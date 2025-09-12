秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

走進秋田縣男鹿半島，一定不能錯過的觀景名所，就是這座歷史悠久的寒風山迴轉展望台（Mt. Kampu Revolving Lookout）。不僅是一個能俯瞰八郎潟、大潟村、日本海與鳥海山的絕景瞭望點，更是一處結合自然、地理與歷史文化教育的綜合景點，自1964年（昭和39年）開幕以來，這裡吸引無數觀光客造訪。尤其是擁有13分鐘一圈的360度緩速旋轉展望平台，不需移動腳步便能飽覽整片風景，讓人如同漫步雲端般的愜意。

男鹿360度的環繞風景

交通資訊

電車：搭乘JR男鹿線至「脇本站」，轉搭計程車約10分鐘即可抵達。

自駕：從國道101號轉入脇本消防署前的十字路口，通過平交道後行駛約5分鐘，即可抵達寒風山環繞風景車道的入口；瞭望台附近設有寬敞停車場，停車便利。

門票售價

▲一般票550日圓（約新台幣110元）、國中小及高中生270日圓（約新台幣55元），營業期間為3月中旬到12月上旬。

▲在男鹿市真的很常見到生剝鬼，其實也是福氣祝福的意思，在這裡也可以見得到喔！

要到瞭望台須走旋轉樓梯

乘坐輪椅前來的遊客，可利用無障礙空間進入1樓餐廳；若欲前往位於建築物3樓的旋轉瞭望台，因設施僅設置一座旋轉樓梯，故不建議前往。

四樓｜360度的環繞風景

每13分鐘旋轉一次的瞭望台，可以360度全方位欣賞昔日的八郎潟填海造田區域、壯麗的鳥海山、從男鹿半島延伸至秋田港的日本海海岸線，以及最北端的入道崎。

美景盡收眼底

四樓最受歡迎的設施，正是這個每13分鐘旋轉一圈的展望台。站上展望平台，無需移動腳步，就能360度全視角觀賞寒風山周圍的自然景觀。

可依標示圖了解周遭地標

透過環繞窗邊設置的標示圖，清楚標示出觀景範圍內的主要地標，每一座地標與遠方景致皆有詳細說明，讓旅人不只是欣賞風景，更能深度認識地貌與背景故事。



1.秋田火力發電所

2.秋田港

3.鳥海山（2,236公尺）

4.誓言之柱

5.船川港

6.國家石油儲備基地

日本為數不多的自動旋轉景觀台

自動旋轉景觀台在日本不多，會盡量除草讓風景盡收眼裡；可以見到火山口的景色，還會放火燒草讓維持自然生態。

▲在上方也可以見到剛剛是走這樣曲線的山路上山，景色很悠美。

降落傘、滑翔翼通通有

也可以見到男鹿觀光步道，可以玩降落傘、滑翔翼會看風向決定是否可玩，還有風力發電和高爾夫球場，其中男鹿半島採的石頭有用在東京皇居建築，也可以參觀一下，這裡景色優美相當適合拍美照。

▲也設有投幣式望遠鏡可以遠眺美景，可以到這裡從高處欣賞整個男鹿的景色，蠻有趣的。

三樓｜男鹿半島歷史與自然展示室

展覽空間介紹男鹿半島的自然地理特色與歷史發展，內容包含地質構造、火山活動、生態物種、漁業演變以及具有地方特色的民俗信仰，例如著名的「生剝鬼（Namahage）」文化，透過模型與文物的展示，生動呈現男鹿地區的文化深度與自然脈動。

二樓｜八郎潟與填海歷史展示大廳

這裡是認識秋田歷史的重要場域，透過實景照片與圖說展覽，記錄日本戰後時期大規模填海造田的代表性工程「八郎潟填海」，展示區展出當年施工情形、工程背景與區域發展影響，讓人重新認識這片土地的形成與人文脈絡。

一樓｜餐廳與伴手禮店

▲一樓設有紀念品商店與餐廳，是遊客放鬆與補給的首站。

秋田特色名產

紀念品商店販售秋田各地特色商品與地方名產，如稻庭烏龍麵、男鹿海鹽、比內地雞相關加工品、魚乾與地方酒類等，非常適合帶回去當伴手禮。

▲離開前我們還依依不捨的在戶外區拍拍照走走，因為這裡可以將男鹿半島的美景盡收在眼底，風景相當悠美。

▲登上寒風山的那一刻，彷彿置身壯闊的畫布中。眼前的景致，包含了山、海、田、村落的交織，宛如浮世繪般的絕美構圖。

▲天氣晴朗時，能見度極高，甚至能遠眺佐渡島與能登半島的山巒輪廓。

心得感想

寒風山展望台不僅是一個觀光景點，更是一扇打開秋田自然與歷史的窗口，無論是欣賞四季交替的自然風景、了解八郎潟的開墾史、感受男鹿半島的地理魅力，從高處遠眺美景真的很療癒！

寒風山迴轉展望台／Mt. Kampu Revolving Lookout

地址：Kanpuzan-62-1 Wakimototominaga, Oga, Akita 010-0344日本

營業時間：08：30－17：00

