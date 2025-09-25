ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！超厚切豬排丼白飯免費續

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到新竹，大家第一時間可能想到的是巨城，不過這次小編決定跳脫百貨公司行程，來場真正貼近在地的「東門市場美食之旅」。從超厚切的日式豬排丼，到用茶壺裝魚板湯的韓系小店，還有號稱「新竹最強布丁」的神秘甜點，每一口都是驚喜，每一站都值得拍照打卡，一起來吃遍新竹老市場裡的寶藏美食！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

壹吉豬排專賣店
香氣爆棚的厚切豬排＋三種沾醬，飽到走不動路也甘願！第一站小編選擇了在社群上看到超多次的「壹吉豬排」，藏在東門市場裡，環境小巧但人氣超旺。店內主打「極厚豬排丼」，豬排厚得像磚塊，一咬下去外酥內嫩還會爆汁！滑蛋鋪在白飯上，配醬汁真的太下飯了，而且白飯可以免費續，愛吃飯的小編直接扒了兩碗！

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

桌邊還有海鹽、豬排醬、胡麻醬可以自己調配口味，真的是豬排控的天堂。雖然份量超驚人，但小編還是吃到一口不剩，滿足感破表。

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

壹吉豬排專賣店

地址：新竹市東區大同路86號東門市場1105攤位
營業時間：12：00－14：00、17：00－20：00（周一公休）

享來初
你有吃過鹹酥雞放在麵線上的嗎？這碗真的是新竹限定！走進東門市場深處，就會看到這間排滿人的「享來初」。小編點的是浮誇系「大腸鮮蚵麵線」＋招牌「鹹酥雞麵線」，蚵仔新鮮、蝦子也超多，最特別的是鹹酥雞直接蓋在麵線上，酥脆口感和湯頭完美融合。

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

另外田樂燒味噌豆腐也是亮點之一，表皮烤到微焦，味噌鹹香非常涮嘴。這家店不只份量多，價格也親民，老闆娘還超親切，值得排進新竹必吃清單。

享來初

地址：新竹市北區東門市場1060號攤位
電話：0925－505193
營業時間：17：00－21：30（周三、一公休；周末中午也有營業）

艾比兒甜點
提拉伯爵布丁＋香草布丁配曲奇，療癒又驚喜，吃完鹹食當然要來點甜的，這家位在市場三樓的「艾比兒甜點」真的是本地人也狂推的布丁名店。主打「提拉伯爵布丁」，綿密口感搭配可可粉與提拉米蘇醬，入口即化，甜而不膩。

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

小編還加點了一款香草布丁，上頭鋪上綠葡萄，搭配附贈的曲奇餅乾簡直幸福炸裂！店內位置不多但超有氛圍，還有一隻萌貓坐檯，排隊入內也甘願！

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

艾比兒甜點

地址：新竹市東區大同路86號東門市場三樓3120室
營業時間：15：00－20：00（周一、二公休）

東門市場4.8坪
小店空間大驚喜，新竹市場裡的韓系靈魂小食堂，最後一站來到網路上超夯的「4.8坪」，店面小小的，但從裝潢到餐點都超級有風格。小編點了蛤蜊拌飯，一上桌就被滿滿蛤蜊震撼到，拌開來吃清爽又鮮甜。更驚喜的是魚板湯竟然是用茶壺裝的！湯頭蘿蔔鮮甜，魚板彈牙，是小編心中最可愛的小配角。店內位置不多，建議早點來，據說晚上還有限量煎餅和雞湯，留著下次再來試試！

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼東門市場5家人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

東門市場4.8坪

地址：新竹市東區大同路88號（東門市場內）
電話：03－5250885
營業時間：11：30－14：00、17：30－22：00（周一公休）

新竹東門市場常見問題

壹吉豬排要排隊嗎？幾點去比較不用等？
 建議提早到現場登記叫號，避免用餐時間人多排隊過久，平日中午是比較好卡位的時段。

享來初的麵線辣嗎？可以調整嗎？
 原本不會辣，但他們有自製超辣辣椒醬可以加，建議酌量嘗試，真的有夠辣！

艾比兒布丁可以外帶嗎？不用排內用嗎？
 可以提前預約外帶，但內用氣氛很好，有時間還是建議排隊體驗店內環境～

東門市場有冷氣嗎？逛起來會不會很熱？
 部分店家（如享來初）有冷氣區，不過市場整體仍偏熱一點，建議穿輕便、攜帶水壺。

影｜新竹一日遊｜超過500坪的乾式溫泉！超好買可愛碗盤、最美書店，新竹一點都不無聊！

【你可能也想看】

►嘉義火雞肉飯全時段攻略！盤點5間在地排隊店　早餐到宵夜全都有
►解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！森林系牧場零異味、動物溫順好互動
►台中牛肉麵老饕清單！米其林必比登推薦、每日老湯延續熬煮特濃郁

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 新竹美食 美食雲 東門市場美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

推薦閱讀

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

盤點雙北7家窯烤披薩！入選「亞太區50大」、橡皮艇披薩超熱門

盤點雙北7家窯烤披薩！入選「亞太區50大」、橡皮艇披薩超熱門

頭城一日遊路線推薦！烏石港沙灘衝浪　海景玻璃屋遠眺龜山島

頭城一日遊路線推薦！烏石港沙灘衝浪　海景玻璃屋遠眺龜山島

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

發發開賣全新濃韻焙金萱系列

發發開賣全新濃韻焙金萱系列

新北濕地藝術季賞14作品、聽現場表演

新北濕地藝術季賞14作品、聽現場表演

直擊尿尿小童本尊！

直擊尿尿小童本尊！

Mister Donut推3款雷神巧克力甜甜圈

Mister Donut推3款雷神巧克力甜甜圈

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

佳德鳳梨酥解除「限購令」

佳德鳳梨酥解除「限購令」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

參觀養樂多製造生產線！

2家手搖飲周三限定推無糖日優惠

新景點「台中綠美圖」10/28試營運

COMEBUY限時2周4大飲品買1送1

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

十二廚韓國美食節登場

鼎王餐飲推出滷味新品牌「六味」

7家飯店港點吃到飽懶人包

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

手切膠質魯肉飯、鱸魚湯24小時不打烊

熱門行程

最新新聞更多

發發開賣全新濃韻焙金萱系列

新北濕地藝術季賞14作品、聽現場表演

直擊尿尿小童本尊！

Mister Donut推3款雷神巧克力甜甜圈

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

佳德鳳梨酥解除「限購令」

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

饗賓6大Buffet農曆春節訂位時間出爐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366