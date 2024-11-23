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置身雲霧仙境中泡湯！隱身陽明人煙罕至秘境　200元就能享受湯屋

泰國劉德華的美食案內帖

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者張宜樺

常看日本旅遊節目的朋友，會不會嚮往日本的秘境溫泉？也想在人煙罕至的深山老林中泡溫泉、享受大自然？沒問題，陽明山就有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋，使用時間是30分鐘，若是沒有太多客人，想泡多久就泡多久！

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地處深山裡的秘境溫泉
日月農莊不在大家熟悉的溫泉熱門地段，都說是秘境溫泉了，如果附近還有麥當勞、便利商店，也太沒感覺了吧！它的地址是士林區竹子湖路211巷8號，在陽金公路旁。如果對陽明山不熟，一定要用導航，否則不好找，尤其陽明山上又容易起霧，我們去的那天就是伸手不見五指的大霧，不管是騎車或開車都必須放慢速度，真的很秘境。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲日月農莊的門口。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲陽明山日月農莊有50年的歷史。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲日月農莊的接待大廳，一旁有座椅可以休息。

樸實簡陋的泡湯設備
平實來說，這裡的泡湯設備很簡陋，大家千萬別拿五星級溫泉飯店的體驗來比。湯屋的規格都不大，最大的一間是走入湯屋區後，右前方角落那間，二大一小還可以，一家四口一起泡就會有點擠。室內也沒太多收納衣物的設計，只能把衣物都疊在椅子上。

湯屋內的溫泉水一直不停的流動，雖然是活水，但另一方面來說，就是不會在客人使用後做清潔，再供下一組客人使用。不過這點也別太介意，就當做是在泡公共溫泉池即可，公共溫泉池也不會有一個人泡過就做清潔的。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲左側是餐廳，右側是前往湯屋區。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲前往湯屋區的廊道，有些木棧已破損，走路要小心。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲湯屋可以自己選擇，只要沒人都可以使用。

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲最大間的湯屋大概可以讓二大二小一起泡。

仙氣飄飄的泡湯環境
日月農莊已有50年的歷史，終年處在潮溼、容易起霧的深山秘境中，建物難免顯得老舊。泡湯設備或許不齊全，但整個環境在明顯的歲月痕跡，加上被濃霧包圍下，這營造出來的秘境氛圍，確實頗有吸引力。而且一個人才200元就可以享受陽明山的白磺泉，實在很不錯！

▲▼陽明山有這樣一個秘境溫泉，一人只要200元就可以享受湯屋。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供，勿擅自翻攝）

▲起霧的時候特別有秘境的感覺。

日月農莊

地址：台北市士林區竹子湖路211巷8號
電話：02－28614096
營業時間：07：00－22：00

泰國劉德華的美食案內帖
如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格粉絲團

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