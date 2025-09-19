挑戰南澳8小時金岳瀑布溯溪！攀岩跳水、天然溜滑梯一次體驗

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

宜蘭溯溪推薦地點有南澳金岳瀑布、南澳扇子瀑布和南澳碧旦峽谷，溯溪非常好玩，但記得一定要有安全的裝備和專業嚮導教練帶路，這次幾個朋友揪團跟著「狂人出動休閒育樂有限公司」出發宜蘭南澳鹿皮溪金岳瀑布溯溪，穿著優質高成本的安全裝備，體驗山林中溪流的美景。

金岳瀑布

南澳鹿皮溪金岳瀑布是我溯溪最多次的地點，每次來都會發現大自然產生變化，河水流向、石頭路線和山路都不太一樣。和狂人出動教練預訂行程後，他們都會注意天氣變動並提前抵達地點勘場，確認當天是否適合溯溪。

團體活動

狂人出動休閒育樂有限公司經營已超過10年，今年也在宜蘭南澳成立基地，購入許多頂級裝備，連這次一起參加溯溪的消防隊朋友都說這裝備也太高規格；位置就在南澳火車站出站正門口右手邊走路不到一分鐘即可抵達，基地旁邊是興南澳碳烤胡椒餅和段木香菇，開車和搭火車來溯溪都方便。

▲這裡提供的溯溪裝備非常專業，讓新手及不會游泳的人也能放心體驗溯溪。

▲必備專業裝備，只要裝備齊全還有教練帶路就能安心體驗溪谷探險。

尊榮方案

除了在基地集合，溯溪後也能享用這裡的設施，乾淨明亮的接待區有沙發和吧檯座位，報到與等待都很方便，還設置了置物櫃可以放置背包與隨身物品。提供淋浴間，附設洗髮精、沐浴乳、潤髮乳等備品，不需要額外準備，就能直接沖洗乾淨，還有吹風機與梳化區，溯溪完能在這舒舒服服地整理儀容。

▲教練還準備了小點心與飲品讓參加溯溪的旅客免費享用，自己只需要攜帶替換衣物與毛巾、拖鞋等貼身衣服更換。

▲尊榮方案有教練專車送達出發地點，如果選基本方案則需自行開車抵達，也需付100元停車費給地主。

溯溪有東西吃嗎？

跟著狂人出動南澳金岳瀑布溯溪行程是8小時，教練會準備豐盛午餐和下午茶點心，完全不用怕肚子餓。尊榮服務一個人2700元，含教練指導帶路、活動保險、目的地接送、頂級裝備使用、午餐、下午茶、淋浴間沐浴備品免費使用，這價格真的不貴。

▲溯溪前，教練會先講解這次溯溪的重點及注意事項，沒有參加過溯溪的人一定要仔細聽，也再次提醒參加有關水的活動一定要穿救生衣和教練同行。

▲每次來南澳鹿皮溪的地貌都不一樣，都有新的風景可以拍照紀念。

▲教練們除了顧好大家的安全，也會準備防水相機和手機拍下好笑、美麗的溯溪照片放在官網讓參加溯溪的人免費下載。

▲溯溪過程就是走走停停休息一下，享受溪水帶來的樂趣。

溯溪過程

過程中需要攀爬濕滑的岩石、涉水前進，甚至要手腳並用穿越瀑布與急流，既刺激又考驗團隊合作，一路上大家在山林溪谷間穿梭，享受被大自然環抱的感覺，清澈冰涼的溪水與綠意盎然的森林，讓人忘卻都市的喧囂。有的地方平緩、有的地方則要用到繩索攀岩，溯溪好玩的就是這種像是探險的行程，跟了狂人出動的行程好幾次，南澳鹿皮溪算是比較簡單的溯溪行程，推薦給第一次參加溯溪行程的人。

▲沿途休息合影留念，留下美好回憶，這樣的行程適合喜歡戶外活動的朋友，也是釋放壓力、親近自然的最佳選擇。

▲過程中有跳水、涉水、繩索架設等技術的活動，在專業教練帶領和穿戴頂級裝備的情況，安全性也較高，狂人出動也會依參加人數增加教練，不會有十個人只有一個教練帶團的狀況。

鹿皮溪的終點

途中走走停停，享受大自然的美妙，大約兩小時的溯溪過程，我們來到鹿皮溪的終點金岳瀑布，這是宜蘭南澳有名的景點，和上次來的風景不太一樣，很多石頭都產生變化。唯一讓人讚嘆的就是細長瀑布近在眼前，第一次參加金岳瀑布溯溪的朋友都說這裡好漂亮，在金岳瀑布底下的溪水享受大自然芬多精的洗禮真的很舒服。

▲要是找不到朋友一起參加溯溪，也可以看狂人出動官網行程，可跟團和其他人一起同樂。

▲金岳瀑布旁邊從山壁凸出來的大石頭也很好拍，超壯觀。

▲抵達鹿皮溪金岳瀑布也就代表中午吃飯時間到了，當我們在金岳瀑布拍照休息的時候，教練們開始料理團員們的午餐，每次參加狂人出動溯溪都不用擔心肚子餓，午餐和下午茶都包辦了！

豐盛午餐

這天教練現煮了兩大鍋超豐盛，有剝皮辣椒和羊肉爐，還特別早去市場買了滷味小菜，這份量超多，大家吃得很過癮，教練們把這些食物和鍋具背著真的很猛，以前參加別團幾乎都吃泡麵、飯糰或三明治之類的。吃完午餐，和朋友們聊天、拍照紀念，這時看著教練們整理垃圾和鍋具，我們也幫忙收拾，把環境整理乾淨才離開，休息片刻準備回程。

▲剛才往上爬的岩石，回程也需要用繩索往下走，順著原路往下游移動，一定要聽從教練的指揮，尤其是有地方要滑降、跳水。

▲岩石形成的小山洞，是上次來沒有的風景，回程走了另一邊路線，感受不同美景和樂趣。

▲回程路線會有跳水點，這大概三層樓高的跳水地點，溪水清澈超美的！跳水區會有教練在旁協助指導，確認過地點安全才敢讓大家嘗試。

▲回程的最後一個體驗來到溯溪起點，這個可以直接滑也能倒立的天然溜滑梯是南澳鹿皮溪有名的特色，在教練的帶領下，我們幾個按照順序滑下去。

▲回程是下午時間，教練還有準備手沖濾掛式咖啡、奶茶等飲品讓大家選擇，這次還多了硬咖啡的濾掛手沖，旁邊還有好幾樣小餅乾。

▲這次還多了教練自己做的餅乾，巧克力和抹茶口味好好吃，幾個朋友吃了都說想團購，但教練表示目前手工餅乾只有在出團時給的隱藏版驚喜。

心得

宜蘭南澳鹿皮溪金岳瀑布真美，每年都安排至少一次體能挑戰與大自然洗禮的冒險，過程中需要團隊合作、彼此扶持和教練帶路，喜歡戶外活動、台北都市人無法常體驗的溯溪，一群朋友一起體驗這樣的旅行真的很棒，更能在山林溪水間找到心靈的放鬆。

狂人出動休閒育樂有限公司

南澳概念館：宜蘭縣蘇澳鎮大通路40－2號（南澳火車站出口右手邊）

花蓮基地： 花蓮縣吉安鄉中原路一段339號

電話： 03－8512771

營業時間： 08：00～22：00、周六／日07：00～22：00

