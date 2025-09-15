ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
竹山紫南宮拜拜順遊必吃！龍眼木燻烤甕缸雞　假日常客滿

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

到紫南宮拜拜完，好像就是要吃個甕缸雞才有儀式感，不過我們家庭聚餐的時候偶爾也會到竹山吃甕缸雞，連續吃了幾間之後，這天來吃福伯黃金雞。福伯黃金雞是很多人推薦竹山最好吃的甕缸雞，人多的時候吃合菜是最適合的了，福伯黃金雞在Google評論還滿高分的，假日常常客滿。

福伯黃金雞位置
位於南投縣集山路，光是這一條路至少有7－8間，每間都各自有擁護者。不過我覺得沒吃過都可以吃看看，在現在環境這麼競爭的情況下，可以營業這麼多年，沒兩把刷子是不可能的。

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

福伯黃金雞停車場

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲餐廳本身就有附設停車場，從餐廳旁邊入口處進來就是了，另外廁所也是在停車場旁邊。

福伯黃金雞環境

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲龍眼木燻烤的特殊香氣。

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們大概傍晚過來，原本還只坐了五成的客人，沒多久就客滿了，生意超好的，而且大家都是全家出動的感覺。

福伯黃金雞菜單

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲提供福伯黃金雞的菜單讓大家參考。

福伯黃金雞餐點

白飯－10元

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們好像叫了五碗，吃起來比較中規中矩，不過每一道菜都很下飯，沒有白飯好像不太行。

XO醬手工麵線
和一般的麵線比較不一樣的是，福伯黃金雞的麵線是加了XO醬，多了不一樣的香氣，而且油膩感會比較低，而且因為多了湯汁的關係麵線也不會結整團不好夾取。

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

蔥爆牛肉

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲大火炒的就是好吃，鍋氣十足，而且牛肉也很嫩。

客家小炒

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲除了魷魚之外還有豆干、芹菜、洋蔥和蔥段，也是屬於比較重口味的一道，醬香氣十足。

九層塔煎蛋

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲應該是為了補充蛋白質才點的，有九層塔果真多了不同的香氣，就算單吃也很好吃。

炒麻竹筍
這道我和小櫻桃都好愛，它的竹筍纖維很細，吃起來很鮮嫩，好吃到我們又續了一盤。真的是小孩不會偷生，口味完全和媽媽一樣，所以很多時候我們甚至是搶著吃，吃不夠再點。

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

四季肥腸

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲份量不多，不過四季豆不會很油，而且大腸炸得酥酥香香的，還有蒜頭提味，感覺很適合配啤酒。

涼拌過貓

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲很大一盤，上面加了美乃滋和花生粉，很清爽好吃，而且過貓也很清脆。

山蘇

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲份量比較少了點，夾兩三口就沒有，意猶未盡。

五更腸旺

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲辣度不會太高，吃得到豬血和大腸頭，而且酸菜又帶出酸甜的口感，這道一樣是重口味的。

鹹酥溪蝦

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這一道也是很下酒菜的一道，鹹香鹹香、酥酥脆脆的。

香菇脆筍湯

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這樣一鍋只要120元，我覺得還滿划算的，而且來竹山就是要吃竹筍。

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

脆皮黃金雞
一隻是650元，送上來之後還會附一碗雞油，服務人員有交代可以沾點雞油吃，雞肉烤到外皮呈現黃金色澤，吃起來脆脆的；而且雞肉也不會乾柴，確實是好吃的，而且香氣十足。

▲▼龍眼木燻烤福伯黃金雞。（圖／部落客飛天璇提供）

福伯黃金雞評論
如果喜歡吃甕缸雞的，附近的陳記甕缸雞、竹香園甕缸雞和饗富餐廳也都不錯，不過單就甕缸雞來說，我們是覺得竹香園甕缸雞的是最好吃的，但是福伯黃金雞的整體的熱炒都還不錯，價格也很合理。

福伯黃金雞

地址：南投縣竹山鎮集山路一段1835號
營業時間：10：00－19：00
電話：049－2624767

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

