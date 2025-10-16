ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

說到鳥取的咖啡，興許會想起那個「鳥取，那個沒有星巴克的縣」的笑話。是的，鳥取是全日本47個都道府縣最後一個有星巴克的縣（2015年第一間）。但鳥取的咖啡文化其實扎根很深，甚至也有自己代表的品牌「すなば珈琲」，甚至還曾「遠」征東京展店。

在鳥取沒有星巴克的年代，鳥取人還自嘲すなば珈琲就是鳥取的星巴克（讀音很接近）。鳥取的咖啡和咖哩一樣遍布全縣，甚至有其專有的特性，比方早前介紹過用古代米烘焙的咖啡。今天再來分享這家米子小有名氣，以竹炭直火焙煎的咖啡，「珈琲舎en」咖啡館本身是百年倉庫改建，甜點則是以米製的粉代表麵粉，包含鬆餅和起司蛋糕。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

交通位置
位於米子車站步行約只要5、6分鐘的法勝町，這裡曾是米子城下町的一部分，更是曾經有火車經過的繁盛老街，周邊有不少老建物改建的居酒屋、咖啡廳、喫茶店、餐廳，也是個人在米子最喜歡穿巷走弄散步尋寶的地方之一。順便說一下，另一處是這個大藍圈的「加茂川」，光是這兩個大藍圈周邊就有不少米其林及Tabelog高分的老店。有機會我再來整理一篇米子散步美食地圖。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

法勝町老街
法勝町老街上存留，象徵福、財、姻緣等石像，還有曾是山陰鐵道一部份的法勝寺電鐵線（1924年起分段開通，1967年全線廢止）的遺跡。特別值得一說的是這輛「フ50」實物，是現存日本現存最古老的三等客車（120多年），最後的身影是在島根一畑電鐵服役。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

建築已是鳥取的文化財
咖啡館就在法勝寺列車前約50公尺處，它的前身是江戶時代叫善五郎的藏（倉庫），這棟建於明治24年三連棟雙層建築曾是法勝寺鐵道公司的倉庫，如今已是鳥取縣的有形文化財。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

五個店家共同使用
善五郎藏整建後，共有一樓的「鮨 とざき​」、「珈琲舎en」、「SPACE SHIFT（米子衛星研究所）」，還有二樓的「boy blue」眼鏡行及和顔（しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店）等五個店家共同使用。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

保留原有木造形式
這裡經過整修後仍保存了當年的木造風格，就連當初的小木梯也完整的保留下來，踏上木梯便有走入這座古民房（藏）的吱吱作響之聲。一樓是可以坐上五六人的復古咖啡吧檯。在這你可以一邊欣賞手沖咖啡，一邊和老闆聊聊鳥取的咖啡三五事。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲二樓是我愛慘的木造榻榻米空間，那天是平日的下午只有我們包場，大姐非常客氣表示隨便拍照、錄影。

穿越置身百年江戶
除了榻榻米外，藏的橫樑及原本就在倉庫的古物都被一併的保存下來，或嵌入建築或當成展示、裝飾物，一整個古色古香，就連那午後的陽光都像有了穿越百年江戶的溫度。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲咖啡飲料大致上是400到600日幣之間，每日甜點也差不多這個價位。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

採竹炭直火烘焙
這裡的咖啡標榜是用鳥取竹炭直火烘焙，入口是深焙咖啡的醇苦，及漸漸轉潤口的香氣，是杯很順口的咖啡。順帶一提店裡的咖啡杯、餐具也都是鳥取窯燒製的（法勝寺陶器／皆生窯）。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

米鬆餅
在鳥取尤其是米子，正在推動以米製成的米粉代表麥製成的麵粉，比方說米子車站前我很愛的麵包店「LITTLE MERMAID」的麵包就是用鳥取產的米做成的。而這裡的甜點也是，如鬆餅和起司蛋糕。

就老闆的說法，這裡的米鬆餅用的是古法製作，吃起來口感微微偏乾，也沒有現代鬆餅的蓬鬆，但加上奶油、淋上蜂蜜、配上咖啡卻有著一種另類的扎實風味。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

起司蛋糕也是使用米製成
同樣的這個起司蛋糕也是用米粉製成的，口感端也的確和一般的起司蛋糕不太一樣，多了一份扎實，少了一份化口，起司本身甜中透著微酸，和咖啡非常的搭，尤其是在如此的環境下的午後，有一種莫名的幸福。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲喜歡這裡的咖啡或是咖啡杯，一樓有展示架，架上的產品都可以購買。

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼珈琲舎en。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

珈琲舎en

地址：鳥取県米子市法勝寺町22 善五郎蔵 1F
營業時間：11：00－17：00（周四、周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋　復古電影風餐酒館營業到凌晨12點
►艋舺低調潤餅攤竟是73年老店！餅皮富嚼勁　灑上花生粉甜鹹清爽
►Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

關鍵字： 珈琲舎en 日本美食 達人美食 美食情報 美食雲 日本特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒

推薦閱讀

開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌

開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌

開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌

開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

釜山NAVER4.8分烤肉開箱！烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

釜山NAVER4.8分烤肉開箱！烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

探索廚房改裝回歸！必吃菜色一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

賞玩漆藝！虹夕諾雅谷關冬日專案先看

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366