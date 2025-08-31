只營業周末隱藏版大溪老街小吃　手作現做功夫麥餅奶油控激推

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

走進桃園大溪和平老街，你會被老街獨特的懷舊氣息與濃濃人情味包圍。紅磚拱廊、復古木門、飄香的街邊小吃，讓人彷彿回到數十年前的台灣，這條老街上，有一間只在周末營業、每周僅營業兩天，卻吸引無數饕客前來排隊的隱藏美食「李師傅功夫麥餅」，外皮煎得酥脆、香氣四溢，內餡鹹甜交織，帶回家吃冷的也很美味。

交通資訊

自駕

►從台北出發：走國道3號至大溪交流道下，約15分鐘車程即可抵達和平老街，沿老街周邊有收費停車場，步行約3－5分鐘即可到達店面。

►從桃園市區：車程約30分鐘，沿途路況順暢，假日建議提早出發避免塞車。

大眾運輸

►公車：從桃園火車站或高鐵桃園站搭乘公車至觀音寺站（如5096路線），下車後步行約6分鐘即可到達和平老街。

►客運：假日有部分客運班次加開，方便遊客往返。

環境

▲▼攤位背板設計以「功夫」為主題，搭配李師傅專注的神情，頗有江湖俠客的風範。

製作過程

採開放式攤位設計，遊客可直接看到製作過程，麵糰在鐵板上旋轉成型，餡料均勻鋪撒，光是看製作過程就很療癒。一鍋切成四片，麥煎餅的價格比起一般的高，但份量很扎實，不定時還會推出新口味。

▲下料完全不手軟，而且中間的黑糖漿淋得相當精準，如圓規作畫般均勻分布，滿滿的內餡，每一口都吃得到。

▲餅皮選用手工麵糰，經過適當發酵與醒麵，煎烤時散發出小麥香。

▲工作人員很多，煎製麥餅的手沒停過，各種口味煎好後會先放在旁邊吹涼，這樣才不會太濕軟。

菜單

▲目前有四種不同口味，分別是花生、芝麻、萬丹紅豆與手作奶油；雖然簡單，但經典耐吃。

點餐流程

品項

花生60元

花生功夫麥餅是經典不敗款，外皮酥脆、內餡花生香氣濃郁，甜而不膩。咬下去先是感受到餅皮的酥香，接著是濃厚的花生香與顆粒感在舌尖爆開，最後伴隨著淡淡黑糖味。

手作奶油60元

手作奶油功夫麥餅奶香四溢、內餡綿滑，與酥脆餅皮形成迷人對比，奶油入口柔滑，甜香溫潤，越嚼越能感受到麵香與奶香的口感。

心得

大溪和平老街是桃園的經典觀光景點，而李師傅功夫麥餅則是經過必吃的街頭美味，無論你是花生控還是奶油控，都能在這裡找到屬於自己的那一口幸福。這次帶回家給小孩嚐鮮也很受歡迎，在FB上有看到紅豆口味，也是滿滿的內餡很誘人，下次想吃吃看其他口味。

李師傅功夫麥餅

地址：桃園市大溪區和平老街127號

電話號碼：0909－105149

營業時間：周六、日10：00－17：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

