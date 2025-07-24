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濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄　還能逛展

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

前陣子去南投旅遊，除了到水里外，還到草屯吃了幾家不錯的美食，像是這家「映古子咖啡 in good hands cafe」就是一間非常有水準的甜點咖啡廳。自家烘焙咖啡，老宅改建，除了有咖啡香還帶有藝術氣息，樓上還有展覽可看，重點是咖啡跟甜點都非常棒，座位有附插頭，想在這安靜工作的人環境非常可以！

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環境
地點非常隱密，真的是滑地圖找咖啡廳時才看到，不是開在大馬路上，平常也根本不會路過這裡，在小巷弄中，開車來的話，外面太平路大馬路上有路邊停車格可以停。

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲咖啡廳的內用區也很有特色，老宅三層樓公寓，一二樓是內用區，三樓有展覽，應該是不定期更換的。

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲這次坐在窗戶旁的座位，有插座使用的話需付費20元。

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
採用的是電子菜單，可以掃碼點餐，紙本是注意事項，像是輕聲細語、不要塗會影響空間氣味的用品（精油、貼布）。餐點可參考線上菜單。喝完咖啡後需要把餐盤放到回收處，不收服務費。

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

玫瑰拿鐵咖啡、金桔檸檬冰咖啡
不得不說，他們家的特調咖啡真的非常有水準，濃度、比例都恰到好處，金桔檸檬冰咖啡酸甜夠味，依舊喝得到咖啡香，玫瑰拿鐵咖啡帶有療癒玫瑰香，兩杯都很好喝。

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

酒香提拉米蘇
吃起來真的有酒香，口感味道上是非常濃郁的，之前吃過號稱酒香但是一點都不酒的提拉米蘇，他們家的提拉米蘇帶有酒香以及濃濃可可香氣，也非常好吃。

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

烤焦糖布丁

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲布丁口味上不會太甜，蛋香味濃厚，口感偏厚重，不是非常滑嫩的那種，焦糖香氣也足，朋友很喜歡。

▲▼映古子咖啡。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲這次發現的這家寶藏店實在太喜歡，很難得有咖啡跟甜點、環境都無可挑剔的咖啡廳，一定要大推特推一下！

映古子咖啡

地址：南投縣草屯鎮育才巷54號
電話：0985－716139
營業時間：11：00－18：00（公休時間請參考店家粉專） 

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

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