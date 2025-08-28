櫻桃吃到飽只要1000日圓！北海道夏季限定　每年僅開放3星期

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

櫻桃是北海道夏季限定的水果，位於美瑛西北之丘附近有一座「辻さくらんぼ農園（辻櫻桃農場）」，7月份開放採櫻桃，而且櫻桃吃到飽只要1000日圓（約新台幣200元），小孩子更只要500日圓（約新台幣100元）喔！我們這天從卓也美瑛微宿直接開車過來，大概只要10分鐘車程，剛好可以和西北之丘排成順便景點。（櫻桃季只有短短3個禮拜，大概在每年7／1－7／25左右）

地址

位於美瑛西北之丘展望台附近，離「ひとさじ農場モーグリの庭（Kitchen Hitosaji）」並不遠，從美瑛車站開車過來大概只要15分鐘車程。不過導航的Google Map定位不是很精準，在西北之丘展望台附近就可以看到Cherry Farm的招牌，以招牌為主。

停車場

入口就有停車場，我們這天來得早，沒想到其他客人也很早，日本人都很習慣早起，連飯店的早餐都只供應到早上9點。

價格

櫻桃園入口處有寫注意事項，入園費大人是1000日圓，國小以下（含）是500日圓。進入櫻桃園之後就是櫻桃吃到飽，如果想要另外帶走的話是要秤重購買的喔！

採櫻桃

▲付費之後就可以拿到一個小桶子，這個是要裝櫻桃用的，如果想要額外購買的話。

每年只開放三個禮拜

櫻桃園其實不大，大概只有短短幾十公尺，業主有說櫻桃季是每年7／1－7／25，大概只有短短3個多禮拜，也只有這個時節才會開放採櫻桃喔！

體驗親自採櫻桃的樂趣

有時候覺得採櫻桃不是為了櫻桃本身，而是享受其中採果的樂趣。讓小孩子體驗一下親自採櫻桃的感覺還滿新鮮的，至少是在台灣不曾體驗過的活動。

農場內有三種櫻桃

櫻桃有分成三種，一種是白的、一種是紅的，另外還有混合的。業者有提醒，我們去的時間是混合品種的盛產期，吃起來會比較甜，所以建議採混合的。

櫻桃現採現吃

櫻桃可以現採現吃，吃到飽！真的很享受吧？有人會問，那櫻桃沒有洗，乾淨嗎？沒有噴農藥嗎？我覺得業主敢開放給大家採應該就是沒問題啦！我們有隨身帶一條手帕，採下來的櫻桃都是擦過之後才吃。

紅色櫻桃酸酸脆脆的

業主說，紅色櫻桃要再等一個禮拜左右才會好吃，現在這個時間去吃起來會比較酸，所以不建議採紅色的。不過我們都覺得紅色的比較好吃！酸也有酸的優點，而且它比較大顆，吃起來比較過癮，口感也比較脆。

▲外帶的櫻桃要另外秤重，我們採的那一桶櫻桃秤完才700多日圓，等於台幣100多元而已！很划算！

▲如果不想自己採的話也可以買業主採好的，不過價格會比較貴一些就是了。

評論

這個顏色的也不錯啦！不過吃起來會比較軟一些就是了，而且也比較小顆。說到櫻桃還是美國和紐西蘭的比較好吃，又大又脆又多汁，不過在日本可以櫻桃吃到飽還滿好玩的，算是不同的體驗！特別提醒「辻さくらんぼ農園（辻櫻桃農場）只有每年的7／1－7／25有開放採櫻桃喔！

辻さくらんぼ農園（辻櫻桃農場）

地址：日本〒071－0216 Hokkaido, Kamikawa District, Biei, Omura, 村山

營業時間：09：30－15：30（平日）；09：00－16：00（周末及假日）

飛天璇

部落格、FB

