懸空125公尺高玻璃展望台！360度無死角眺望別府日夜美景

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

新「日本夜景遺產」之一的別府「世界之塔Global Tower」，位於別府公園附近，是高125公尺的環繞式展望台，展望室在100公尺高的位置，展望室的前後左右全部都由玻璃做成，天花板則是露天的，可以登高望遠眺望別府夜景，不過這裡就算是大白天來也是超好拍的！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

►JR別府站西口，向西上坡1.3公里（別府公園方向），徒步約15－20分鐘。

►龜之井巴士 36號／3號路線「ビーコンプラザ前（B－CON PLAZA前）」下車。

▲造型非常奇特好認，高度約125公尺左右。

門票價格

▲日夜皆有不同風情。

▲展望台僅有兩層，位於三、四樓，都是四面透明玻璃，我們選擇直達四樓。

▲夏天來其實是不冷就是風大，然後陽光透過玻璃折射有點太過耀眼。

▲視野超好，非常遼闊。

▲每一側都有導覽解說。

▲真的可以盡情拍，平日白天來的人不多，沒人打擾好開心。

▲幸運的遇到天氣好，視野可以更遼闊。

▲幾乎全透明展望台，無死角呈現。

▲怎麼拍都好看。

▲這裡真的超適合美拍的。

▲懼高的不要來，下方最綠意盎然的一區應該就是別府公園了。

▲遠方那是海市蜃樓嗎？

▲仔細看，可以看到別府國際觀光港、野口原綜合運動場，是有點遺憾沒有晚上來，可以看到夜景更好，只好擇日再訪。

世界之塔 Global Tower

地址： 12-1 Yamanotecho, Beppu, Oita 874-0828日本

營業時間：3月至11月 09：00－21：00、12月至2月 09：00－19：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►首爾復古烤腸店還有專人代烤！內藏控必點牛皺胃脆Q不油膩

►巨牆圍繞＋開放式玻璃穹頂超壯觀！韓國水原2.0升級版星空圖書館

►朝聖「世界冠軍威士忌酒廠」在宜蘭！近看巨型壺式蒸餾器太震撼