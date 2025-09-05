泰國北碧府「隱藏版森林溫泉」開箱！只要60泰銖在地人也愛泡　

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者柯珮萱

在泰國北碧府山水之間的療癒秘境，結合了溫泉、瀑布與河畔度假村的三站式自然之旅，將身心靈徹底洗滌，這次寫成兩天一夜的北碧悠閒度假行程，一次介紹大自然路線景點，The Hindad Hot Spring（欣達溫泉）、Kroeng Krawia Waterfall（克隆克拉維亞瀑布）與Sai Yok View Resort（桂河河畔水上屋）的路線，是2025年最值得推薦的泰國綠色健康旅行。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊|從曼谷出發的路線規劃

北碧府距離曼谷約180公里，自駕或搭乘巴士前往皆相當便利。

自駕建議

可從曼谷租車出發，沿著Highway 323直行，沿路經過桂河大橋、Sai Yok區後即能串聯各景點。



大眾交通

從曼谷搭乘BTS至Victory Monument後轉乘巴士至Kanchanaburi Bus Terminal，再包車或搭乘計程車前往各景點。



包車服務

推薦使用Klook或KKday平台預訂一日遊包車服務，可涵蓋三個景點，省心又舒適。

The Hindad Hot Spring／欣達溫泉

欣達溫泉（The Hindad Hot Spring），是一個被大自然擁抱的寶藏，溫泉泉水常年溫暖，並被鬱鬱蔥蔥的山林所包圍，這裡不僅是當地人放鬆身心的好去處，也是許多遊客慕名前來的天然養生之地，Google的評論都達千餘則、4.4顆星以上，比較少團客會前來，也算是北碧的隱藏景點之一。

▲門票是泰國大人20泰銖、小孩10泰銖／外國大人60泰銖、小孩40泰銖。

▲走進欣達溫泉，映入眼簾的是一片青翠的森林，溫泉池與大自然融為一體。

▲溫泉分為數個不同的池區，每個池的水溫稍有差異，讓遊客可以根據自己的喜好選擇合適的溫泉池浸泡。

▲附設有露天沖洗區，來到這裡的遊客大部分都是泰國當地人居多，大家都蠻友善的。

水溫全年保持在40至45度

建議遊客根據自己的身體狀況選擇合適的泡湯時長，一般來說，建議每次浸泡15至20分鐘，然後起身稍作休息，讓身體自然降溫後再進行下一次泡湯。對於一些第一次來溫泉的遊客，建議不要逗留過久，尤其在夏季高溫時節，應避免長時間泡湯以免中暑。

▲最棒的是，溫泉附近還有清澈的河流，許多人在泡完溫泉後，會跳進河裡降溫，享受冰火兩重天的刺激。

必打卡網紅地標

欣達溫泉不僅是泰國的一個天然奇景，也是放鬆身心的理想場所，隨著時光的推移，這座溫泉依然保持著它的原始美麗，成為許多遊客心中不可替代的旅遊地標。

Kroeng Krawia Waterfall／國家公園瀑布

▲門票是泰國人大人40泰銖、小孩20泰銖；外國人大人200泰銖、小孩100泰銖。

▲沿著323號公路驅車前行，即可抵達這座小巧但美麗的森林瀑布，設有停車場與洗手間。

▲Kroeng Krawia Waterfall 雖然規模不大，但勝在親民與原始自然。這是一個階梯型瀑布，流水順勢而下，形成數個天然水潭。

▲熱帶樹種交織成天然涼棚，即便夏日來訪也感清涼宜人。

▲瀑布周邊設有簡易步道，能近距離觀賞潺潺水流與岩石植被。

▲園區還保留了些許原始野趣，與人工設施維持平衡，讓旅人能在自然與安全之間取得和諧。

▲有許多昆蟲在這裡出沒，可以觀察大自然生態，像是這蜘蛛網相當完整。

▲瀑布邊設有小販部，可點飲料或購買當地美食，在流水聲中放鬆身心。

整體心得

Kroeng Krawia Waterfall提供了高CP值的旅遊體驗，不論是單純來此短暫停留，或是安排為北碧山區一日遊中的其中一站，都是不錯的選擇，整體環境乾淨，遊客素質良好，瀑布雖不高卻有層層瀑布聲的療癒效果。

Sai Yok View Resort／桂河水上屋

位於泰國北碧府Sai Yok區的一間平價度假村，坐落於桂河畔，這裡不僅擁有獨特的木屋型水上屋，還提供豐富的溪流活動、晚間自助餐一泊二食，是深受當地人與外國背包客喜愛的中繼休憩地。周日下午16：00還有乘船遊覽桂河活動，遊客能在水流中自由漂浮，體驗與自然融合的快樂。

房間森林系裝潢

度假村的水上屋以深色木質建構，搭配竹林與河岸自然風景，塑造出別具一格的靜謐氛圍，房間雖簡樸但乾淨舒適，部分房型可直接看到河面，晚上還能聽見蟲鳴鳥叫。值得一提的是，可預約專人到房內進行泰式按摩，價格實惠，真的是放鬆的享受。

▲房間雖然簡單，但雙面都有門，可以直接坐在桂河畔也很不錯。

遊船活動

度假村安排一艘大型木筏，載著住客沿著桂河緩緩前行，行程約40分鐘；到達定點後，工作人員引導有興趣的旅客換上救生衣跳入溪流，體驗漂浮於河面上的感覺。

▲當天因為下雨導致河水略為渾濁，跳下水感受清涼，身體感受自然流動與涼爽水感，依然讓人感受到泰國河川風情的魅力。

Sai Yok View Resort 餐點

晚餐和隔日早餐皆是採取自助式取餐的方式，雖然供應的餐點簡單，挺有泰式風情的，光是有咖哩我就能吃上一大盤。從水上屋的微風搖曳，到晚餐時的泰式家常味，或是搭乘木筏在桂河飄盪，對於想避開人潮、感受真實泰式河畔生活的旅人，這裡是再適合不過的選擇。

整體心得

這趟以泰國北碧府為核心的三站式綠色療癒之旅，不僅享受自然風景，亦充分結合了健康泡湯、瀑布森林浴、與平價優質住宿。從欣達溫泉的溫熱泉水舒緩疲憊，到瀑布邊的清新山風，再到Sai Yok View Resort的水上屋體驗與豐富自助餐，三站串聯下來，無論是親子出遊、銀髮族放鬆行程，或年輕人想逃離城市喧囂，都是很棒的選擇。

The Hindad Hot Spring／北碧府－欣達溫泉

地址： ต Hin Dat, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi 71180泰國

營業時間：06：00－22：00

門票：泰國大人20泰銖、小孩10泰銖／外國大人60泰銖、小孩40泰銖

Kroeng Krawia Waterfall／國家公園瀑布

地址： Highway 323 , Plang Phle , 71240 Sangkhla Buri , Kanchanaburi, 泰國

營業時間： 08：00－16：30

門票：泰國人大人40泰銖、小孩20泰銖；外國人大人200泰銖、小孩100泰銖

Sai Yok View Resort／桂河水上屋

地址： หมู่ที่ 2 263 Sai Yok, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150泰國

電話號碼：＋66 87 399 9964

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►自信喊「世界第一蘋果派」就在淺草商店街！必點酥綿霜淇淋版

►淺草低調文字燒專門店！必點招牌明太子年糕 口感鹹香綿滑

►平日限定營業1.5小時！桃園20年溫馨老店 曾為縣府員工內部餐廳