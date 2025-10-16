保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

說到鳥取的咖啡，興許會想起那個「鳥取，那個沒有星巴克的縣」的笑話。是的，鳥取是全日本47個都道府縣最後一個有星巴克的縣（2015年第一間）。但鳥取的咖啡文化其實扎根很深，甚至也有自己代表的品牌「すなば珈琲」，甚至還曾「遠」征東京展店。

在鳥取沒有星巴克的年代，鳥取人還自嘲すなば珈琲就是鳥取的星巴克（讀音很接近）。鳥取的咖啡和咖哩一樣遍布全縣，甚至有其專有的特性，比方早前介紹過用古代米烘焙的咖啡。今天再來分享這家米子小有名氣，以竹炭直火焙煎的咖啡，「珈琲舎en」咖啡館本身是百年倉庫改建，甜點則是以米製的粉代表麵粉，包含鬆餅和起司蛋糕。

交通位置

位於米子車站步行約只要5、6分鐘的法勝町，這裡曾是米子城下町的一部分，更是曾經有火車經過的繁盛老街，周邊有不少老建物改建的居酒屋、咖啡廳、喫茶店、餐廳，也是個人在米子最喜歡穿巷走弄散步尋寶的地方之一。順便說一下，另一處是這個大藍圈的「加茂川」，光是這兩個大藍圈周邊就有不少米其林及Tabelog高分的老店。有機會我再來整理一篇米子散步美食地圖。

法勝町老街

法勝町老街上存留，象徵福、財、姻緣等石像，還有曾是山陰鐵道一部份的法勝寺電鐵線（1924年起分段開通，1967年全線廢止）的遺跡。特別值得一說的是這輛「フ50」實物，是現存日本現存最古老的三等客車（120多年），最後的身影是在島根一畑電鐵服役。

建築已是鳥取的文化財

咖啡館就在法勝寺列車前約50公尺處，它的前身是江戶時代叫善五郎的藏（倉庫），這棟建於明治24年三連棟雙層建築曾是法勝寺鐵道公司的倉庫，如今已是鳥取縣的有形文化財。

五個店家共同使用

善五郎藏整建後，共有一樓的「鮨 とざき​」、「珈琲舎en」、「SPACE SHIFT（米子衛星研究所）」，還有二樓的「boy blue」眼鏡行及和顔（しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店）等五個店家共同使用。

保留原有木造形式

這裡經過整修後仍保存了當年的木造風格，就連當初的小木梯也完整的保留下來，踏上木梯便有走入這座古民房（藏）的吱吱作響之聲。一樓是可以坐上五六人的復古咖啡吧檯。在這你可以一邊欣賞手沖咖啡，一邊和老闆聊聊鳥取的咖啡三五事。

▲二樓是我愛慘的木造榻榻米空間，那天是平日的下午只有我們包場，大姐非常客氣表示隨便拍照、錄影。

穿越置身百年江戶

除了榻榻米外，藏的橫樑及原本就在倉庫的古物都被一併的保存下來，或嵌入建築或當成展示、裝飾物，一整個古色古香，就連那午後的陽光都像有了穿越百年江戶的溫度。

▲咖啡飲料大致上是400到600日幣之間，每日甜點也差不多這個價位。

採竹炭直火烘焙

這裡的咖啡標榜是用鳥取竹炭直火烘焙，入口是深焙咖啡的醇苦，及漸漸轉潤口的香氣，是杯很順口的咖啡。順帶一提店裡的咖啡杯、餐具也都是鳥取窯燒製的（法勝寺陶器／皆生窯）。

米鬆餅

在鳥取尤其是米子，正在推動以米製成的米粉代表麥製成的麵粉，比方說米子車站前我很愛的麵包店「LITTLE MERMAID」的麵包就是用鳥取產的米做成的。而這裡的甜點也是，如鬆餅和起司蛋糕。

就老闆的說法，這裡的米鬆餅用的是古法製作，吃起來口感微微偏乾，也沒有現代鬆餅的蓬鬆，但加上奶油、淋上蜂蜜、配上咖啡卻有著一種另類的扎實風味。

起司蛋糕也是使用米製成

同樣的這個起司蛋糕也是用米粉製成的，口感端也的確和一般的起司蛋糕不太一樣，多了一份扎實，少了一份化口，起司本身甜中透著微酸，和咖啡非常的搭，尤其是在如此的環境下的午後，有一種莫名的幸福。

▲喜歡這裡的咖啡或是咖啡杯，一樓有展示架，架上的產品都可以購買。

珈琲舎en

地址：鳥取県米子市法勝寺町22 善五郎蔵 1F

營業時間：11：00－17：00（周四、周日公休）

