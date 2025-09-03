ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
三重燒肉丼150元起雞白湯＋霜淇淋無限續！還能挑戰浮誇戰斧牛排

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

「牛丁次郎坊」在三重開業多年，菜單提供燒肉丼、牛排丼、雞腿丼、拉麵等，還可加價升級套餐；價格150元起，用餐不收服務費，內用自助吧提供雞白湯、飲料和霜淇淋無限續用。除了內用，也可以和店家叫外送，現在有外送店內價活動，比Uber更划算。

環境

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲座位多又寬敞，平日就有不少人內用，店內沒有油煙味。

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲內用享自助吧雞白湯、飲料和霜淇淋無限續用。

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲半開放式料理區可以看到燒肉製作過程。

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲原本以為內用會比較多人，沒想到是外送和外帶的較多，用餐期間一直聽到電話響起。

菜單
最便宜的丼飯150元，也可以加價升級成極盛雙倍肉。溫泉蛋、可樂餅、熔岩蛋糕、啤酒飲料等等可以單點，也可以加價變成套餐。

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牛丁次郎坊三重店消費滿500元，在店3公里內即可免運費。

餐點

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲平日中午消費，內用或外帶都有送一份海帶芽小菜。

京都次郎豚肉丼 極盛雙倍肉 230元
食量比較小的可以不用升級雙倍肉，點150元的即可，能同時享用霜淇淋、雞白湯和飲料無限自取，真的很划算。燒肉醬香不膩，肉嫩鹹香，白飯口感Q彈，粒粒分明，這口味也是最多人點的招牌。

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲加價升級4套餐160元有冷泡茶、溫泉蛋、牛丁黃金泡菜、胡麻時蔬。

燃極黑貝身戰斧牛排 738元
我最喜歡的就是這道，也是最豪華的餐點，賣相超好又好吃，大塊牛肋骨看起來相當霸氣，整碗丼飯被牛排蓋滿，一上桌就很震撼！切塊的牛排厚度讓人滿足，肉質彈嫩多汁、肉香迷人，富含油脂卻不膩口，加上特調醬汁燒烤，雖然價格較高，但真的很好吃。

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼直火燒烤的大根牛肋骨，骨頭中間都還有許多牛肉，直接拿起來啃超滿足。

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼牛丁次郎坊。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吃完丼飯別忘了吃霜淇淋，自助區的霜淇淋可以自己擠。

牛丁次郎坊Ｘ深夜裡的和魂燒肉丼Ｘ三重支店

地址：新北市三重區大智街124號
電話：02－29820017
營業時間：11：30－14：00、17：00－21：30（周五、六晚上營業至23：00）

