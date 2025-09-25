東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！超厚切豬排丼白飯免費續

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到新竹，大家第一時間可能想到的是巨城，不過這次小編決定跳脫百貨公司行程，來場真正貼近在地的「東門市場美食之旅」。從超厚切的日式豬排丼，到用茶壺裝魚板湯的韓系小店，還有號稱「新竹最強布丁」的神秘甜點，每一口都是驚喜，每一站都值得拍照打卡，一起來吃遍新竹老市場裡的寶藏美食！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

壹吉豬排專賣店

香氣爆棚的厚切豬排＋三種沾醬，飽到走不動路也甘願！第一站小編選擇了在社群上看到超多次的「壹吉豬排」，藏在東門市場裡，環境小巧但人氣超旺。店內主打「極厚豬排丼」，豬排厚得像磚塊，一咬下去外酥內嫩還會爆汁！滑蛋鋪在白飯上，配醬汁真的太下飯了，而且白飯可以免費續，愛吃飯的小編直接扒了兩碗！

圖／ReadyGo

桌邊還有海鹽、豬排醬、胡麻醬可以自己調配口味，真的是豬排控的天堂。雖然份量超驚人，但小編還是吃到一口不剩，滿足感破表。

圖／ReadyGo

壹吉豬排專賣店

地址：新竹市東區大同路86號東門市場1105攤位

營業時間：12：00－14：00、17：00－20：00（周一公休）

享來初

你有吃過鹹酥雞放在麵線上的嗎？這碗真的是新竹限定！走進東門市場深處，就會看到這間排滿人的「享來初」。小編點的是浮誇系「大腸鮮蚵麵線」＋招牌「鹹酥雞麵線」，蚵仔新鮮、蝦子也超多，最特別的是鹹酥雞直接蓋在麵線上，酥脆口感和湯頭完美融合。

圖／ReadyGo

另外田樂燒味噌豆腐也是亮點之一，表皮烤到微焦，味噌鹹香非常涮嘴。這家店不只份量多，價格也親民，老闆娘還超親切，值得排進新竹必吃清單。

享來初

地址：新竹市北區東門市場1060號攤位

電話：0925－505193

營業時間：17：00－21：30（周三、一公休；周末中午也有營業）

艾比兒甜點

提拉伯爵布丁＋香草布丁配曲奇，療癒又驚喜，吃完鹹食當然要來點甜的，這家位在市場三樓的「艾比兒甜點」真的是本地人也狂推的布丁名店。主打「提拉伯爵布丁」，綿密口感搭配可可粉與提拉米蘇醬，入口即化，甜而不膩。

圖／ReadyGo

小編還加點了一款香草布丁，上頭鋪上綠葡萄，搭配附贈的曲奇餅乾簡直幸福炸裂！店內位置不多但超有氛圍，還有一隻萌貓坐檯，排隊入內也甘願！

圖／ReadyGo

艾比兒甜點

地址：新竹市東區大同路86號東門市場三樓3120室

營業時間：15：00－20：00（周一、二公休）

東門市場4.8坪

小店空間大驚喜，新竹市場裡的韓系靈魂小食堂，最後一站來到網路上超夯的「4.8坪」，店面小小的，但從裝潢到餐點都超級有風格。小編點了蛤蜊拌飯，一上桌就被滿滿蛤蜊震撼到，拌開來吃清爽又鮮甜。更驚喜的是魚板湯竟然是用茶壺裝的！湯頭蘿蔔鮮甜，魚板彈牙，是小編心中最可愛的小配角。店內位置不多，建議早點來，據說晚上還有限量煎餅和雞湯，留著下次再來試試！

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

東門市場4.8坪

地址：新竹市東區大同路88號（東門市場內）

電話：03－5250885

營業時間：11：30－14：00、17：30－22：00（周一公休）

新竹東門市場常見問題



壹吉豬排要排隊嗎？幾點去比較不用等？

建議提早到現場登記叫號，避免用餐時間人多排隊過久，平日中午是比較好卡位的時段。

享來初的麵線辣嗎？可以調整嗎？

原本不會辣，但他們有自製超辣辣椒醬可以加，建議酌量嘗試，真的有夠辣！

艾比兒布丁可以外帶嗎？不用排內用嗎？

可以提前預約外帶，但內用氣氛很好，有時間還是建議排隊體驗店內環境～

東門市場有冷氣嗎？逛起來會不會很熱？

部分店家（如享來初）有冷氣區，不過市場整體仍偏熱一點，建議穿輕便、攜帶水壺。

影｜新竹一日遊｜超過500坪的乾式溫泉！超好買可愛碗盤、最美書店，新竹一點都不無聊！

【你可能也想看】

►嘉義火雞肉飯全時段攻略！盤點5間在地排隊店 早餐到宵夜全都有

►解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！森林系牧場零異味、動物溫順好互動

►台中牛肉麵老饕清單！米其林必比登推薦、每日老湯延續熬煮特濃郁