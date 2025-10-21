ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！寵物友善＋低消僅80元超親民

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

宜蘭礁溪新開幕的「Herbelle Tea 湖畔茶屋」就位在龍潭湖旁，咖啡館內的大片落地窗可以欣賞群山圍繞的湖泊，湖光山色盡收眼前，風景很棒的宜蘭礁溪咖啡館。店內提供茶品、蛋糕和點心，低消80元起，價格親民，還是寵物友善空間，只要備妥推車、提袋或牽繩即可入內，非常適合散步湖畔後來此小憩，享受甜點與美景。

交通
地址在宜蘭礁溪龍潭湖風景特定區，是宜蘭免費景點，旁邊有停車場，停車相當方便，這附近也是宜蘭觀光工廠密集的地方，橘之鄉蜜餞形象館、潭酵天地觀光工廠等，五峰旗瀑布、礁溪市區都在附近可安排一日遊景點。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

環境
這裡四周都可以看到龍潭湖風景特定區的環湖導覽圖，散步走一圈大約1個多小時，很適合全家旅遊的景點推薦。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲建築設計吸睛，大面玻璃搭配木質與鋼構支撐，展現現代感卻不失自然氛圍。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲走在湖畔茶屋的外側走廊，落地窗就像一面鏡子。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲湖畔茶屋的入口在這邊。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲進入湖畔茶屋，挑高木質屋樑設計搭配暖色燈光，空間感十分舒適。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲靠窗區座位可以直接欣賞湖景，無論是坐在高腳椅區望向湖面，或是窩在沙發區悠閒聊天都很自在。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲靠近湖畔的沙發區提供舒適的座位跟湖畔美景，是茶屋最熱門的位置。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲面對湖畔的高腳椅座位，很適合一個人靜靜看著湖景發呆、放空。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲內側還有一些座位適合比較多人的位置，假日全家大小選擇來這放鬆也適合。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲煮茶的機器跟器具。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲甜點櫃展示當日供應的甜點品項。

菜單價錢

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲以茶飲為主，融合宜蘭在地茶葉特色，從東方美人茶、包種茶、花草茶到多款抹茶系列都有，除了茶飲也有其它咖啡飲品、甜點、輕食蛋糕與烤吐司。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲掃描桌上的立牌可以看到礁溪湖畔茶屋的菜單，每人低消一杯飲品或一份餐點（80元以上），不收服務費。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

靜岡抹茶鮮奶茶180元

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲入口先是抹茶的清香微苦，融合牛奶的滑順，濃郁卻不膩的層次感。

抹茶起司蛋糕100元

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲抹茶乳酪體帶著淡雅茶香，細緻綿滑，底層餅乾酥香，層次豐富卻不會過於甜膩。

▲▼礁溪咖啡館「Herbelle Tea湖畔茶屋」，宜蘭坐擁龍潭湖景的景觀咖啡廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲這裡不只是喝茶的地方，更是一個放鬆的空間，早上八點就營業，好停車又遼闊的新景點推薦。

Herbelle Tea 湖畔茶屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路
電話：08－00059588
營業時間：08：00～17：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

