特搜日月潭6間「山湖景＆寵物友善」住宿！還有隱藏版古堡飯店

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@yujie_0406、IG@nicole._.825

文／ReadyGo

一年一度的泳渡日月潭活動即將於今年的9月28日熱鬧登場，每年都會吸引許多游泳好手共襄盛舉。參與泳渡日月潭活動，除了能夠獲得游完全程的成就感之外，也能夠在日月潭的湖光山色之間欣賞沿途的美景。今天要介紹6間日月潭周邊的南投住宿，能夠在此好好休息，養精蓄銳。

日月潭皇后古堡飯店
位於日月潭附近的日月潭皇后古堡飯店，走路就能抵達伊達邵碼頭和日月潭纜車，交通相當便利。住進日月潭皇后古堡飯店，就彷彿搖身一變，成為了歐洲貴族，享受猶如國王、皇后，王子、公主般的假期。從飯店的公共設施到不同房型的設計都充滿了歐式風格，搭配周圍的日月潭美景，得以享受尊榮的度假時光。

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／日月潭皇后古堡飯店官網

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／日月潭皇后古堡飯店官網

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／日月潭皇后古堡飯店官網

地址：南投縣魚池鄉中正路250號
電話：049－2850009

漢來日月行館
今年新開幕的漢來日月行館位於水社碼頭附近，有豪華湖景客房、豪華庭園客房、貴賓套房等房型可供選擇，飯店內還有可以用餐飲酒的Sky Lounge、可以飽覽日月潭美景的無邊際泳池等公共設施，以及四季、日月軒等餐廳可以用餐，待在飯店內也可以享用美食、欣賞美景。

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／漢來日月行館官網

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／漢來日月行館官網

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／漢來日月行館官網

漢來日月行館

地址：南投縣魚池鄉中興路139號
電話：049－2212188

LOOK路殼民宿
位於南投魚池鄉，民宿分為前棟和後棟，房型以及入住人數也有所不同，除了雙人、三人、四人之外，也有六人房可以選擇，如果是一群朋友相約到日月潭參加活動也可以一起入住。後棟還有寵物友善的房型，可以帶毛小孩一起出遊。除了精心布置的客房空間之外，民宿內還有大廳、庭院，可以在此坐下來好好休息、親近大自然。

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nicole._.825

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nicole._.825

LOOK路殼民宿

地址：南投縣魚池鄉大林村永川巷22－6號
電話：0907－446657

山久蒔 x 勺光
位於南投魚池的山久蒔 x 勺光附近有HOHOCHA喝喝茶台灣香日月潭紅茶廠、九族文化村等南投景點，到南投日月潭附近旅遊時，不妨到重視旅遊體驗的山久蒔 x 勺光住上一晚！除了舒適的入住空間之外，也有在特定時段提供早餐、下午茶等，除了能夠有舒適的入住體驗之外，也能夠來場味覺的饗宴。

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yujie_0406

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yujie_0406

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yujie_0406

山久蒔 x 勺光

地址：南投縣魚池鄉瓊文巷39－10號
電話：0985－581981

盒木 Hermon
位於朝霧乘船碼頭徒步五分鐘內的民宿「盒木 Hermon」坐擁日月潭第一排的美景，空間內結合了咖啡廳和民宿，可以在此用餐，也可以到此住宿。客房有分別位於一樓、二樓的湖景雙人、四人房可以預訂，開放預約的日期會公布於民宿的Instagram專頁，如果想要入住，記得要線上預約，以免向隅。

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@munsonchic

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@munsonchic

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@munsonchic

盒木 Hermon

地址：南投縣魚池鄉中山路61號
電話：049－2856767

日月潭鴻賓大飯店
鄰近水社碼頭和商店街的日月潭鴻賓大飯店，客房分為湖景和山嵐兩種不同景觀的房型，坐在窗邊、陽台，就能輕鬆將日月潭的湖光山色都收進眼底，欣賞一天之中不同時刻的美景。房間的布置也結合了日式風格，擺設充滿了禪意，可以在此好好休息，並且在湖畔欣賞日月潭之美。

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@17_______

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@17_______

▲▼日月潭住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@17_______

日月潭鴻賓大飯店

地址：南投縣魚池鄉名勝街3號
電話：049－2855888

彰化住宿｜哪裡包含卡拉OK、兒童遊戲區？最新彰化包棟推薦！

