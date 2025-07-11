澳門最美酒店「摩珀斯酒廊」下午茶開箱！葡萄牙香腸蛋＋金箔咖啡

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

摩珀斯號稱是澳門最美的七星級酒店，建築物本身就是藝術，不只是在澳門，就連在全世界也稱得上是建築奇蹟，所以很多人會特地來拍照打卡。這次雖然沒機會住到摩珀斯，不過有機會到一樓的摩珀斯酒廊吃飯，這裡以提供法式甜點為主，此外我們也到了一樓和樓上欣賞了藝術作品。

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摩珀斯飯店介紹

摩珀斯是由已故建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）女爵士操刀的摩珀斯，也是全球首座採用自由形態的鋼製網狀外骨骼結構的摩天大樓。建築外觀猶如一座巨型雕塑，美麗的藝術品讓我們只是經過就很難不多看個幾眼。而且酒店的正中間還設計了三個鏤空空間，也是視覺藝術中的「負空間」，此為建築最大的焦點所在。但建築物本身其實是由兩座大樓組成，並透過天橋連繫一體。每個細節都巧妙運用光線的反射及折射，雕琢出夢幻奢華的極致體驗，真的是建築奇蹟。

在哪裡？

▲當我們置身酒店之內時更是眼界大開，搭乘高速觀光電梯往上就可以以全新方式及角度欣賞酒店的華麗空間喔！

地址

▲酒廊就位於酒店的一樓，半開放式的設計，使用大量金屬元素當外觀，很具現代感。

甜點

▲當天的甜點都展示在櫃子裡，裡面還有可頌喔！覺得這幾年澳門好像很流行可頌，像八目和Goat Baker也都有在賣。

菜單

如果需要飲料、甜點和下午茶的菜單請上官網查詢。其實他們還有提供下午茶套餐，不過我們這天來的時候已經是晚上了，所以只有一般餐點。如果對下午茶套餐有興趣的可以直接在旅遊平台買票券，會比較便宜。

餐點

和牛芝士漢堡 澳門幣298元（新台幣約1000多元）

真的是很尊貴的漢堡啊！而且上面還有灑金箔，漢堡確實是賣相很好，而且料也很多，朋友說確實是很好吃，而且很多汁，嚐嚐鮮好像也不錯。薯條也滿好吃的！但說真的薯條只要熱熱的都好吃。

香焗葡萄牙香腸龍蝦番茄蛋 澳門幣138元（新台幣約500多元）

這份還附了酸麵包，可以將料放在酸麵包上面一起吃，我覺得還不錯喔！而且裡面還有龍蝦，整體口感鹹甜鹹甜又帶點番茄的果酸香氣。酸麵包是比較有咀嚼感的口感，也不錯吃。

精選甜品四件 澳門幣118元（新台幣約400多元）

這些是甜點櫃裡展示的甜點，看到覺得可愛就點了。

►提子杏仁撻 Grape almond tart

►紐約芝士蛋糕 New York cheesecake

►栗子金橘牛油蛋糕 Chestnut mandarin butter cake

►士多啤梨櫻花芝士泡芙 Strawberry sakura cheese eclair

▲這一道是白葡萄杏仁塔，我覺得不錯吃！塔底酥酥的，卡士達醬也不會厚重，上面的葡萄也新鮮。

▲紐約芝士蛋糕口感也很絲滑細緻，還滿順口的。

▲士多啤梨櫻花芝士泡芙應該是類似閃電泡芙，上面是新鮮的草莓，口感是軟Q的，我覺得也不錯！

▲栗子金橘牛油蛋糕應該就是栗子磅蛋糕，口感也滿溼潤的，而且還有栗子的香氣。

金箔泡沫咖啡 澳門幣188元（新台幣約600多元）

純粹是因為好奇才點的，看英文的翻譯應該是卡布奇諾咖啡，結果我自己把它換成豆奶了。我不知道是咖啡本身沒那麼喜歡，還是豆奶影響了它原本應該呈現的風味，總之我覺得不是很合我的口味。

摩珀斯茶（冰）澳門幣78元（新台幣約200多元）

▲朋友看這杯好像是招牌，所以點了這杯，上面還有泡沫，據說喝起來也不差。

評論

網路上對於摩珀斯酒廊的評價有點兩極，我們這天吃是覺得餐點還不錯，不過價格確實是偏高。但仔細算了一下，如果撇除掉那道和牛漢堡和金箔咖啡來說，其他幾道價格算是行情價，也是一般人可以接受的範圍。這天買單兩個人吃了新台幣3500左右，確實是很奢華的一餐，如果把它當成嚐嚐鮮的心態，就覺得能接受許多啦！

摩珀斯酒廊 Morpheus Lounge

地址：中國澳門澳門路氹連貫公路Level 1, Morpheus, North Side City of Dreams

營業時間：07：00－23：00

飛天璇

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