步道盡頭是皚皚雪山！紐西蘭庫克山新手友善步道　來回只要1小時

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

到紐西蘭南島庫克山旅遊，一定要挑1－2條步道來走走，我們這天先挑戰了Hooker Valley Track之後，看看還有時間就繼續來走Kea Point Track。「Kea Point Track」全程往返只要3公里，大概是1個小時可以來回，步道還滿好走的，而且走到底還可以看到Mueller Lake，沿途景觀很美，真的很療癒。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

停車場

庫克山登山步道口就是一個停車場，這裡也就是白馬山營地White Horse Hill Campground，如果要露營的話需要先申請。這裡還滿好停車的，如果是開車的話可以直接把導航設在White Horse Hill Campground，停好車之後直接走到你選擇的步道入口即可。

庫克山步道推薦

走步道前記得先上廁所

White Horse Hill Campground旁邊就是停車場，有很多免費的停車格，而且也有廁所，記得先上個廁所再走步道，因為步道裡面沒有設置廁所喔！

▲登山口的景就這麼美，美到我們在這裡拍了很多照片，我們是冬天的時候來，雖然不是白雪皚皚風景，不過山上都有白雪。

Kea Point Track 登山口

▲沿途都會有指標，我們就迎著雪山開始走囉！

長度

來回三公里，只要1個小時，真的是完全沒難度的步道。如果到庫克山旅遊又沒有充分的時間的話，建議就走這條步道囉！畢竟是冬天，只有雪山和枯樹，不過倒也是有一種不一樣的美。

環境

▲看到這招牌之後右轉，過了這個迷你木橋繼續走，雪山越來越近了。

步道上的人情味依舊濃厚

當天雖然只有10度不到的溫度，不過因為健行中，所以也不會覺得冷，其實不需要穿大外套。而且沿途遇到的遊客都會彼此打招呼，不分國籍，覺得很溫暖！

▲看到我們在拍照還會幫我們拍，有時候還會故意搶鏡頭，覺得外國人幽默感就是特別高，而且也很大方。

▲雖然有一些坡度，不過並不會不好走，往回頭看就是登山口，其實角度也很漂亮。

▲轉個彎就可以看到觀景台了，這個也是步道的終點，對一般人來說應該是輕輕鬆鬆。

觀景台風景美如畫

在觀景台看往前眺望就是美麗的Mueller Lake，湖水呈現漂亮的翠綠色，再搭配前方的雪山，真的是如詩如畫。唯一比較可惜的是當天沒有藍天白雲，但是是好天氣我們已經感恩！

▲坐在椅凳上，大自然就是最美的風景，世界變得很寧靜，有一種與世隔絕的寧靜感。

▲在庫克山走步道其實是一件很輕鬆也很幸福的事，不過如果遇到大雪的話，裝備就需要齊全一點，畢竟積雪會容易路滑。

▲穿亮一點拍照起來也更為醒目，我們在這裡留下很多珍貴的回憶和照片。

來回時間

回程我們的腳程更快了，這樣一趟「Kea Point Track」來回大概只要1個小時，非常輕鬆好走，很值得來！另外一條最受歡迎的是Hooker Valley Track，全程要2－3個小時，步道擁有三座吊橋，不過目前第二座吊橋因大雨損毀，所以只能走到第一座吊橋。第二座吊橋預計2026年8月才會重新開放喔！

Kea Point Track

地址：紐西蘭庫克山Mount Cook National Park 7999 New Zealand

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►竹山紫南宮拜拜順遊必吃！龍眼木燻烤甕缸雞 假日常客滿

►櫻桃吃到飽只要1000日圓！北海道夏季限定 每年僅開放3星期

►航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降！還藏復古老街、觀機咖啡廳