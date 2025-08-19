ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！24小時不打烊　專門從外縣市來也划算

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

「鄉親養生館」是新竹竹北24小時營業的按摩店，聽說是竹科工程師的最愛，不過因為環境感覺很在地，所以當朋友提議要來的時候我還沒什麼興趣，結果朋友說這間超強的！這天因為工作的關係所以到了新竹，工作結束後朋友提議要來這裡按摩，原來吸引人的地方不只是按摩，而且按摩之後還可以滷肉飯吃到飽！

地址
位於竹北自強南路，我記得好像距離高速公路並不遠，是說我們專程從新竹到竹北按摩也是夠瘋狂的了。沒想到朋友說他們住桃園也常常專程來這裡按摩，因為便宜又舒服，就算是加了車資也划算。然後門口有4－5個停車格，我們這天來的時候剛好有空位，還滿幸運的！

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境
雖然生意很好，不過裡面的師傅很多，所以不用擔心需要等很久。居然還有媽媽帶著小寶貝來按摩！這樣就知道媽媽有多辛苦了吧？真的需要放鬆啊！然後照片真的放了有點久了，我看網路上的照片，人家制服都已經換成藍色的了。

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

服務

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一個蘿蔔一個坑，坐下來之後師傅就會端養生茶過來，而且座位旁邊還有小電視！

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲說真的我還是第一次來這麼在地的按摩店按摩耶！有點忐忑不安！但是看每個客人的表情都一副很享受的樣子，好羨慕。

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一開始會先泡腳，接著師傅就會幫忙用乳液按摩小腿，真的是超級舒服的。

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲接著就會開始按頭、按背、掰身體，不過掰身體還是要看師傅，好像不是每個師傅都會這樣。

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲按摩完之後就會被請到沙發區坐，然後就可以開始吃點心囉！跟一群不認識的人圍在一起吃點心還是讓我有點小尷尬啦！

餐點

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這個就是餐點區，有滷肉飯、熱湯、甜品和水果喔！

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲滷肉飯我就沒吃了，不過朋友覺得好吃，我都懷疑他們是為了滷肉飯而來的。

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲還有熱湯，這個是烏骨雞湯，喜歡清爽口味的可以喝這個，人家的熱湯使用的還是雞腿，不是那種隨隨便便的雞高湯！

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲另外還有排骨湯，感覺很養生。

▲▼鄉親養生館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲水果則是每人一份，因為季節的關係，每次供應的水果不一定會一樣喔！

評論
據說不同的師傅技術也差很多，所以也很難說按的到底好還是不好，應該是要看個人運氣好還是不好？然後只要有消費的話，滷肉飯吃到飽，另外還有熱湯、甜品、水果和飲料喔！按著按著也吃飽了。這樣來說，鄉親養生館是不是CP值超高的！

鄉親養生館

地址：新竹縣竹北市自強南路251號
營業時間：24小時營業

