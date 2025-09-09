米其林指南推薦板橋當歸羊肉湯！香濃不燥熱　湯喝不夠還能免費加

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻
新北板橋美食「大碗公當歸羊肉」入選2025米其林必比登推介名單！湯頭以當歸藥材慢火熬煮，香氣濃郁卻不燥熱，不論是帶皮羊肉湯、或羊大骨湯配上一碗滷肉飯，這樣一套小吃就能吃得很滿足，簡單的店面透著古早味魅力。菜單提供帶皮羊肉湯、羊大骨湯、羊小排湯、麻油麵線和滷肉飯，當歸湯喝完還可以免費加，店家態度親切客氣。
地址＆交通
▲位於板橋區四維路112巷2號，距離板橋火車站與捷運板橋站步行約10分鐘可達。
內用環境
提供內用和外帶，座位雖不多，但翻桌率快，內用和外帶都需要填寫菜單，填好後至櫃台結帳並領取號碼牌，依序等餐即可。
▲料理區前面貼著各式羊肉湯的照片，第一次來的客人可以直接參考圖片選擇。
▲料理區乾淨，製作過程俐落，從川燙、煮湯到裝碗一氣呵成，香氣隨著熱湯飄散。
▲店內提供醬油和豆瓣辣醬。
菜單價錢
滷肉飯、帶皮羊肉湯、羊膝湯、羊大骨湯、羊小排湯和麻油麵線在網路都有很棒的評價，很多人都會點一碗羊肉湯搭配滷肉飯和麵線。
餐點評價
滷肉飯 小碗
▲很多人稱這碗為黑金滷肉飯，也獲得2025米其林必比登新北推薦。
▲滷汁色澤油亮，滷肉肥瘦相間，鹹香帶點微甜，配上一顆滷到入味的滷蛋更是加分。
▲白飯吸滿滷汁，香氣濃郁，真的好吃呢！
帶皮羊肉湯
熱氣裊裊，當歸湯頭濃郁卻不厚重，入口先是溫潤的藥材香，緊接著帶出淡淡甘甜，尾韻微微回甘，非常順口；湯給得不多，喝完可以免費續，店家很客氣。
暖心又暖胃
帶皮羊肉塊燉得軟爛，帶皮部位Q彈肥嫩，瘦肉嫩口入味，咀嚼間能感受到羊肉特有的鮮香而無腥羶味。薑絲的辛香中和了羊肉的溫補厚實，整碗湯喝起來既暖胃又不覺油膩，唯一可惜的是用美耐皿裝湯。
臺灣米其林指南 2025 推介
創立十餘年，於2023年搬到巷弄內，人氣依舊不減。主打以羊肉為主的湯品，熬煮一整天的當歸湯底，帶有清甜的藥膳香氣，搭配澳洲羊肉，溫暖滋補。招牌帶皮羊肉湯屬限量品項，建議提前致電預留。此外，黑金滷肉飯也是不可錯過的美食，以肥肉為主的肉燥帶有膠質，加上鹹香的醬汁，每一口都與米飯完美結合。
大碗公當歸羊肉
地址：新北市板橋區四維路112巷2號
營業時間：16：00－22：00（周日公休）
