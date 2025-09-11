開箱秋田縣唯一水族館！800噸超大型水槽展示日本海生態縮影

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

秋田縣男鹿市除了生剝鬼文化與男鹿半島壯闊的自然景觀之外，「男鹿水族館GAO」更是這片土地的驕傲，也是秋田縣唯一的水族館，坐落在日本海邊。這座水族館不僅能欣賞海洋生物，還能飽覽日本海的遼闊景致，絕對是旅行中不可錯過的療癒景點；館內擁有超過800噸水量的「男鹿海大水槽」，將整個日本海的縮影呈現在眼前。

交通＆停車資訊

大眾交通工具：從JR男鹿站搭乘生剝鬼接駁巴士，約45分鐘～1小時車程。從秋田市區自駕前往約1.5小時車程，沿著日本海岸線行駛，沿途景色壯觀。館內有停車場，停車方便。

門票

►成人：1,300日圓（對象年齡：高中生以上）

►兒童：500日圓（對象年齡：小學生至國中生）

►幼兒：免費（對象年齡：小學生以下）

環境

還沒走進水族館就先被海邊的景色吸引，這和都市裡的水族館不同，景色更天然也更美。男鹿有個哥吉拉岩，這裡也有一個很像哥吉拉岩的岩石。

超大水族缸

進入館內，映入眼簾的就是「男鹿海大型水槽」，超過800噸水量，感覺自己彷彿置身於海底的夢幻場景。還有美麗的魟魚悠遊水中，陽光從頂端灑落，水面波光粼粼，令人感到寧靜與療癒。

▲海龜也不停的在悠遊著，在水底自由自在的生活著，見到這樣的水底世界，覺得心情都放鬆了。

▲有些魚是工作人員或附近居民釣到會拿來展示，有些是向廠商買的，也有日本河川常見的魚，有兩個水缸是日本的稀少魚類展出。

▲在兩棲水中生活也有設計成不同流域會出現的生物，也可以透過玻璃近距離觀察。

▲在這裡也可以見到秋田縣海裡稀少的魚類。

▲在珊瑚礁裡生長的魚群也相當美麗，顏色相當艷麗，也可以見到許多不同的熱帶魚類。

▲在旁邊也能見到日本深海魚，有活化石之稱的亞馬遜的巨骨舌魚，好大隻！

北極熊豪太

水族館明星之一，牠憨厚可愛的模樣讓人融化，看牠在雪白的背景中緩緩走動，偶爾跳入水池激起水花，瞬間讓現場驚呼連連。可以看到牠在雪白的背景中緩緩踱步，偶爾調皮地用前掌拍打水面，激起大片水花，甚至潛入水中優雅游泳，展現驚人的靈活度。

企鵝區

成群企鵝搖搖擺擺，牠們的互動總讓小朋友們尖叫連連。每一隻企鵝都有自己的名字，也可以來對照看看牠們的名字和特徵。

▲在展示區也可以見到企鵝標本，可以見到身上的毛髮，但不能碰。

水母區

▲在這區也可以見到許多不同種類和顏色的水母，很夢幻的色澤，也相當美。

秋田縣魚

秋田縣的縣魚是「日本叉牙魚」，日語稱為「ハタハタ」，因為補獲的季節會打雷，所以也稱為雷魚。今年產卵約二萬隻，養大會放回海裡，原本是會用來吃的料理，但近年來產量變少，所以可能吃不到了。

▲日本叉牙魚一般吃法為燉煮、鹽烤、醬油醃、三五八醃漬（米、米麴、鹽），也可以在這裡見得到這傳統的文化。

體驗區

▲可以觸摸部分海洋生物，適合親子同樂。

兒童遊戲區

有書籍和球池，整體的環境也很乾淨，可以放心讓小孩在這裡玩耍。如果有帶小朋友同行，也可以讓小孩在這裡放鬆一下，也可以讓家長休息一下。

海豹區

設計了寬闊的圓形觀察水槽，讓海豹可以從各個角度自由穿梭，甚至從你的面前一閃而過。這裡的海豹不僅活潑機靈，還非常親近人，時而優雅地在水中轉圈，時而猛然加速從水底竄上水面，尾巴輕輕拍打水面激起陣陣水花，引來觀眾掌聲。

表演秀時段

每天都有固定時段的餵食秀與解說，也有表演秀可以觀看，早上11：20、下午15：20各一場，最好要算好表演時間，我覺得可以留半天在水族館逛逛拍拍照，剛好也可以看表演秀。

▲海豹在水中靈巧翻轉，時不時停下來與遊客四目相交，可愛度爆表。

▲海豹有時會主動貼近玻璃，與人對望，讓人感受到牠們的聰明，實在是超萌的！

紀念品區

▲這裡販售限定周邊，包括豪太造型公仔、企鵝玩偶，還有日本海特色零食，非常適合當伴手禮。

餐廳

▲玩累了，可以前往館內餐廳，享用當地特色料理，或簡單點心與甜點，邊用餐邊看海景，非常愜意。

心得

男鹿水族館GAO結合了教育、娛樂與療癒體驗，無論是與家人共度時光，還是旅途中尋找放鬆的片刻，這裡都能有滿滿驚喜。尤其當站在大型水槽前，看著成群魚類在水中優雅穿梭，彷彿自己也成為海洋的一部分，那種心靈的沉澱，是任何購物行程都取代不了的。

男鹿水族館GAO（Oga Aquarium GAO）

地址： Tsubogasawa－93 Togashiohama, Oga, Akita 010－0673日本

營業時間：09：00－17：00（可查詢官網）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

