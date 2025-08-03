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入住附自助百匯吃到飽！高雄火車站走路5分鐘　還有Happy Hour

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

記得那時候在群組問大家有沒有推薦的高雄飯店時「JOHO HOTEL」的呼聲最高，似乎是在飯店社團評價極高的飯店。大家推薦的理由是在check-in之後就有下午茶點心吃到飽，而且隔天早餐還可以吃到12點，據說還有管家式服務，很有賓至如歸的感覺。

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地址
位於高雄新興區中山一路，這裡離高雄火車站還滿近的，真的是一個路口就到了。如果是搭乘高雄捷運的話，可以在美麗島站下車再走路過來，大概10分鐘左右。如果是開車來的話，可以停在飯店旁邊的機械式停車場。

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

房間
我們這天訂的是雙人房，記得一個晚上是5000多元，我覺得這裡比較像商旅而不像飯店，所以價格來說並不算便宜。畢竟飯店除了簡單的健身房和交誼廳之外，並沒有游泳池或是兒童遊戲室等設備，稍微陽春了一點。不過房間還滿喜歡的，覺得乾乾淨淨的，擺設也不會太老套或是匠氣。而且電視還可以看YouTube和Netflix，感覺不排行程也不會無聊。

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲門口一進來是一張桌子和一張單人桌椅，我這天好像就窩在這單人桌椅打電腦。

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲應該是迎賓禮吧？

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲雙人床是加大的，總共有4顆枕頭，床舖還滿好睡的喔！

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲另外門旁邊的桌子上面也有膠囊咖啡機和礦泉水，杯子都放在抽屜，冰箱裡也有免費的冷飲喔！

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一進房間看到小沙發先平靜一下，畢竟外面太熱了，夏天的高雄真的不是一般熱情。結果躺不到一分鐘就開始好奇起來閒晃了。

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這拖鞋是不是很有質感，不是一般不織布那種一碰到水就破掉的材質！這個大加分！

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲浴室的設計感覺很現代化，而且有淋浴也有浴缸，乾溼分離的設計，晚上我們就真的在浴室裡泡澡喔！

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲除了有沐浴鹽之外，備品使用的也是OLIVA品牌，洗髮精、潤髮乳、沐浴精和身體乳都有，我喜歡！

下午茶百匯

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲check-in完之後就可以下樓吃下午茶點心囉！下午茶供應時間是14：00－21：00喔！

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲小孩子就是喜歡吃百匯，不管菜色如何，只要可以享受自己拿食物的感覺就覺得很滿足。

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼JOHO HOTEL。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

晚上紅白酒無限暢飲
下午茶還滿有誠意的，雖然不是那種大菜或是熱菜型的，不過點心的種類很多，是小朋友會愛的路線喔！晚上18：00－19：00還有一個Happy Hour的時間，平日晚上會提供紅酒和白酒無限暢飲， 假日會有調酒。不過我們晚上跑去逛夜市了，所以沒有享受到Happy Hour的福利。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

早餐
聽說早餐百匯也很不錯，不過我們這次訂的是沒有含早餐的房型。

評論
我覺得各方面都還不錯，不過以當時一個晚上5500元左右還不含早餐來說，我覺得是真的偏貴。因為就算是高雄五星級的飯店也大概差不多是這個價格而已，這裡對我來說比較像是商旅的規格。除了價格之外我覺得地理位置和環境都不錯，而且乾乾淨淨的讓人感覺舒服。至於網路上很多人強調的管家式服務，不過我們除了check-in和check-out的服務之外，好像也沒另外感受到什麼比較特別的服務。

JOHO HOTEL

地址：高雄市新興區中山一路306號
電話：07－2355188

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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關鍵字： JOHO HOTEL 高雄旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 飛天璇的口袋

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