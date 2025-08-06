ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮餐廳「野光」8月底收攤　35年老字號一心泡泡冰接手進駐

▲▼花蓮美食冰品推薦「一心泡泡冰」網美必去。（圖／部落客飛天璇的口袋提供）

▲花蓮「一心泡泡冰」將搬遷到「黑金通」舊址。（圖／部落客飛天璇的口袋提供）

記者黃士原／台北報導

百年洋房餐廳「黑金通」老闆捨不得在花蓮的一切，去年10月轉型為「野光 Fluorescent Bistro」，但仍不敵大環境變動的衝擊，將於8月底結束營業，餐廳原址將由在地老字號冰店「一心泡泡冰」進駐，暫定11月初試營運。

原本位於花蓮市的百年洋房餐廳「黑金通」，用餐區一隅有幾處夢幻造景，各種繽紛色彩乾燥花垂吊在天花板，另一角落更設計整面乾燥花牆和一座小鞦韆，讓客人能自由取景拍照，因此被譽為「花蓮最美餐廳」。不過開業7年，不敵強震重創當地觀光產業，去年9月停止營業。

▲黑金通轉型的「野光 Fluorescent Bistro」8月底歇業。（圖／取自野光 Fluorescent Bistro臉書）

原本黑金通老闆想回到南投老家發展，但還是捨不得在花蓮的一切，最後決定再拼一次，在原址以全新品牌「野光 Fluorescent Bistro」跟大家見面，去年10月25日起開始試營運。不過餐廳仍不敵大環境變動的衝擊，業者宣布將於8月底歇業，原址將由花蓮在地老字號冰店「一心泡泡冰」搬遷進駐，暫定11月初試營運，中華路66號舊店則會隨著進場的時間而關閉。

▲一心泡泡冰在位於花蓮市中華路上，已營業35年。（圖／部落客飛天璇的口袋提供）

一心泡泡冰在位於花蓮市中華路上，已營業35年，是許多在地人推薦必吃冰店，口味有10多款可選，有紅豆、芋頭、花生、牛奶、桂圓、情人果等，也會隨著季節推出限定水果口味。


▲輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業。（圖／取自拾七石頭火鍋臉書）

另外，輕井澤集團旗下擁有多個餐飲品牌，其中拾七石頭火鍋因價格親民，受到許多民眾喜愛。不過業者日前公告，因營運考量，全台3家分店（台中永春店、台中昌平店與高雄中山店）只營業到8月31日。消息傳出粉絲感到錯愕，直呼「晴天霹靂」、「怎麼那麼突然」、「以後休假沒地方吃飯了」。

▲「拾七」主打個人小火鍋，價格親民。（圖／虎麗笑嗨嗨

拾七石頭火鍋是輕井澤旗下餐飲品牌，店內提供個人石頭火鍋、麻辣火鍋、和風火鍋以及壽喜燒，價格相當平價，最便宜275元就能享用，多數套餐介於300元至500元，最貴為758元的雪花牛肉雙份壽喜燒鍋，擁有許多忠實顧客。

關鍵字： 美食雲 黑金通 野光 一心泡泡冰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

推薦閱讀

沖繩二日遊懶人行程表！

沖繩二日遊懶人行程表！

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

住台南五星酒店12歲以下免費

住台南五星酒店12歲以下免費

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

天馬航空「桃園-神戶」包機10/4首航

天馬航空「桃園-神戶」包機10/4首航

星宇航空「鳳凰城航線」明年1/15盛大啟航

星宇航空「鳳凰城航線」明年1/15盛大啟航

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

設籍北北基免費玩嘉義蓋婭莊園

三重必吃5大滷肉飯之一！

大稻埕夏日節煙火亮點、卡司懶人包

漢來上海湯包台北店明天開幕祭優惠

台中海洋館試營票價8折、參觀需預約

台北福華Buffet第2人半價延長到8/31

爭鮮推3款鮭魚新品「嚐鮮送30元抵用券」

南館市場「小吃之旅」探索隱藏老店！

高CP值Buffet藏桃園百年老宅！

熱門行程

最新新聞更多

沖繩二日遊懶人行程表！

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

住台南五星酒店12歲以下免費

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

天馬航空「桃園-神戶」包機10/4首航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366