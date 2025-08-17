平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！桃園自助百匯還免收服務費

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

「港龘自助百匯」分店越來越多間了！早期有林口長庚附近的港龘自助百匯龜山店、中壢店，現在有離我更近的港龘港式飲茶桃園店。雖然價格也漲了不少；平日從一人360元漲到500元，無需另外加收服務費，但想吃港式點心、吃到飽時，這裡應該是我在桃園想吃港點時唯一的選擇，適合喜歡吃港式點心又食量大的朋友。

交通資訊

▲離新光三越大有店不遠，旁邊就有停車場，但沒有特約停車，需自費，所以蠻多人都會騎車前往，門口也有公車可以搭。

排隊攻略

港龘的訂位電話很難打通，但只要多試幾次就會接通，訂午餐第一餐期的時間10：50，請提前大約10：40左右先報到，會再依照順序帶位入座，提早抵達就可以先排隊入場。

價位＆用餐時間

平日全天500元、假日全天550元；孩童110公分以下酌收100元、110～140公分酌收200元；85歲以上憑證件敬老價300元，只收現金，用餐限時100分鐘。

結帳後就會由服務人員帶位至座位區

用餐時間限時100分鐘，我們從2014年的用餐2小時吃到現在縮短成100分鐘，對我們來說還是夠吃的，但有變相漲價的感覺。座位真的超多，如果座位全滿時要取餐可能需要排隊，建議大家早點到，可以避開尖峰時間。

▲動線的設計分成熱炒區、鹹食區、水果區、港點區、素食區、飲料吧、冰淇淋吧等，繞一圈先知道大約的位置比較好取餐。

▲現炸的炸物區不時會有新品推出，像是限量的炸螃蟹一出來就會造成排隊。

▲炸物類趁熱享用，尤其是剛炸出來時最好吃，也有炸鮭魚骨、炸魚、牛蒡天婦羅、雞米花等。

▲湯有百菇湯、牛雜湯之外，還有現煮的魚皮魚丸湯。

▲▼熟食類的選擇不少，像是有滷豬腳、蒸魚、臘腸等。

▲熟食區也有沙拉小菜、冷盤的選擇，樣式蠻多的。海苔花壽司是小孩們的最愛，我覺得米飯包很厚，南瓜沙拉倒是還不錯。



▲鮮蝦則是我們當天吃最多的一盤，蝦子的個頭雖然不大，但是口感新鮮，蝦肉蠻有彈性的。

▲豬腳也是滿滿一大盤，如果帶著壽星來用餐的話，港龘有豬腳也有蛋糕，蠻適合過生日。

▲燙熟的魷魚腳放在冰塊上保冰，可以搭配芥末、五味醬吃都很棒。

▲▼港式點心選擇不少，基本的港點都有，還有可愛的小牛芋泥包，這款很受歡迎，後來再去就沒了。

▲▼不可缺少的蘿蔔糕、炸芝麻球、杏仁酥等炸物。

▲現場製作的腸粉系列，目前只有供應蝦仁腸粉，中間包裹著大隻的蝦仁，淋上醬汁。

▲▼飲料自由取用。

▲想要吃什麼甜點都可以自取，通常這區的蛋糕就是外面購入的小蛋糕。

▲冰淇淋系列有供應兩個品牌的冰淇淋，客惟您和小美冰淇淋。

▲也有小朋友喜歡的小餅乾，可以放在冰淇淋上搭配著吃。

▲工作人員收盤收得很勤，基本上只要有空盤就馬上收掉了，所以桌子都放得下。

▲平日用餐沒有螃蟹，這次二訪最超值的應該就是蒸螃蟹，但個頭不大。

心得

以現在物價上漲，平日每人500元的價位來說，可以吃得很有飽足感，也能吃到多樣化的菜色，難怪還是很受大家歡迎！

港龘港式飲茶—桃園店

地址：桃園市桃園區民光東路151號

營業時間：11：00－14：40、17：00－20：40

電話：0986－822691

