在1898年美西戰爭中，美國將其佔領，獲得全島控制權，目前關島人口數僅16萬人左右；關島的氣候整體而言，溫度很少超過32 °C或低於21 °C，是非常適合度假的海島景點，關島經濟收入主要依靠旅遊業和美軍在該島海空基地的開支，每年來訪的遊客超過100萬人，日本人佔超過75%，因此隨處可見日文招牌。

關島最適合旅遊月份

基本上關島全年溫暖氣候怡人，不過有分為旱季（11至隔年3月）、雨季（6至10月），因此最佳旅遊時機為每年3至6月份。

#1 戀人岬 Two Lovers’ Point

戀人岬鄰近安東尼奧·汪帕特國際機場，開車僅15分鐘，很適合選為關島旅遊的第一站；老粉一定知道，戀人岬曾經是超受歡迎的偶像劇「惡作劇之吻」的拍攝地，以及梁靜茹的「小手拉大手」MV拍攝場地，這裡有個很特別的傳說，據說只要情侶敲響旁邊的情人鐘，就可以永浴愛河直到永遠，因此也吸引不少情侶前往拍照打卡留戀。

戀人岬 Two Lovers’ Point

地址： GRM2+XXQ, Tamuning, 關島

營業時間：10：00－19：00

#2 Heavy Hitters

近期關島最瘋迷的打卡點絕對是Heavy Hitters粉紅牆面了，到關島旅遊一定要在斜坡上和關島地標牌子拍照，超有滿滿的度假氛圍感，不過你們知道嗎？這棟粉紅夢幻的建築其實是一間餐廳名叫「Heavy Hitters」，最有名的餐點是BBQ烤肉餐盒，是一間好拍又好吃的餐廳，據說餐點美味到很多遊客連吃好幾天！

Heavy Hitters

地址：Marine Corps Drive, Hagatna, Guam 96932, Mariana Islands

#3 Wendy’s

到了美國，一定要嚐嚐台灣買不到的Wendy’s 漢堡，據說薯條比麥當勞的還要好吃，而且有很特別的辣醬可以沾，最重要的是，Wendy’s還有奶昔可以點！很適合在海邊看海時，亦或是要趕飛機時買來品嚐，關島的Wendy’s都在機場附近，在回台灣前品嚐一下，替關島度假留下美好的回憶吧！Wendy’s鄰近安東尼奧·汪帕特國際機場，開車僅10分鐘。

Wendy’s

地址： 312 Vietnam Veteran’s Highway, Barrigada, 96913關島

營業時間：06：00－02：00

#4 關島皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Guam By IHG

「與其在關島找景點，不如多找幾間好看漂亮的飯店入住，邊看海邊游泳，享受真正的慢步調度假生活吧！」關島四面環海，但每個飯店看出去的海景都有很大的差異，推薦可以在海邊找幾間飯店入住，西部推薦關島皇冠假日度假酒店，可在無邊際泳池邊俯瞰杜夢灣海灘，看夕陽落下，小酌一杯盡情享受關島風情。

關島皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Guam By IHG

地址： 801 Pale San Vitores Rd, Tamuning, 96913關島

#5 關島都喜天麗度假酒店 Dusit Thani Guam Resort

同樣位在機場附近的關島都喜天麗度假酒店，同樣位在杜夢灣海灘旁，如果是喜歡更高樓層風景、有預算的人可以選擇都喜天麗度假酒店。房間寬敞舒適，拉開窗簾就能看到海景，徒步就能到海邊，白天可以在樓下曬日光浴，傍晚甚至還能在餐廳裡邊看海景邊小酌，在都喜天麗度假酒店不用走出去，就能享受超棒的關島度假風情。

關島都喜天麗度假酒店 Dusit Thani Guam Resort

地址： 1227 Pale San Vitores Rd, Tumon, 96913關島

#6 The Tsubaki Tower

2020年最新開幕的飯店「特蘇巴吉大廈飯店（The Tsubaki Tower）」，位於杜夢灣最北端的制高點，因為才剛開幕幾年，飯店內的軟硬體設施都是最新、最乾淨的狀態，飯店樓高27層，有無敵海景可以觀看，飯店設施多元，包括尊巴舞、烏克麗麗課程、俱樂部休息室、接駁車、免費氣泡酒等等，也因此The Tsubaki Tower被稱為「關島最好的酒店」。

The Tsubaki Tower

地址： 241 Gun Beach Road, Tumon, 96913關島

關島景點常見問題



關島需要簽證嗎？

根據關島觀光局出入境須知「持中華民國護照的台灣民眾，需自台灣境內搭乘台北『直飛』關島班機入境關島，不超過45天，即符合免簽證資格。」



入境時成人需攜帶「護照」正本及「身分證」正本；孩童（14歲以下）需攜帶「護照」正本及「戶口名簿」正本或一年內有效的「戶籍謄本」正本或「出生證明（中文即可，英文更佳）」，如孩童已完成戶口申報，建議以戶口名簿或戶籍謄本為主。

台灣飛關島需要多久時間？

台灣直飛關島大約需3.5個小時。

關島環島一圈需要多久？

開車環關島一圈大約需要兩個小時，景點大概都以南關島為主，認真遊走加上開車時間大約一日即可走完，但若是喜歡玩水或度假為主的遊客，建議可以安排4天3夜或5天4夜會更加悠閒。