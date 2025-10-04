全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

首圖／IG@fbbq7799、IG@mapletreehouse_taipei

文／ReadyGo

隨著餐飲文化的多元化，全台各地的烤肉餐廳也紛紛推出別具特色的烤肉料理。讓烤肉不再只是單純的炭火烤肉，而是融入了創新、奢華與文化的饗宴。這篇懶人包將帶你探索北、中、南7家獨具風格又較為奢華的烤肉餐廳，無論你是追求頂級食材的饕客，還是喜愛嘗試新奇體驗的美食愛好者，都能找到屬於你的中秋烤肉好去處！

全台美食：七大特色奢華烤肉店

台北頂級烤肉：和牛47

位於台北微風南山47樓的「和牛47」，是全台灣最高的和牛燒肉專門店，將頂級美食與絕美景觀完美結合。這裡的客人不僅能享受來自日本的A5級和牛，更能在專人的燒烤服務下，品味每一口烤肉的極致美味。餐廳內座位面向台北101大樓，夜晚的台北市區景色盡收眼底，為用餐增添一抹浪漫與奢華。和牛47以套餐方式提供餐點，並根據四季推出不同的季節菜單，讓食客每次來訪都能享受到一場無與倫比的美食之旅。

圖／和牛47官方網站

和牛47

地址：台北市信義區松仁路100號47樓

電話：02－27231808

營業時間：11：30－15：30／17：30－23：00

台北韓式烤肉：Maple Tree House

如果你對韓式烤肉情有獨鍾，那麼「Maple Tree House」絕對不容錯過。這家餐廳曾被CNN譽為「世界上最好吃的韓國烤肉」，實至名歸的美味讓人一試成主顧。餐廳提供專人燒烤服務，讓你在品嚐美味的同時，無需擔心炭火的細節。無論你是選擇單點還是套餐，都能體驗到韓式烤肉的極致風味。Maple Tree House 以其極具韓國風情的氛圍，成為朋友聚會或情侶約會的絕佳場所，讓人沉醉於美食和佳境中。

圖／IG@mapletreehouse_taipei

Maple Tree House

地址：台北市信義區光復南路585號

電話：02－87809222

營業時間：12：00－22：30（周末23：30）

新竹北海道烤肉：焱燒

在新竹長安街上，有一家炭火烤肉店「焱燒」，以其獨特的日式氛圍和創新的烤肉體驗，吸引了無數美食愛好者的光臨。店內 L型的吧檯用餐空間為每位食客提供了專屬的燒肉鍋、照明燈和油煙風管。焱燒不僅提供經典的牛豬雞肉選擇，還特別引入了鴕鳥肉和紅鹿肉等珍貴食材，滿足不同口味的需求。

更值得一提的是，店內使用的北海道成吉思汗烤盤具有獨特設計。當肉類在烤盤上燒烤時，肉汁和油脂會沿著盤緣流至四周的蔬菜中，這樣的天然油脂爆香不僅提升了食物的風味，也讓每一道菜餚更加健康可口。

圖／IG@fbbq7799

焱燒

地址：新竹市北區長安街44號

電話：03－5263127

營業時間：平日 17：00－00：00；周末 12：00－14：30、17：00－00：00

台中輸送帶烤肉：札卡燒肉

在台中，燒肉愛好者絕對不能錯過「札卡燒肉」。這家餐廳在逢甲與漢口各有一間分店，創新推出了全台首創的輸送帶燒肉概念。逢甲店專注於一人燒肉，讓你能在輕鬆的氛圍中獨享美味，每一份肉品都精緻地呈現在輸送帶上，輕鬆取用。漢口店則適合多人聚會，提供雙人及三人組合套餐，透過雙軌輸送帶系統直接將新鮮的燒肉食材送到你的面前，讓朋友和家人可以一同享受燒肉的樂趣。

圖／IG@cnnnnnd

札卡燒肉

地址：台中市西屯區福星北路29號

電話：04－24514134

營業時間：周一 17：00－23：30；周二到周五 17：00－01：00；周末 12：00－16：00,17：00－01：00

台中內臟燒肉：燒肉本氣

位在台中的「燒肉本氣」以其獨特的內臟燒肉聞名，也是全台唯一蟬聯「米其林指南」一星殊榮的燒肉餐廳。這裡主打內臟燒肉，每一道菜都經過精心挑選和準備，專人桌邊代烤，確保每一口都達到完美的火候。

必點的「綜合大拼盤」更是精華所在，提供了紅、白內臟的盛宴。包括極品牛心、牛肝、和牛大腸、極品小牛胸腺和牛心管等部位，油香迷人，彈牙扎實。每一份內臟都能在炭火的燒烤下釋放其獨特的風味，讓每位食客都能享受到極致的美味體驗。

圖／IG@yakinikuhonki

燒肉本氣

地址：台中市西區華美西街一段32號

電話：04－23255288

營業時間：17：00－23：30（周二公休）

台南個人烤肉：松笠屋

台南和緯路的「松笠屋」以其獨特的用餐體驗和超值服務而聞名。這裡不僅不收取服務費，還提供冰淇淋和飲料的無限享用，滿足味蕾的同時更添愉悅。

「松笠屋」的每個座位都是半包廂式設計，給予你私密的用餐空間，同時也讓你可以悠閒地享受每一口美食。桌前的設施更是貼心，提供電視、無線網路和充電座，讓你可以一邊觀看影片，一邊享受美味燒肉。

圖／IG@han__foodie

松笠屋

地址：台南市北區和緯路三段395號

營業時間：周二到周四 17：00－20：30；周五到周日 12：00－15：00、16：30－20：30

高雄海鮮火烤兩吃：野饌燒肉

「野饌燒肉」以其結合燒肉與火鍋的創新理念，成為當地燒烤迷心目中的必訪餐廳。這家餐廳在高雄擁有多家分店，提供了多樣化的食材，包含令人垂涎的活泰國蝦、和牛、龍蝦以及伊比利豬，都可以無限量享用，讓食客大快朵頤。

而在季節限定時，餐廳還會推出帝王蟹，為食材饕客帶來頂級的奢華享受。不論是想要烤肉還是品味火鍋，「野饌燒肉」都能滿足你的味蕾，在這裡，你可以盡情享受新鮮與高品質食材帶來的美味盛宴。

圖／IG@yezhuanshaorou

野饌燒肉 七賢店

地址：高雄市新興區七賢一路500號

電話：07－2369922

營業時間：11：30－15：00、17：00－23：00

