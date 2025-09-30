一周只開兩天「林口夜市」排隊美食全收錄　還有跳跳床親子區

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

每周限定兩天營業的「林口夜市」雖然不像士林夜市、饒河夜市般歷史悠久，但卻以多元的小吃選擇、豐富的遊戲攤位、以及適合親子同遊的環境而快速竄紅。走進林口夜市，可以感受到滿滿的人情味，攤商吆喝聲此起彼落，空氣中更是交織著碳烤香氣、炸物香酥味與甜點的濃郁甜香，來看看我們這天吃了些什麼！

交通資訊



自駕

如果你從外地前來，可以走國道一號，從林口交流道下，往林口方向行駛，接著轉入中山路，再轉入佳林路即可到達，路程大約10～15分鐘，夜市周邊有收費停車場，一次100元，停車還算方便，騎車則有免費停車場可以停放。



公車

可以搭乘多條公車路線，例如5063、925、936等，在「頭湖路口」站下車，再步行一小段路即可到達，公車班次密集，是個相當不錯的選擇。

▲這個夜市的特色在於「小而精緻」，雖然攤位數不算最多，大約150攤左右，但幾乎每一攤都各有特色，從經典小吃到創意料理應有盡有。

黃佳香珍珠玉米 60元

▲以前小時候我最愛吃這連鎖黃佳香珍珠玉米，會先用石頭燜煮後，再以火烤的方式，價格也很實在。

用特製的醬汁刷過後進行碳烤

讓每一口都充滿了滿足感，口感偏軟了些有點像水煮的口感，記得加辣會好吃一些，充滿了古早味的懷舊感，回程看到已經大排長龍了。

▲林口夜市是一條開放式的夜市街道，兩側整齊排列著攤販，中間留有步行空間，享受著人擠人的樂趣。

▲一邊是遊戲攤位，套圈圈、射飛鏢、打彈珠、小汽車，吸引著小朋友目不轉睛；另一邊則是香氣四溢的美食攤位，讓人邊走邊流口水。

▲夜市裡還有大型的充氣溜滑梯、跳跳床等遊樂設施，孩子們玩得開心，大人則能在旁邊安心享受小吃，這就是林口夜市最貼心之處－不只是美食天堂，也是親子同樂的好去處。

▲來到夜市不止可以吃東西，還可以買衣服、逛街，很多漂亮的衣服價格都不貴，也都可以現場摸材質蠻不錯的。

▲假日夜晚人潮聚集，邊與朋友、家人一邊閒聊一邊吃東西，感覺特別放鬆。

碳烤七里香 50元

▲烤得外皮酥脆，內部則是軟嫩多汁，完全不乾柴，加點辣粉會比較去味，蠻香的。

仙草伯仙草茶 35元

▲走一圈後，來一杯清涼的仙草茶絕對是解膩首選，仙草味濃郁但不苦澀，甜度剛好，冰涼順口，搭配炸物剛剛好，回程還繞回去買大瓶的100元，回家慢慢喝。

第一讚鹽酥菇（小份）30元

▲切成塊狀下鍋油炸，外層酥脆，內部卻保持多汁，撒上胡椒鹽後香氣四溢，價格也不貴可以嚐嚐。

月見山沙威瑪 一份60元、3份170元

▲遠遠的就能看見超長的排隊人潮，我們沒吃過也跟著排，有許多不同口味可以添加。

▲烤的時候不時會冒出火光很吸引人，肉與蔬菜混合在一起，帶著香料風味與肉香，是許多人必買的排隊攤位。

▲實際吃起來覺得肉好像不多，可能要選加肉吃起來會比較美味。

串串燒烤

▲這間真的要一來就先點，我們逛到這裡以為沒人買正想去買，原來後面排了一籃一籃的訂單，要等半小時以上才拿得到了。

▲林口夜市真的蠻好逛的，我們第一次去逛就覺得好多好吃的，還有許多有趣的攤商。

港式噴泉牛雜100元

▲滿滿一碗熱騰騰的牛雜湯，牛肚、牛筋、牛腸等食材煮得軟爛入味；湯頭帶有藥膳與香料風味，香氣濃郁，吃了令人念念不忘，下次去還想吃。

▲很有在香港街頭吃小吃的感覺，就是這令人懷念的一道。

佑歐式吉拿棒小份35元、大份55元

▲現炸的吉拿棒外酥內軟，撒上糖粉後帶有淡淡肉桂香，搭配巧克力粉或白糖也甜而不膩，小朋友尤其喜愛。

▲這家蠻值得吃看看的，現做的美味，油也瀝得相當乾淨。

▲醃水果系列則是香精味太重，買了醃芒果覺得吃一口就要配很多水。

日品去骨排骨酥（中）100元

▲排骨酥已經去骨，吃起來也比較方便，有著滿滿的排骨肉，炸得金黃酥脆，我們也是跟著人潮一起排隊。

▲選擇海苔口味，不知道是不是無骨的原因，吃起來口感偏軟不夠酥脆，生意很好就是了。

章魚小丸子／章魚燒

▲這家外帶回家吃覺得偏軟、偏油了些，生意也是蠻好的。

心得感想

林口夜市的小吃多樣化，雖然夜市規模不算全台最大，但走一圈下來，能感受到和其他夜市攤販比較不同；攤販各自用心經營，不論是食材的新鮮度、料理的火候掌握，或是獨特的調味方式，都能看到差異度，交通便利、價格親民、攤位選擇多樣化，是在地人也很喜歡的夜市。

林口夜市

地址：新北市林口區佳林路101巷

營業時間：日、三17：00～23：30

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

