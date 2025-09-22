ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
阿婆加料不手軟！辣泡菜配柴魚湯底是經典　三重隱藏版大腸麵線

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

三重麵線店推薦「阿桑大腸麵線」，地址在三重龍濱路，營業時間早上就能吃到，之前常常買婆婆的麵線當早餐。這家和「龍濱大腸麵線」都是三重有名的麵線，有時候帶外地朋友來三重吃麵線都會直接說阿婆麵線，菜單推薦大腸麵線加泡菜，九層塔和香菜也是必須！最近來吃麵線發現婆婆越來越小隻，之前還常常休息，現在很多店都會突然退休，真的想吃記得趕緊來。

位置
看到鐵門有開就是有營業啦！特地前來建議先打電話確認，有時賣光就會提早打烊，或者因為婆婆身體不舒服就會休息。如果是搭捷運來的，可以坐到捷運三重國小站，走路約九分鐘。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

內用環境
帶台北朋友來三重吃「阿桑大腸麵線」，他們逗趣的說這阿婆以前可能是衛生股長，檯面上整理得相當乾淨，環境真的優秀。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用料不手軟，大碗價格便宜，不過聽三重在地人說只有婆婆裝的料會比較多。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大腸有先滷過。（看看這鍋子多乾淨啊！真是餐飲業衛生模範）

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲有必加的辣泡菜、九層塔、蒜泥和香菜，有不吃的可以提前和婆婆說。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲很多三重在地人看到大腸麵線加辣泡菜大多知道就是這間。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了九層塔也有香菜，超讚。

菜單價錢

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡只賣大腸麵線，沒有蚵仔麵線，價格不貴又便宜，還可以加大腸。

評價

大腸麵線（小碗）40元／大腸麵線（大碗）50元

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲點了大碗和小碗麵線來比較，下次應該要試試加大腸看起來應該更壯觀。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲桌上還有辣椒醬和蒜泥，重口味的人可以自己再添加。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

必加辣泡菜
勾芡適中麵線Q滑，湯底有淡淡的柴魚香，加上經典的辣泡菜，微辣爽脆，混著麵線入口很有層次，滷大腸QQ的很有嚼感，滷透沒有腥味，整體味道很不錯。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲喜歡吃辣的可以試試辣椒醬，香辣過癮。

▲▼阿桑大腸麵線。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

總結
「阿桑大腸麵線」是許多三重在地人愛吃的麵線店之一，曾經因為休息很久再開業而受到討論，婆婆年邁還是相當努力在經營，態度親切，讓台北朋友來吃過也給很棒的評價。

阿桑大腸麵線

地址：新北市三重區龍濱路213號
電話：02－29769961
營業時間：周二至周六 08：15－15：00、星期日 08：15－12：00（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 阿桑大腸麵線 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

