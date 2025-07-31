大安「深夜台式居酒屋」花椒麵香麻入味　可樂果皮蛋豆腐必吃

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

之前吃「饞食坊」是在他們搬家前，這次搬家後第一次造訪，空間更大，招牌菜美味度不變，私房花椒麵、豆腐都是經典的好菜。每天晚上六點營業到半夜兩點，這次臨時起意沒預約直接來用餐，開店前就在門口等待，一開店就秒客滿，生意依舊是非常好，如果多人來用餐還是建議事先預約！

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位置

▲位於大安站附近，從五號出口步行約三分鐘就到。

環境

▲舊店用餐空間比較狹小隱密，換了新址空間更大了些。



▲半開放式的廚房，櫃檯前還有列出招牌菜排名。

▲店裡還有以前舊店的縮小模型，超逼真！

菜單

串燒、炸物、冷盤、麵食、甜點通通有，走的是台味居酒屋的路線，餐點都帶有濃濃的台式風味，像是皮蛋豆腐居然加了脆脆的可樂果，真的很特別，菜單可以參考饞食坊FB照片。

餐點

腐乳鹹酥雞

▲非常酥脆又多汁的鹹酥雞，看不到腐乳在哪裡，應該是混在麵衣裡了，吃起來鹹香夠味，單吃就夠好吃。

蔬菜雜盤

▲番茄培根、櫛瓜、花椰菜、杏鮑菇以及玉米筍的蔬菜拼盤。

大仔皮蛋豆腐

吃過一次就會印象深刻的皮蛋豆腐，居然加了可樂果在上頭，多了鹹香酥脆的口感，很普通的皮蛋豆腐變得更特別了。可樂果捏碎再加上皮蛋、香菜，吃起來香氣口感更加豐富，自己在家也可以這樣做看看。

炸一塊豆腐

▲每次必點的菜色之一，就是很大一塊的炸豆腐，兩個人分著吃差不多，外酥內嫩，沾著底下的醬汁一起吃很美味。

私房花椒麵

不辣但是挺麻的花椒麵，花椒香氣濃郁，上桌要快點吃，不然容易黏成一塊，雖然麵條我不是很愛，但是整體香氣、味道很棒。

橄欖油嫩煎 夭壽甜小卷

簡單用橄欖油煎過的小卷，可以擠上一點檸檬汁再享用，小卷本身夠新鮮，味道真的夠鮮甜，口感也好嫩，簡單料理就好吃。

▲還有這兩串忘記是牛還是豬的烤物了，還蠻好吃的，調味跟嫩度都很不錯。

心得

饞食坊算是經營很久，口碑、生意都很不錯的台式居酒屋，不像一般的台式熱炒店或是日式居酒屋，而是混合了很多創意在料理裡頭，算是很有在地特色的餐廳！

饞食坊

地址：台北市大安區信義路四段30巷58號

電話：02－27555859

營業時間：18：00－02：00

水晶安蹄 不務正業過生活

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