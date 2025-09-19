ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

挑戰南澳8小時金岳瀑布溯溪！攀岩跳水、天然溜滑梯一次體驗

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

宜蘭溯溪推薦地點有南澳金岳瀑布、南澳扇子瀑布和南澳碧旦峽谷，溯溪非常好玩，但記得一定要有安全的裝備和專業嚮導教練帶路，這次幾個朋友揪團跟著「狂人出動休閒育樂有限公司」出發宜蘭南澳鹿皮溪金岳瀑布溯溪，穿著優質高成本的安全裝備，體驗山林中溪流的美景。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

金岳瀑布
南澳鹿皮溪金岳瀑布是我溯溪最多次的地點，每次來都會發現大自然產生變化，河水流向、石頭路線和山路都不太一樣。和狂人出動教練預訂行程後，他們都會注意天氣變動並提前抵達地點勘場，確認當天是否適合溯溪。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

團體活動
狂人出動休閒育樂有限公司經營已超過10年，今年也在宜蘭南澳成立基地，購入許多頂級裝備，連這次一起參加溯溪的消防隊朋友都說這裝備也太高規格；位置就在南澳火車站出站正門口右手邊走路不到一分鐘即可抵達，基地旁邊是興南澳碳烤胡椒餅和段木香菇，開車和搭火車來溯溪都方便。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲這裡提供的溯溪裝備非常專業，讓新手及不會游泳的人也能放心體驗溯溪。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲必備專業裝備，只要裝備齊全還有教練帶路就能安心體驗溪谷探險。

尊榮方案
除了在基地集合，溯溪後也能享用這裡的設施，乾淨明亮的接待區有沙發和吧檯座位，報到與等待都很方便，還設置了置物櫃可以放置背包與隨身物品。提供淋浴間，附設洗髮精、沐浴乳、潤髮乳等備品，不需要額外準備，就能直接沖洗乾淨，還有吹風機與梳化區，溯溪完能在這舒舒服服地整理儀容。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲教練還準備了小點心與飲品讓參加溯溪的旅客免費享用，自己只需要攜帶替換衣物與毛巾、拖鞋等貼身衣服更換。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲尊榮方案有教練專車送達出發地點，如果選基本方案則需自行開車抵達，也需付100元停車費給地主。

溯溪有東西吃嗎？
跟著狂人出動南澳金岳瀑布溯溪行程是8小時，教練會準備豐盛午餐和下午茶點心，完全不用怕肚子餓。尊榮服務一個人2700元，含教練指導帶路、活動保險、目的地接送、頂級裝備使用、午餐、下午茶、淋浴間沐浴備品免費使用，這價格真的不貴。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲溯溪前，教練會先講解這次溯溪的重點及注意事項，沒有參加過溯溪的人一定要仔細聽，也再次提醒參加有關水的活動一定要穿救生衣和教練同行。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲每次來南澳鹿皮溪的地貌都不一樣，都有新的風景可以拍照紀念。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲教練們除了顧好大家的安全，也會準備防水相機和手機拍下好笑、美麗的溯溪照片放在官網讓參加溯溪的人免費下載。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲溯溪過程就是走走停停休息一下，享受溪水帶來的樂趣。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

溯溪過程
過程中需要攀爬濕滑的岩石、涉水前進，甚至要手腳並用穿越瀑布與急流，既刺激又考驗團隊合作，一路上大家在山林溪谷間穿梭，享受被大自然環抱的感覺，清澈冰涼的溪水與綠意盎然的森林，讓人忘卻都市的喧囂。有的地方平緩、有的地方則要用到繩索攀岩，溯溪好玩的就是這種像是探險的行程，跟了狂人出動的行程好幾次，南澳鹿皮溪算是比較簡單的溯溪行程，推薦給第一次參加溯溪行程的人。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲沿途休息合影留念，留下美好回憶，這樣的行程適合喜歡戶外活動的朋友，也是釋放壓力、親近自然的最佳選擇。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲過程中有跳水、涉水、繩索架設等技術的活動，在專業教練帶領和穿戴頂級裝備的情況，安全性也較高，狂人出動也會依參加人數增加教練，不會有十個人只有一個教練帶團的狀況。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

