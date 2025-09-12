ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

走進秋田縣男鹿半島，一定不能錯過的觀景名所，就是這座歷史悠久的寒風山迴轉展望台（Mt. Kampu Revolving Lookout）。不僅是一個能俯瞰八郎潟、大潟村、日本海與鳥海山的絕景瞭望點，更是一處結合自然、地理與歷史文化教育的綜合景點，自1964年（昭和39年）開幕以來，這裡吸引無數觀光客造訪。尤其是擁有13分鐘一圈的360度緩速旋轉展望平台，不需移動腳步便能飽覽整片風景，讓人如同漫步雲端般的愜意。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

男鹿360度的環繞風景

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

交通資訊
電車：搭乘JR男鹿線至「脇本站」，轉搭計程車約10分鐘即可抵達。
自駕：從國道101號轉入脇本消防署前的十字路口，通過平交道後行駛約5分鐘，即可抵達寒風山環繞風景車道的入口；瞭望台附近設有寬敞停車場，停車便利。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

門票售價

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲一般票550日圓（約新台幣110元）、國中小及高中生270日圓（約新台幣55元），營業期間為3月中旬到12月上旬。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲在男鹿市真的很常見到生剝鬼，其實也是福氣祝福的意思，在這裡也可以見得到喔！

要到瞭望台須走旋轉樓梯
乘坐輪椅前來的遊客，可利用無障礙空間進入1樓餐廳；若欲前往位於建築物3樓的旋轉瞭望台，因設施僅設置一座旋轉樓梯，故不建議前往。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

四樓｜360度的環繞風景
每13分鐘旋轉一次的瞭望台，可以360度全方位欣賞昔日的八郎潟填海造田區域、壯麗的鳥海山、從男鹿半島延伸至秋田港的日本海海岸線，以及最北端的入道崎。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

美景盡收眼底
四樓最受歡迎的設施，正是這個每13分鐘旋轉一圈的展望台。站上展望平台，無需移動腳步，就能360度全視角觀賞寒風山周圍的自然景觀。

可依標示圖了解周遭地標
透過環繞窗邊設置的標示圖，清楚標示出觀景範圍內的主要地標，每一座地標與遠方景致皆有詳細說明，讓旅人不只是欣賞風景，更能深度認識地貌與背景故事。

1.秋田火力發電所
2.秋田港
3.鳥海山（2,236公尺）
4.誓言之柱
5.船川港
6.國家石油儲備基地

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

日本為數不多的自動旋轉景觀台
自動旋轉景觀台在日本不多，會盡量除草讓風景盡收眼裡；可以見到火山口的景色，還會放火燒草讓維持自然生態。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲在上方也可以見到剛剛是走這樣曲線的山路上山，景色很悠美。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

降落傘、滑翔翼通通有
也可以見到男鹿觀光步道，可以玩降落傘、滑翔翼會看風向決定是否可玩，還有風力發電和高爾夫球場，其中男鹿半島採的石頭有用在東京皇居建築，也可以參觀一下，這裡景色優美相當適合拍美照。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲也設有投幣式望遠鏡可以遠眺美景，可以到這裡從高處欣賞整個男鹿的景色，蠻有趣的。

三樓｜男鹿半島歷史與自然展示室
展覽空間介紹男鹿半島的自然地理特色與歷史發展，內容包含地質構造、火山活動、生態物種、漁業演變以及具有地方特色的民俗信仰，例如著名的「生剝鬼（Namahage）」文化，透過模型與文物的展示，生動呈現男鹿地區的文化深度與自然脈動。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

二樓｜八郎潟與填海歷史展示大廳
這裡是認識秋田歷史的重要場域，透過實景照片與圖說展覽，記錄日本戰後時期大規模填海造田的代表性工程「八郎潟填海」，展示區展出當年施工情形、工程背景與區域發展影響，讓人重新認識這片土地的形成與人文脈絡。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

一樓｜餐廳與伴手禮店

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲一樓設有紀念品商店與餐廳，是遊客放鬆與補給的首站。

秋田特色名產
紀念品商店販售秋田各地特色商品與地方名產，如稻庭烏龍麵、男鹿海鹽、比內地雞相關加工品、魚乾與地方酒類等，非常適合帶回去當伴手禮。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲離開前我們還依依不捨的在戶外區拍拍照走走，因為這裡可以將男鹿半島的美景盡收在眼底，風景相當悠美。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲登上寒風山的那一刻，彷彿置身壯闊的畫布中。眼前的景致，包含了山、海、田、村落的交織，宛如浮世繪般的絕美構圖。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲天氣晴朗時，能見度極高，甚至能遠眺佐渡島與能登半島的山巒輪廓。

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼寒風山迴轉展望台。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
寒風山展望台不僅是一個觀光景點，更是一扇打開秋田自然與歷史的窗口，無論是欣賞四季交替的自然風景、了解八郎潟的開墾史、感受男鹿半島的地理魅力，從高處遠眺美景真的很療癒！

寒風山迴轉展望台／Mt. Kampu Revolving Lookout

地址：Kanpuzan-62-1 Wakimototominaga, Oga, Akita 010-0344日本
營業時間：08：30－17：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►中壢寵物友善咖啡「養樂多咖啡必點」　還有可愛店狗巡邏
►自信喊「世界第一蘋果派」就在淺草商店街！必點酥綿霜淇淋版
►淺草低調文字燒專門店！必點招牌明太子年糕　口感鹹香綿滑

關鍵字： 寒風山迴轉展望台 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

推薦閱讀

平日限定營業1.5小時！桃園20年溫馨老店　曾為縣府員工內部餐廳

平日限定營業1.5小時！桃園20年溫馨老店　曾為縣府員工內部餐廳

牛肉砂鍋只賣130、蘿蔔絲捲薄Q清甜！在地飄香近30年安徽麵食館

牛肉砂鍋只賣130、蘿蔔絲捲薄Q清甜！在地飄香近30年安徽麵食館

緬甸華僑因懷念母親而創立！道地家鄉味隱身龍岡忠貞市場

緬甸華僑因懷念母親而創立！道地家鄉味隱身龍岡忠貞市場

桃園秘境午夜市場！深夜限定乾咖哩塔可飯　辛香料堆疊超濃郁

桃園秘境午夜市場！深夜限定乾咖哩塔可飯　辛香料堆疊超濃郁

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

3位「玩火」名廚客座台南晶英

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

迪士尼探險號首航延期　2補償方案曝

手搖飲買1送1消暑優惠

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

盤點「港點吃到飽」餐廳　

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

熱門行程

最新新聞更多

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366