穿過廟宇才能找到！大溪絕美山河咖啡廳　享受180度遼闊視野

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

桃園大溪，一直以來都是許多旅人周末放鬆的首選，除了老街的歷史韻味、百年拱門與復古街景外，大溪還有許多藏在巷弄間的特色咖啡廳，等著被人發現！藏在大溪普濟堂後方的「 Join House 好室咖啡」，是一間坐擁遼闊山景、空間設計溫暖療癒的景觀咖啡館，不論是情侶約會、朋友聚會，還是自己一人帶本書來享受慢時光，都能在這裡找到最合適的空間。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

交通資訊

自駕
 從台北出發走國道3號至大溪交流道下，約15分鐘車程即可抵達和平老街，沿老街周邊有收費停車場，步行約3-5分鐘即可到達店面。從桃園市區車程約30分鐘，沿途路況順暢，假日建議提早出發避免塞車。

大眾運輸
 從桃園火車站或高鐵桃園站搭乘公車至觀音寺站（如5096路線），下車後步行約6分鐘即可到達和平老街。假日有部分客運班次加開，方便遊客往返。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲每年大溪熱鬧的普濟堂就是在此，穿過廟宇之後就能見到店家囉！

穿梭住宅區
來到這裡很妙的是家家戶戶都在門口曬衣服，已經是常態，勇敢的往前走就對了，這區相較於前面的大溪老街顯得安靜些，就像是走進住宅區的感覺。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

MENU
餐點以輕食、甜點及飲品為主，選項雖不算多，但每一道都能感受到店家的用心，低消為1杯飲料或1份主餐或1份沙拉，兒童基本消費為120元／人，客滿限時2.5小時。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

大溪下午茶
這裡特別適合午後時光來訪，點上一份甜點配飲料，邊享受窗外美景邊聊天，時間彷彿都慢了下來；我們也是這樣點餐，而且很棒的是可以線上點餐結帳，不用再到櫃台，也節省了些時間。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

大自然宛如一幅山水畫
走進好室咖啡的那一刻，會先被窗外的景色吸引，遠方大漢溪蜿蜒流過，河面倒映著藍天與綠意；更遠處的山巒層疊，宛如一幅天然的山水畫。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲這裡不只是喝咖啡的地方，更像是一個能讓人暫時遠離塵囂、療癒身心的秘密基地。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲來到這裡可以任選座位區，我當然是想要離窗外近一些，當天的生意還不錯，用餐人潮不少呢！

俯瞰壯麗山河
靠窗座位擁有最佳視野，可以俯瞰大漢溪與大溪橋，天氣好時，陽光透過玻璃灑在桌面，溫暖又明亮；店內擺設以木質傢俱搭配植栽點綴，營造自然又溫馨的空間感。輕音樂在空氣中流動，讓人很容易放鬆下來。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

推薦美食
我們這天來到這裡，就是逛了大溪老街之後再找個地方坐坐休息一下，於是一人一杯飲料再加上一份鬆餅，就是很完美的下午茶囉！

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

拉拉山水蜜桃冰沙 180元
這款是隱藏版冰飲，只有夏天才有推出，以往都需要到拉拉山才喝得到，沒想到在這裡也能嚐到，使用當季拉拉山新鮮水蜜桃製作，冰沙綿密細緻，果香濃郁，炎熱的午後來上一杯，瞬間消暑！但使用的吸管雖美卻很難吸，太細反而不利吸冰沙，而且冰沙比較粗一些，所以後來我都是使用湯匙挖比較快。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

西西里咖啡 160元

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲有檸檬清香的西西里咖啡，酸甜清爽又保有咖啡的濃郁香氣，非常適合喜歡清新風味的朋友。

水果鬆餅 220元
不得不先說一下，我真的很少見到鬆餅會搭配芭樂和柳橙，建議先去皮，不然真的很難優雅的吃下午茶。鬆餅外層微脆、內部鬆軟，搭配水果的酸甜與鮮奶油的滑順口感，蠻香的，也可以另外加價升級為冰淇淋鬆餅。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
在「大溪Join House 好室咖啡」用餐主要就是要欣賞窗外的美景，窗外的山河景致與店內的溫馨氛圍完美結合，讓人不知不覺就待了好久，假日雖然人潮較多，但店內環境仍保有一定的寧靜感，非常適合喜歡慢活的旅人。

▲▼大溪Join House 好室咖啡。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

大溪Join House 好室咖啡

地址：桃園市大溪區普濟路51號
電話：03－3884681
營業時間：11：00－18：00（周一公休）

關鍵字： 大溪Join House 好室咖啡 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

