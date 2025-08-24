航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降！還藏復古老街、觀機咖啡廳

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

「桃園機場第二航廈」有一個可以近距離免費觀賞飛機起降的觀景台，因為就在管制區外面，所以不搭飛機也可以進來，這裡也是很多攝影愛好者拍飛機的小小秘境。其實桃園機場第二航廈除了南北兩側5樓都有觀景台之外，裡面還有美食街，有小吃、便利商店、星巴克和機場飯店，如果是搭乘紅眼班機的人也可以來這裡休息一下。

交通方式

▲▼如果想搭乘桃園機場捷運到桃園機場第二航廈的話，從台北車站和桃園高鐵都可以搭乘，在A13第二航廈下車即可。

環境

這裡就是二航廈的報到大廳，上面還有各航空的航班資訊。同時也是桃園機場第一名打卡景點，更是旅人出發前合影留念最具代表性的地方。

南側

從3樓報到大廳南側搭乘電梯抵達5樓就是玩藝大街，一出來彷佛進入時光隧道般，居然是台灣的傳統老街！這裡不但有餐廳、便利商店，還有膠囊旅館。整個環境就像迷你版的老街，滿足旅客對台灣傳統老街的想像，等待的時間也可以來這裡休息一下、吃個美食。

▲▼南側以復古為主題，設計了很多懷舊的裝置藝術，像牆上的這些模子，馬上就想到過年的時候做的紅龜粿。

▲▼開放式的用餐空間也是休息空間，想要吃個飯或是喝個咖啡都很方便，或是電子設備需要充電的話，這裡也有設置插座。

▲▼美食有金仙魯肉飯、太陽堂老店和義美伴手禮專賣店。

▲還有全家便利商店。

▲這裡還有一個淋浴室，不過使用方式需要詢問現場人員。

▲最特別的是，機場裡面唯一的飯店町草休行館就位於南側三樓，如果是搭乘紅眼班機的話，在機場過夜是最方便的。

▲觀看飛機起降的地方是在室外，一走出來就是裝置藝術。

▲再往下走就是南側觀景台，這裡除了可以遠眺高鐵軌道外，還可以看到桃機遠端機坪，近距離看飛機起降真的很震撼！

北側

就在南側的正對面，不過一樣是要從3樓大廳搭電梯上來，北側和南側是沒有互通的。北區的用餐座位區感覺比較有現代感，而且牆面還有漂亮的印花壁貼。

▲裡面有711便利商店和康是美，而且門市還蠻大的。

▲美食類有客意比薩烤雞、誠屋拉麵和溪仔邊烤肉飯。

▲▼有一間離機場跑道最近的星巴克，坐在落地窗邊的位置就可以近距離的看到飛機起降，很有臨場感。

▲▼另外還有由樂高片組成的桃園機場模型，旁邊有一面樂高牆，這裡也是小朋友很喜愛的區域。

▲北側觀景台也有可愛的裝置藝術，是拉著行李的台灣黑熊，還有代表意象的各種水果，不但可愛而且好拍。

▲不但可以近距離的看飛機起降，還可以遠眺竹圍漁港彩虹橋、沿海風力發電機以及台灣海峽。

▲桃園機場還有很多隱藏版景點和裝置藝術，偶爾搭機的時候可以多留一點時間來觀景台看看。



桃園機場第二航廈觀景台

地址：桃園市大園區航站南路9號5樓

開放時間：06：30－22：30

飛天璇

