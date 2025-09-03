窗景盡收古城遺跡＆河畔綠地！佐賀老牌飯店　有隱藏版玻璃教堂

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

這間歷史悠久的飯店「佐賀新大谷飯店 HOTEL NEW OTANI SAGA」鄰近JR佐賀車站，無論是短暫停留、深度旅行，在這裡都能獲得滿足。來到這裡還可以見到美麗的浪漫庭園與小教堂，如果運氣好住在窗邊，還可以眺望佐賀城遺跡與河川綠地，晚上點燈後別有一番風味，附近採買也很方便！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊

地處市中心，交通四通八達，從JR佐賀車站出來後，搭乘市營巴士至「辻之堂」站下車，步行2分鐘即達。飯店亦設有停車場，對於自駕旅客而言相當便利。

環境

▲公共空間十分優雅，大廳採用挑高設計，木質地板與溫黃燈光營造出沉穩氣氛。

▲接待櫃檯24小時皆有服務人員，當天剛好遇到有公司到飯店舉辦活動，整個大廳內超熱鬧，人很多。

房型介紹

行政雙床房

這次入住的是佐賀新大谷飯店的標準雙人房，空間寬敞，設計典雅，以米白與淺木色為主調，呈現出一種和洋融合的安定氛圍。雖然是當地的老牌飯店，但有經過整修之後，整體的感覺很整齊明亮，床睡起來也很舒服。行李箱都可以直接展開來，空間感很足夠，該有的備品都有準備。

▲這也是我此趟旅程之中，少數有提供礦泉水的飯店，還供應了咖啡包和茶包可以自由沖泡。

▲飯店內也有送洗衣服服務。

▲櫃子裡備有睡衣，如果有需要都可以使用。

▲房間內也有小冰箱可以使用。

▲▼房間寬敞、床鋪舒適，窗景可眺望佐賀城遺跡與河川綠地，晚上點燈後別有一番風味。

▲▼浴室設備值得一提，蓮蓬頭設計特別，能分開洗臉與沖身的水流設計非常貼心，沐浴清潔用品也很香，備品準備很充足。

▲雖然飯店內沒有溫泉，但浴室內有浴缸和泡澡鹽可以使用，隨時都可以泡個舒服的澡。

附近景點

▲飯店附近也有書店和星巴克，如果晚上想在附近逛逛也沒問題，可以採買不少生活用品和伴手禮。

▲我們走訪了距離飯店約8分鐘路程的YOU ME超市，佐賀的物價相對親民，加上近期匯率對台幣友善，購物CP值非常高。

自助早餐

訂房時可以選擇是否需要早餐，我們的房型是有附上早餐券的專案，隔天來到餐廳報到，會先收取餐券。早餐提供自助與套餐並行的服務，餐點選擇相當豐富，特別推薦佐賀當地產越光米所烹製的白飯，配上手工漬物與現烤魚，簡單卻不失風味。西式部分則有現烤可頌、奶油炒蛋，還有我很愛的優格，每天早上都要來一碗。

教堂

▲▼退房前發現這裡還有座可愛小巧的教堂，潔白的布置透過光影的投射，讓整間教堂閃著光芒。

心得

這次的雙人房住宿體驗非常令人滿意，從房間內部設計、設備配置、窗外景致，到服務人員的親切態度，都展現出新大谷飯店作為老字號飯店的穩重與誠意，推薦給計畫造訪佐賀、重視住宿品質與環境氛圍的旅客！

佐賀新大谷飯店

地址：1－2 Yokamachi, Saga, 840－0047日本

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►只賣110！台南30年虱目魚肚粥 湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

►宜蘭幽靜老宅滿載復古回憶！阿嬤煮的紅茶＋雞蛋糕 還是間咖哩店

►台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！乾炒醬汁濃縮甜辣口感鍋氣十足