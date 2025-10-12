ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

步道盡頭是皚皚雪山！紐西蘭庫克山新手友善步道　來回只要1小時

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

到紐西蘭南島庫克山旅遊，一定要挑1－2條步道來走走，我們這天先挑戰了Hooker Valley Track之後，看看還有時間就繼續來走Kea Point Track。「Kea Point Track」全程往返只要3公里，大概是1個小時可以來回，步道還滿好走的，而且走到底還可以看到Mueller Lake，沿途景觀很美，真的很療癒。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

停車場
庫克山登山步道口就是一個停車場，這裡也就是白馬山營地White Horse Hill Campground，如果要露營的話需要先申請。這裡還滿好停車的，如果是開車的話可以直接把導航設在White Horse Hill Campground，停好車之後直接走到你選擇的步道入口即可。

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

庫克山步道推薦

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

走步道前記得先上廁所
White Horse Hill Campground旁邊就是停車場，有很多免費的停車格，而且也有廁所，記得先上個廁所再走步道，因為步道裡面沒有設置廁所喔！

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲登山口的景就這麼美，美到我們在這裡拍了很多照片，我們是冬天的時候來，雖然不是白雪皚皚風景，不過山上都有白雪。

Kea Point Track 登山口

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲沿途都會有指標，我們就迎著雪山開始走囉！

長度
來回三公里，只要1個小時，真的是完全沒難度的步道。如果到庫克山旅遊又沒有充分的時間的話，建議就走這條步道囉！畢竟是冬天，只有雪山和枯樹，不過倒也是有一種不一樣的美。

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲看到這招牌之後右轉，過了這個迷你木橋繼續走，雪山越來越近了。

步道上的人情味依舊濃厚
當天雖然只有10度不到的溫度，不過因為健行中，所以也不會覺得冷，其實不需要穿大外套。而且沿途遇到的遊客都會彼此打招呼，不分國籍，覺得很溫暖！

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲看到我們在拍照還會幫我們拍，有時候還會故意搶鏡頭，覺得外國人幽默感就是特別高，而且也很大方。

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲雖然有一些坡度，不過並不會不好走，往回頭看就是登山口，其實角度也很漂亮。

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲轉個彎就可以看到觀景台了，這個也是步道的終點，對一般人來說應該是輕輕鬆鬆。

觀景台風景美如畫
在觀景台看往前眺望就是美麗的Mueller Lake，湖水呈現漂亮的翠綠色，再搭配前方的雪山，真的是如詩如畫。唯一比較可惜的是當天沒有藍天白雲，但是是好天氣我們已經感恩！

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲坐在椅凳上，大自然就是最美的風景，世界變得很寧靜，有一種與世隔絕的寧靜感。

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲在庫克山走步道其實是一件很輕鬆也很幸福的事，不過如果遇到大雪的話，裝備就需要齊全一點，畢竟積雪會容易路滑。

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲穿亮一點拍照起來也更為醒目，我們在這裡留下很多珍貴的回憶和照片。

來回時間
回程我們的腳程更快了，這樣一趟「Kea Point Track」來回大概只要1個小時，非常輕鬆好走，很值得來！另外一條最受歡迎的是Hooker Valley Track，全程要2－3個小時，步道擁有三座吊橋，不過目前第二座吊橋因大雨損毀，所以只能走到第一座吊橋。第二座吊橋預計2026年8月才會重新開放喔！

▲▼Kea Point Track。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

Kea Point Track

地址：紐西蘭庫克山Mount Cook National Park 7999 New Zealand

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格粉絲團

【你可能也想看】

►竹山紫南宮拜拜順遊必吃！龍眼木燻烤甕缸雞　假日常客滿
►櫻桃吃到飽只要1000日圓！北海道夏季限定　每年僅開放3星期
►航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降！還藏復古老街、觀機咖啡廳

關鍵字： Kea Point Track 紐西蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【北海岸火燒車】高中同學租車半途突起火！熱心騎士狂按喇叭救一車人

推薦閱讀

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！24小時不打烊　熱湯甜品水果都有

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！24小時不打烊　熱湯甜品水果都有

花蓮餐廳「野光」8月底收攤　35年老字號一心泡泡冰接手進駐

花蓮餐廳「野光」8月底收攤　35年老字號一心泡泡冰接手進駐

入住附自助百匯吃到飽！高雄火車站走路5分鐘　還有Happy Hour

入住附自助百匯吃到飽！高雄火車站走路5分鐘　還有Happy Hour

澳門最美酒店「摩珀斯酒廊」下午茶開箱！葡萄牙香腸蛋＋金箔咖啡

澳門最美酒店「摩珀斯酒廊」下午茶開箱！葡萄牙香腸蛋＋金箔咖啡

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

1680秒全台最長煙火在宜蘭

1680秒全台最長煙火在宜蘭

步道盡頭是皚皚雪山！庫克山新手友善步道

步道盡頭是皚皚雪山！庫克山新手友善步道

台北牛肉麵節得獎名單

台北牛肉麵節得獎名單

大阪萬博明閉幕！入場人次破2500萬大關

大阪萬博明閉幕！入場人次破2500萬大關

明德水庫自行車暨環湖步道明年底完工

明德水庫自行車暨環湖步道明年底完工

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

台中「沙鹿霞光步道」新完工

雙北3打卡點！兔兔Q、魯斯佛氣偶超萌

台大隱藏版咖啡後花園！

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

苑裡星巴克有全台唯一女神彩繪稻田

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

最新「高雄果嶺自然公園」開放

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

三峽荒郊野外吃土雞！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

1680秒全台最長煙火在宜蘭

步道盡頭是皚皚雪山！庫克山新手友善步道

台北牛肉麵節得獎名單

大阪萬博明閉幕！入場人次破2500萬大關

明德水庫自行車暨環湖步道明年底完工

苑裡星巴克有全台唯一女神彩繪稻田

屏東森林迷宮內藏「精靈谷」奇幻世界

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366