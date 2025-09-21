ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北少見全羊料理！每日限量京醬羊蠍子、炙烤胸軟骨都能吃到　

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台北中山區羊肉爐推薦「招財溫體羊」，位於行天宮附近巷弄，菜單主打全羊料理，也有珍稀部位隱藏版，以蔬菜、大骨、洋蔥和蘿蔔等熬製蔬菜鍋底，夏天也能吃到清爽湯底搭配甜香嫩羊肉，和朋友來這聚餐也很推薦。已經營業一段時間，環境維持得像新開幕，乾淨整潔，用餐空間寬敞舒適，和以往吃羊肉爐的餐廳有很不同的感受。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通＆停車

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲搭乘台北捷運中和新蘆線至行天宮站，從4號出口步行約6至8分鐘可抵達；錦州街巷弄內設有少量路邊收費停車格。

環境
老闆娘說因為她吃了彰化芳苑羊肉爐感到驚艷，特別學習後在台北錦州街巷弄開了這間店，地點相當隱密，雖然少了熱鬧喧嘩的氛圍，但很適合和三五好友享用安靜空間。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

走進餐廳先看到半開放式的廚房
從外面看進去都可以發現抽油煙機和瓦斯爐發亮，如果很在乎用餐環境整潔的人，這間真的很推薦。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲從兩人到多人座位都有，可旋轉的圓桌沒有夾菜要站起來的困擾，室內冷氣也夠涼。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲櫃檯有許多常客寄酒，店家也有提供掃碼呼叫計程車的QR碼。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲冰箱販售各種茶和酒飲，旁邊製冰機可自取冰塊，連這區的環境都維持得相當乾淨。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲調味料提供齊全，有特調醬油、秘製花生麻醬、豆乳醬、白醋、蔥、薑絲、蒜粒和辣椒等，可隨自己喜好搭配。

菜單
餐廳主打新鮮、無添加的溫體羊肉火鍋和熱炒私房料理等，點羊肉鍋即贈蒜香豬頭皮，鍋底有清燉、藥膳和紅燒三種選擇，菜單也有規劃一個人享用的個人套餐。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點

蒜香豬頭皮

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲點一鍋羊肉鍋即贈，份量有誠意，薄脆有嚼勁的豬頭皮，以蒜末、青蔥和辣椒提味，鹹香開胃。

招牌蔬菜羊肉鍋（清燉） 1300元
蔬菜湯頭以大骨、白蘿蔔和洋蔥慢熬，溫潤甘甜不厚重，羊肉選自彰化當日現宰的努比亞閹割公羊，肉質柔嫩，無羊腥味。鍋裡除了帶皮羊肉塊還有白蘿蔔、山藥和菇類，整鍋吃完也不會覺得燥熱。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

手切涮羊肉 600元
有羊脊肉與雪花羊兩種，羊脊肉以瘦肉為主，口感扎實有嚼勁；雪花羊油花豐富，肉質柔嫩，一次品嚐扎實與滑嫩的雙重體驗。羊肉滑嫩微彈，肉香不腥，沾附蔬菜湯底的鮮甜，真是好吃。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲將羊脊肉或雪花羊置碗中，再以鍋裡的熱湯輕輕淋上，讓羊肉轉為粉色，這是店家很推薦的吃法。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲另一種吃法直接把羊肉放入鍋內涮至三分熟，再依照個人喜好搭配調味料。柔嫩滑口的羊肉沾附豆乳醬，羊肉的香氣和醬料的甘甜搭配很有層次。

白灼羊五花 450元

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲羊三層肉，厚薄適中保留Q彈口感。肉脂香甜不膩，瘦肉爽彈有嚼感，柔中帶韌，簡單沾醬即可品味羊肉的純粹甜香。

香煎麵線蔥蛋餅 250元
將麵線和蛋煎至金黃酥脆，切成三角形就像台版的月亮蝦餅，蛋香和蔥香足，拌上沾醬提味，外酥內嫩很有層次，我和朋友都超愛這道。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

炙烤濃脂胸軟骨 350元
外層酥香，滷至入味再經過炙烤讓油脂微微融化；軟骨爽脆，獨特的黑胡椒粉調味，突顯軟骨的爽脆與油脂的濃郁香甜，越吃越涮嘴。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

京醬羊蠍子 400元
這裡也能吃到京醬羊蠍子，每天限量供應。精選整條龍骨邊的骨髓與筋肉，以京醬醃製後大火快炒，醬香醇厚、鹹甜有層次，搭配鮮嫩的蔥段與洋蔥，香氣迷人，直接拿起來啃最過癮。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

手工花枝蝦餅 80元

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲愛吃炸物可以點這道手工花枝蝦餅，餅皮薄脆酥香，內餡扎實鮮彈，是很適合搭鍋的下酒小食。

▲▼招財溫體羊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吃羊肉爐和熱炒料理一定要搭個飲料，老聶烏梅汁加一點冰塊超解膩。

心得
台北有好幾間知名羊肉爐，這間藏在錦州街巷弄的招財溫體羊，湯底清甜自然、羊肉軟嫩不膻，兼具夏季清爽與暖補滋味；最特別的全羊料理與珍稀部位可以滿足喜歡吃羊肉的人，用餐環境舒適乾淨，是台北相當少見的羊肉料理專賣店。

招財溫體羊

地址：台北市中山區錦州街157巷3號1樓
電話：02－25411788
營業時間：17：00－23：00（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

