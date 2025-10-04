ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@fbbq7799、IG@mapletreehouse_taipei

文／ReadyGo

隨著餐飲文化的多元化，全台各地的烤肉餐廳也紛紛推出別具特色的烤肉料理。讓烤肉不再只是單純的炭火烤肉，而是融入了創新、奢華與文化的饗宴。這篇懶人包將帶你探索北、中、南7家獨具風格又較為奢華的烤肉餐廳，無論你是追求頂級食材的饕客，還是喜愛嘗試新奇體驗的美食愛好者，都能找到屬於你的中秋烤肉好去處！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

全台美食：七大特色奢華烤肉店

台北頂級烤肉：和牛47
位於台北微風南山47樓的「和牛47」，是全台灣最高的和牛燒肉專門店，將頂級美食與絕美景觀完美結合。這裡的客人不僅能享受來自日本的A5級和牛，更能在專人的燒烤服務下，品味每一口烤肉的極致美味。餐廳內座位面向台北101大樓，夜晚的台北市區景色盡收眼底，為用餐增添一抹浪漫與奢華。和牛47以套餐方式提供餐點，並根據四季推出不同的季節菜單，讓食客每次來訪都能享受到一場無與倫比的美食之旅。

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

圖／和牛47官方網站

和牛47

地址：台北市信義區松仁路100號47樓
電話：02－27231808
營業時間：11：30－15：30／17：30－23：00

台北韓式烤肉：Maple Tree House
如果你對韓式烤肉情有獨鍾，那麼「Maple Tree House」絕對不容錯過。這家餐廳曾被CNN譽為「世界上最好吃的韓國烤肉」，實至名歸的美味讓人一試成主顧。餐廳提供專人燒烤服務，讓你在品嚐美味的同時，無需擔心炭火的細節。無論你是選擇單點還是套餐，都能體驗到韓式烤肉的極致風味。Maple Tree House 以其極具韓國風情的氛圍，成為朋友聚會或情侶約會的絕佳場所，讓人沉醉於美食和佳境中。

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mapletreehouse_taipei

Maple Tree House

地址：台北市信義區光復南路585號
電話：02－87809222
營業時間：12：00－22：30（周末23：30）

新竹北海道烤肉：焱燒
在新竹長安街上，有一家炭火烤肉店「焱燒」，以其獨特的日式氛圍和創新的烤肉體驗，吸引了無數美食愛好者的光臨。店內 L型的吧檯用餐空間為每位食客提供了專屬的燒肉鍋、照明燈和油煙風管。焱燒不僅提供經典的牛豬雞肉選擇，還特別引入了鴕鳥肉和紅鹿肉等珍貴食材，滿足不同口味的需求。

更值得一提的是，店內使用的北海道成吉思汗烤盤具有獨特設計。當肉類在烤盤上燒烤時，肉汁和油脂會沿著盤緣流至四周的蔬菜中，這樣的天然油脂爆香不僅提升了食物的風味，也讓每一道菜餚更加健康可口。

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fbbq7799

焱燒

地址：新竹市北區長安街44號
電話：03－5263127
營業時間：平日 17：00－00：00；周末 12：00－14：30、17：00－00：00

台中輸送帶烤肉：札卡燒肉
在台中，燒肉愛好者絕對不能錯過「札卡燒肉」。這家餐廳在逢甲與漢口各有一間分店，創新推出了全台首創的輸送帶燒肉概念。逢甲店專注於一人燒肉，讓你能在輕鬆的氛圍中獨享美味，每一份肉品都精緻地呈現在輸送帶上，輕鬆取用。漢口店則適合多人聚會，提供雙人及三人組合套餐，透過雙軌輸送帶系統直接將新鮮的燒肉食材送到你的面前，讓朋友和家人可以一同享受燒肉的樂趣。

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cnnnnnd

札卡燒肉

地址：台中市西屯區福星北路29號
電話：04－24514134
營業時間：周一 17：00－23：30；周二到周五 17：00－01：00；周末 12：00－16：00,17：00－01：00

台中內臟燒肉：燒肉本氣
位在台中的「燒肉本氣」以其獨特的內臟燒肉聞名，也是全台唯一蟬聯「米其林指南」一星殊榮的燒肉餐廳。這裡主打內臟燒肉，每一道菜都經過精心挑選和準備，專人桌邊代烤，確保每一口都達到完美的火候。

必點的「綜合大拼盤」更是精華所在，提供了紅、白內臟的盛宴。包括極品牛心、牛肝、和牛大腸、極品小牛胸腺和牛心管等部位，油香迷人，彈牙扎實。每一份內臟都能在炭火的燒烤下釋放其獨特的風味，讓每位食客都能享受到極致的美味體驗。