鹿皮溪的終點
途中走走停停，享受大自然的美妙，大約兩小時的溯溪過程，我們來到鹿皮溪的終點金岳瀑布，這是宜蘭南澳有名的景點，和上次來的風景不太一樣，很多石頭都產生變化。唯一讓人讚嘆的就是細長瀑布近在眼前，第一次參加金岳瀑布溯溪的朋友都說這裡好漂亮，在金岳瀑布底下的溪水享受大自然芬多精的洗禮真的很舒服。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲要是找不到朋友一起參加溯溪，也可以看狂人出動官網行程，可跟團和其他人一起同樂。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲金岳瀑布旁邊從山壁凸出來的大石頭也很好拍，超壯觀。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲抵達鹿皮溪金岳瀑布也就代表中午吃飯時間到了，當我們在金岳瀑布拍照休息的時候，教練們開始料理團員們的午餐，每次參加狂人出動溯溪都不用擔心肚子餓，午餐和下午茶都包辦了！

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

豐盛午餐
這天教練現煮了兩大鍋超豐盛，有剝皮辣椒和羊肉爐，還特別早去市場買了滷味小菜，這份量超多，大家吃得很過癮，教練們把這些食物和鍋具背著真的很猛，以前參加別團幾乎都吃泡麵、飯糰或三明治之類的。吃完午餐，和朋友們聊天、拍照紀念，這時看著教練們整理垃圾和鍋具，我們也幫忙收拾，把環境整理乾淨才離開，休息片刻準備回程。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲剛才往上爬的岩石，回程也需要用繩索往下走，順著原路往下游移動，一定要聽從教練的指揮，尤其是有地方要滑降、跳水。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲岩石形成的小山洞，是上次來沒有的風景，回程走了另一邊路線，感受不同美景和樂趣。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲回程路線會有跳水點，這大概三層樓高的跳水地點，溪水清澈超美的！跳水區會有教練在旁協助指導，確認過地點安全才敢讓大家嘗試。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲回程的最後一個體驗來到溯溪起點，這個可以直接滑也能倒立的天然溜滑梯是南澳鹿皮溪有名的特色，在教練的帶領下，我們幾個按照順序滑下去。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲回程是下午時間，教練還有準備手沖濾掛式咖啡、奶茶等飲品讓大家選擇，這次還多了硬咖啡的濾掛手沖，旁邊還有好幾樣小餅乾。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

▲這次還多了教練自己做的餅乾，巧克力和抹茶口味好好吃，幾個朋友吃了都說想團購，但教練表示目前手工餅乾只有在出團時給的隱藏版驚喜。

▲▼宜蘭溯溪推薦！教練帶團南澳鹿皮溪金岳瀑布。（圖／部落客陳小可提供）

心得
宜蘭南澳鹿皮溪金岳瀑布真美，每年都安排至少一次體能挑戰與大自然洗禮的冒險，過程中需要團隊合作、彼此扶持和教練帶路，喜歡戶外活動、台北都市人無法常體驗的溯溪，一群朋友一起體驗這樣的旅行真的很棒，更能在山林溪水間找到心靈的放鬆。

狂人出動休閒育樂有限公司

南澳概念館：宜蘭縣蘇澳鎮大通路40－2號（南澳火車站出口右手邊）
花蓮基地： 花蓮縣吉安鄉中原路一段339號
電話： 03－8512771
營業時間： 08：00～22：00、周六／日07：00～22：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

米其林指南推薦板橋當歸羊肉湯！香濃不燥熱　湯喝不夠還能免費加
三重燒肉丼150元起雞白湯＋霜淇淋無限續！還能挑戰浮誇戰斧牛排
新莊在地人推薦手工韭菜水餃　滷味拼盤必點
 

關鍵字： 鹿皮溪金岳瀑布 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

推薦閱讀

中山區「不限時咖啡廳」還有免費網路＋插座　筆電族安靜工作首選

中山區「不限時咖啡廳」還有免費網路＋插座　筆電族安靜工作首選

東北角純樸卯澳漁村挖寶平價海鮮！碗公裝小卷米粉只賣150元

東北角純樸卯澳漁村挖寶平價海鮮！碗公裝小卷米粉只賣150元

熱菜現炒不間斷供應到天亮！礁溪深夜清粥小菜還有免費停車場

熱菜現炒不間斷供應到天亮！礁溪深夜清粥小菜還有免費停車場

水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一

水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一

懸空125公尺高玻璃展望台！

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

台中人氣早午餐「於光」熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

台中人氣早午餐「於光」熄燈

全台最後一家「跳舞香水」已熄燈

7家飯店港點吃到飽懶人包

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤

高雄然一酒店開箱　享鼎泰豐早午餐

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中50元豆花「配料不限量自加」

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

15元滷肉飯隱身萬華老市場

熱門行程

最新新聞更多

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366