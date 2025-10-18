ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
澎湖空港快線100元不限次數搭乘！從機場市區一路銜接到馬公港

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

這趟澎湖旅遊，事先就鎖定空港快線一日券（套票發售），只要100元就能不限次數搭乘，從機場、市區到馬公港、馬公總站全都包辦，省錢又方便。為了把票券效益發揮到最高，一整天行程全靠台灣好行－空港快線串聯，隨時用Google Map掌握公車到站時間，不浪費一分一秒，從早玩到晚還順道看了澎湖追風音樂燈光節，景點、美食、交通一次到位，懶人攻略超實用又超划算！

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

台灣好行－空港快線

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲澎湖機場真的是很久不見，現在澎湖機場內的小七也是功能性十足，還多了幾款澎湖限定。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲那個澎湖限定乖乖是黑糖口味的，好吃。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲如果不清楚搭乘，可以詢問旅遊服務中心如何使用台灣好行空港快線套票，還好我已經線上購買好了，所以瀟灑的拿了行李準備搭車去。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲套票長這樣，有點大張，存在感很強。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲台灣好行候車亭就在機場外，不用過馬路即可到。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲台灣好行空港快線專用車，真的好可愛喔！還有一台新塗裝空港快線專車，天空藍加上沙灘黃，顯出澎湖海景與沙灘美景。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲那天剛好搭到無障礙的中巴，可以參考時刻表，有很多無障礙的車班，另外也有大巴車型。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲請認明澎湖空港快線，別搭錯。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲車內空間很大，也有行李專門放置的位置，司機也會幫忙提行李。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲上車給司機看後，會蓋上當日用印章，然後給你乘車證明，掃QR碼還會有折扣優惠，不過有特定店家限定。

▲▼澎湖一日旅遊，交通攻略，持澎湖空港快線一日券，市區內不限次數搭到飽只要100元！（圖／部落客Mika提供）

▲我們入住的飯店就在馬公港站也是終點站，因此一下車放行李後，就開始馬公市區一日遊之旅。

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