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yakinikuhonki

燒肉本氣

地址：台中市西區華美西街一段32號
電話：04－23255288
營業時間：17：00－23：30（周二公休）

台南個人烤肉：松笠屋
台南和緯路的「松笠屋」以其獨特的用餐體驗和超值服務而聞名。這裡不僅不收取服務費，還提供冰淇淋和飲料的無限享用，滿足味蕾的同時更添愉悅。

「松笠屋」的每個座位都是半包廂式設計，給予你私密的用餐空間，同時也讓你可以悠閒地享受每一口美食。桌前的設施更是貼心，提供電視、無線網路和充電座，讓你可以一邊觀看影片，一邊享受美味燒肉。

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@han__foodie

松笠屋

地址：台南市北區和緯路三段395號
營業時間：周二到周四 17：00－20：30；周五到周日 12：00－15：00、16：30－20：30

高雄海鮮火烤兩吃：野饌燒肉
「野饌燒肉」以其結合燒肉與火鍋的創新理念，成為當地燒烤迷心目中的必訪餐廳。這家餐廳在高雄擁有多家分店，提供了多樣化的食材，包含令人垂涎的活泰國蝦、和牛、龍蝦以及伊比利豬，都可以無限量享用，讓食客大快朵頤。

而在季節限定時，餐廳還會推出帝王蟹，為食材饕客帶來頂級的奢華享受。不論是想要烤肉還是品味火鍋，「野饌燒肉」都能滿足你的味蕾，在這裡，你可以盡情享受新鮮與高品質食材帶來的美味盛宴。

▲▼全台七大特色奢華烤肉攻略！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yezhuanshaorou

野饌燒肉 七賢店

地址：高雄市新興區七賢一路500號
電話：07－2369922
營業時間：11：30－15：00、17：00－23：00

台北美食｜韓國名店「金豬食堂」插旗台灣！嚴選 6 家必吃台北韓式烤肉推薦

【你可能也想看】

►釜山PASS一票暢玩各大景點！免費體驗絕美海岸列車、道地汗蒸幕
►東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！超厚切豬排丼白飯免費續
►全台8家免門票觀光工廠！參觀養樂多製造生產線、DIY蛋糕棒棒糖

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 烤肉美食 美食雲 奢華烤肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

推薦閱讀

關島必玩景點＆夢幻海景飯店攻略懶人包！直飛免簽證3.5小時就到

關島必玩景點＆夢幻海景飯店攻略懶人包！直飛免簽證3.5小時就到

7層樓高空中走廊橫跨翠綠樹冠層！溪頭自然教育園區一日遊攻略

7層樓高空中走廊橫跨翠綠樹冠層！溪頭自然教育園區一日遊攻略

特搜日月潭6間「山湖景＆寵物友善」住宿！還有隱藏版古堡飯店

特搜日月潭6間「山湖景＆寵物友善」住宿！還有隱藏版古堡飯店

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線、私房海灘親手挖晚餐

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線、私房海灘親手挖晚餐

全台7間特色烤肉！個人包廂邊烤邊看網飛

全台7間特色烤肉！個人包廂邊烤邊看網飛

焦糖楓500元海陸餐不限額免費送

焦糖楓500元海陸餐不限額免費送

台北新板希爾頓周年優惠

台北新板希爾頓周年優惠

9家手搖飲中秋優惠一次看

9家手搖飲中秋優惠一次看

全台速食店中秋優惠懶人包

全台速食店中秋優惠懶人包

宜蘭50年老麵攤搬家隱身低調巷弄

宜蘭50年老麵攤搬家隱身低調巷弄

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

9家手搖飲中秋優惠一次看

士林極隱密「蛋包麵」深藏巷仔內

小潘蛋糕坊營業前排隊人潮破200人

雲林、嘉義中秋必看海上花火大會

小潘蛋糕坊明天恢復營業

萬華魚麵燕餃批發老店入選500碗！

置身金黃稻浪裡划獨木舟！

中秋連假3縣市訂房最滿「熱點揭曉」

深藏全台最古老眷村的榕樹老屋茶室！

黑毛屋台中首店10/3開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

全台7間特色烤肉！個人包廂邊烤邊看網飛

焦糖楓500元海陸餐不限額免費送

台北新板希爾頓周年優惠

9家手搖飲中秋優惠一次看

全台速食店中秋優惠懶人包

宜蘭50年老麵攤搬家隱身低調巷弄

超驚悚　香港海洋公園6大鬼屋直擊

3大連假接續登場　10月全台主題活動一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366